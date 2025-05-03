Блоги / Игорь Докучаев

По улыбке узнаете вы их

Раньше мы посмеивались, глядя как американцы, по делу и без дела улыбаются так широко, что показывают широкий оскал зубов. А сегодня и в российской столице, и в других крупных мегаполисах в разных кругах тоже так принято – если не улыбаешься при встрече, то, скорее всего у тебя проблемы с зубами. А если этот так, то не всё хорошо в жизни, не обеспечен, неудачник, в бизнесе всё плохо, и вообще - из другого, низшего, слоя, с представителями которого дела лучше не иметь. И никого не волнует, что ты родом из суровых викингов, не умеющих улыбаться, или у тебя просто плохое настроение, или для улыбок нет никаких поводов – это всё твои проблемы. Так зубы фактически формируют визитную карточку нынешнего хомо капиталистикуса (то есть человека капитализма) и способствуют продолжающемуся расколу в обществе. И это не случайно – крепкий белозубый оскал сегодня могут обеспечить себе люди весьма богатые, принадлежащие к современной элите. А все остальные – по другую сторону баррикад.

Зубной кризис в жизни многих россиян не просто занимает место в ряду обычных проблем, он давно находится в критическом статусе и требует какого-то системного решения. Махнули рукой на собственные зубы, похоже, не только жители отдаленных территорий, маленьких городов, поселков и городов, но и крупных мегаполисов. Для многих россиян проще не замечать проблемы плохих зубов или их отсутствия, чем пытаться их решить.

Уже много раз написано, что потеряв советскую зуболечебную систему, которая как раз отрабатывала тему системно и массово - с действующими зубоврачебными кабинетами в школах, училищах, техникумах и вузах, практически в каждом более-менее крупном предприятии и организации, мы получили общество, которое не улыбается. Многим это делать по первости было неловко и стыдно. Но сейчас эту стадию перешагнули – и плохих зубов, и их отсутствие теперь не прячут и не стесняются. Проблема зубов в России вошла в ту плоскость, когда ее последствия страшнее, чем отсутствие природного газа в регионах. Плохие зубы взрослых людей влияют и на их собственное здоровье в целом, и на наследственность детей. Сегодня, по мнению специалистов, которые в теме, ситуация с зубами у детей критична. Кариесом мучаются 80% маленьких россиян, а в некоторых регионах эта цифра доходит до 90%, как, например, в северных областях, где в воде мало фтора, а в рационе питания не хватает овощей и фруктов, и, в общем, наблюдается дефицит витаминов.

Свидетельств сложившейся ситуации немало. Вот слова Любови Горбатовой, стоматолога по образованию, доктора медицинских наук, профессора, до недавнего времени ректора Северного государственного медицинского университета в Архангельске: «Во многих районах Архангельской области нет стоматологов. С зубами у населения большая проблема, сопоставимая по размерам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией, но ее не замечают - дорого, и есть сопротивление влиятельной частной стоматологии» (цитата по «Регнум»).

В советские времена вплоть до 1989 года в регионах, где вода не содержала природного фтора, водопроводную воду фторировали, и кариесов, по свидетельствам специалистов, было меньше. К тому же, как рассказывает Любовь Горбатова, «протезирование зубов тогда было бесплатным для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного тракта, а язвенникам ставили даже золотые коронки - нейтральный металл. Сейчас бесплатное протезирование только для ветеранов войны, а их остались единицы».

Это приметы как раз былого системного подхода в решении зубных проблем населения, который не только был выстроен в стране, но и успешно применялся. Мы поговорили с учителями и педагогами некоторых псковских учебных заведений, большинство уже и забыли, что некогда во всех школах Пскова, и в райцентрах также имелись зубоврачебные кабинеты, и лечение зубов школьников и учителей было делом обычным и привычным. Обеспечивали постоянный уход за зубами и стоматологические кабинеты на заводах, в амбулаториях, располагавшихся в центральных усадьбах сельхозпредприятий. Удивительно, но специалисты там занимались даже протезированием – сельским жителям не нужно было за этим ездить за десятки, а, то и сотни километров. Сегодня в районных больницах, если и сохраняют еще стоматологические кабинеты, то имплантированием не занимаются, для этого надо ехать в относительно крупный населенный пункт. А то, что школьная стоматология – давно забытая опция, вообще в голове не укладывается. В самых дальновидных и авторитетных псковских школах пока сохраняют хотя бы зубоврачебные кабинеты, куда изредко заглядывают приглашенные стоматологи, но таких учебных заведений единицы.

Как можно было лишить учебные заведения зубоврачебных кабинетов, когда плохие зубы - это одна из главных массовых проблем у подростков? Тем более в Псковской области, где издавна у местных жителей в числе основных проблем со здоровьем: камни в почках, и плохие зубы.

Вообще про лечение зубов много написано, вот и полновесный материал на ПЛН - «32 удовольствия: что не так с псковскими стоматологами» . И в других регионах журналисты не молчат. Больше, конечно, пишут сами пациенты на различных форумах, отчего у тех, кто читает еще больше желания махнуть на свои зубы рукой… Да, есть хорошие стоматологи, и как специалисты, и просто, как люди. Есть и те, кто считают зубы граждан своим золотым клондайком. Давно известно, и сам слышал, подтверждаю, как родители или бабушки-дедушки наставляют своих детей(внуков)-абитуриентов идти в стоматологи, или как иногда еще говорят «в зубники», имея в виду всех, кто связан с лечением и протезированием, мол, «всегда будешь обеспечен, никогда без денег не останешься». И российский ценник на зубной уход, лечение и имплантацию подтверждает эти родительские наставления. Раньше иностранцы ехали в Россию, летели из Америки, Канады, Франции, чтобы заняться своими зубами «у русских». Сегодня россияне ищут, куда бы отправиться за новыми зубами – ушлые медийщики даже составляют карту страны в помощь, где регионы показаны по уровню цен на стоматологию и на чем можно сэкономить. Едут и москвичи, хотя в столице есть немало специальных программ с квотированием и дотациями «на зубы». Но этого мало, большинству не потянуть московских расценок. Самые продвинутые, например, сейчас летят во Вьетнам, где, оказывается, выстроили зуболечебную индустрию высочайшего уровня и комфорта. И летят по мессенджерам личные сообщения: «Представляешь, там полное лечение и восстановление одного зуба, стоит всего 900 рублей». Сделать все зубы в комфорте и безболезненно, да ещё, совместив с перелетом отдыхом, выходит дешевле, чем имплантировать один зуб дома (!)…

Но сейчас речь не о трудностях и удачах стоматологической практики. Это тема слишком большая и глубокая для короткого текста. Разговор о необходимости восстановления системного подхода в зуболечении, протезировании и самое главное, в профилактике заболеваний зубов у детей и молодежи. Такие инициативы есть, звучат в качестве предложений от неравнодушных специалистов, предлагают даже сделать отдельный Национальный проект по зуболечению и протезированию и попытаться решить эту глобальную проблему. Но результатов пока не видно. В том числе на улицах, где люди улыбаются всё реже и реже. А в лентах информагентств идут сообщения, что российские ученые практически победили кариес, создав специальное покрытие, которое блокирует возбудителей болезни и восстанавливает поврежденные зубы. Но пока эти сообщения звучат почти как издевательство над теми гражданами, у кого нет ни средств, ни времени для элементарного лечения зубов, не говоря уже о протезировании. И они по старинке лечат даже флюсы, не собираясь ехать за тридевять земель за помощью к врачам.

Во французском университете Пуатье встретилась такая интересная практика, которая мало вяжется с миром капитализма. Студенты раз в неделю имеют бесплатный прием в стоматологическом кабинете на территории кампуса, где по очереди трудятся три врача-добровольца, состоящих в специально созданной ассоциации: «Мы же приняли врачебную присягу помогать людям», - говорят они. Обратившихся студентов там осматривают, лечат, а при необходимости перенаправляют к одному десяти хирургов-стоматологов, которые являются партнерами этой схемы и обязались принимать студентов один час в неделю. И это тоже бесплатно для пациентов. Сама ассоциация стоматологов получает средства от вуза. Но это лишь один маленький пример, даже для этого университета – это капля в море, в ассоциации надеются, что примкнувших к ним врачей будет больше. Правда, эта капля показывает, что выход из положения всегда можно найти, даже если это будет впервые в истории.

Новые элиты могли бы давно принять необходимые решения, сделав доступную и повсеместную стоматологию или национальным проектом или целью любого другого. Но неужели кто-то там и вправду считает, что крепкие зубы и широкий яркий оскал должны сразу отличать элиту и состоятельные круги от остальных россиян? Не по улыбке, а по зубам узнаете вы их…

Игорь Докучаев

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»