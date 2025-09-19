Псковcкая обл.
Игорь Докучаев
Блоги / Игорь Докучаев

Хорошо бы каждый год по три раза в квартал

19.09.2025 18:38|Псков

Возвращаясь к теме юбилея ПЛН, надо отметить, что редакция ценит то, что достигла за годы работы, уважает своих сотрудников, авторов - кто создаёт всё то, что уже 25 лет называется Псковской Лентой Новостей. Но празднование юбилея ПЛН подталкивает и к другим выводам, которые касаются не только сути профессии, но и устройства сообщества, и взаимоотношений людей, о чём в обычные дни мы не говорим, не обращаем на это внимания.

 

В Пскове в числе сохранившихся редакций с длинной историей есть те, кто в минувшие годы тоже отмечали свои крупные юбилеи. Но чтобы эти юбиляры пригласили на торжества всех своих авторов, тех, кто пять, десять, двадцать или сорок лет назад работали или сотрудничали с ними - такое за период нынешнего века припомнить сложно. Хотя, несомненно, они имеют к юбилеям этих СМИ прямое отношение. Да и авторов – штатных или внештатных в псковских редакциях всегда было не столь много. Однако это те, кто вложили свои «пять копеек», чтобы псковские СМИ жили и работали все эти годы. На ПЛН это понимают и потому авторов и партнёров не забывают, и поэтому многие из них нынешний юбилей ресурса считают по-настоящему своим. Это отношение действительно достойно уважения. Именно такой подход во многом работает на авторитет редакции и выпускаемой ею продукции. Ценность СМИ не только в быстроте реакции на некие события, умение добывать рекламу, но и в именах авторов, которые ежедневно со страниц общаются с читателями и зрителями. Именно поэтому все минувшие годы страницы ПЛН было интересно открывать. Мы видели там не только новостные ленты, которые и в Африке новостные ленты, но и хорошо известных авторов, по сути - собеседников.

Журналисты – часто бывают на разного рода массовых мероприятиях: торжествах, праздниках, фестивалях, конференциях, юбилеях, презентациях и пр. – да, это часть редакционной работы – не всегда желаемая часть, ведь стоящий материал оттуда удаётся приносить редко. Но зато там можно познакомиться с интересными людьми, которые могут стать героями последующих публикаций. Там медийщики видят и друг друга, здороваются, могут перекинуться парой слов, и продолжить заниматься своей работой – правильно, потому что это не их праздник. Это как в старой поговорке: «Для людей свадьба – это праздник, а для свадебной лошади – работа». А вот общих праздников или простых встреч для сотрудников редакций практически нет. Был опыт проведения в Пскове «Бала прессы» под Новый год или к Дню российской печати, который фактически организовывали профильные структуры региональной власти, и куда приглашали сотрудников редакций зарегистрированных СМИ. Интересное начинание. Но назвать его общей площадкой для общения всё же, сложно, поскольку приглашали туда лишь представителей редакций, а не весь коллектив. Тем, кто не оказывался в числе приглашённых, было всегда очень обидно и на пользу общему делу это разделение никак не шло. Но и такой вариант резко исчез около десяти лет назад. Такой объединительной площадкой мог бы стать псковский Медиафорум, но у этого мероприятия свои задачи и стратегия.

В общем, понятно, что у людей, причастных к работе медиа, сегодня практически нет возможности для формального и неформального общения. А тем более не раз в год, а чаще. Такое положение не только в псковском регионе, но и в других уголках страны. В Москве, Петербурге, в некоторых других городах возможности есть: и общие встречи проводят, и совместные проекты устраивают, интересные мероприятия придумывают. Это делают, в том числе активные ячейки Союза журналистов России, которые пытаются выступать нейтральными площадками для общения. Делают там, где понимают, что общение - важная форма для людей медийной профессии. Тем более что сегодня кроме пришедших из прошлого редакций СМИ на информационном поле работают новые вещатели – блогеры, сотрудники пабликов и разнообразных каналов, страниц в социальных медиа, молодёжных групп, медиацентров и т.д. И для всех общение с коллегами могло бы приносить пользу, поскольку так можно не только узнать друг друга, познакомиться с точками зрения и поделиться своими, но и понять, как поступать в сложных ситуациях, попросить совет или взаимопомощь.

Весной 2019 года мы осуществили идею псковского пресс-клуба, собрались на площадке псковского университета. Всё просто – хотелось появления регулярной возможности для общения представителей медиа сообщества между собой, и со студентами, подростками и другой молодёжью или заинтересованными людьми, в неформальной обстановке «без галстуков». И тогда это удалось - с первой встречи особенностью пресс-клуба становится отсутствие дистанции между участниками: никаких должностей, званий, почётных имён и прочей атрибутики – настоящая атмосфера дискуссии «без галстуков». Не случайно тогда среди предложений на название площадки было и «Пресс-клуб «Без галстуков». Но на общем голосовании победил вариант «Пресс-клуб «Медианаковальня». Если тебе есть, что сказать, если ты знаешь изнутри медиасреду, если у тебя есть опыт, и, если у тебя никакого опыта, но тебе близка тема журналистики, рекламно-творческая деятельность, то ты не должен был там стать чужим - так определились неформальные правила работы пресс-клуба. И самым первым правилом стало уважение к чужой точке зрения и человеку, который её высказывает. В апреле 2021 года мы собрали клуб уже на независимой площадке, так как встречи в стенах университета студенты вдруг стали воспринимать как обычные формальные мероприятия. Чтобы сохранить неформальную атмосферу и интерес медиа сообщества и молодёжи мы использовали другую площадку, и результат был положительный. Но на этих встречах точку поставил ковид.

Как-то один из медиафункционеров высказал такую мысль: никаких профессиональных сообществ для журналистов не надо, потому что они друг другу – волки. Что уж он имел в виду под этой формулировкой пусть останется его личной точкой зрения, потому что немало коллег, которые считают совсем наоборот. Для журналистов важно ощущение причастности. У сотрудников редакций, журналистов, отдавших профессии десятилетия жизни, ощущение профессиональной общности – часто всё, что есть, что останется с ними навсегда. Большинство из них так и уйдут без наград, званий и чинов, больших денег, только с багажом собственных текстов, телесюжетов, фотоснимков и вот с этим чувством причастности к большой миссии – фиксации мгновений истории, чем занимаются медиа.

Многие из коллег – наши современники за минувшие годы ушли не только из профессии, но и из жизни, унося с собой огромное количество ценных свидетельств - большая часть которых не были никогда опубликованы, рассказаны и показаны. И, возможно, пылятся где-то в дальних ящиках домашних антресолей, пока новые поколения их не выкинут за ненадобностью. Несколько лет назад я предлагал городским чиновникам сделать музей псковских медиа и журналистов – не скучный, живой, интересный, как сейчас принято говорить – интерактивный. В Пскове найдётся много интересных фактов и удивительных персонажей, чтобы этот музей стал притягательным. Тем более что активная псковская журналистика уходит корнями в 19 век и немного уступает по времени истории самой псковской губернии. В Пскове множество свидетельств и ярких имён совсем не местечкового масштаба, которые могли бы стать достоянием этого музея. Но тогда инициатива не вызвала никакого отклика у чиновников. Это и понятно – зачем служилым людям брать на себя лишнюю нагрузку. Видимо, об этом стоит задуматься самому псковскому медиа-сообществу. Тем более что прецедентов немного и с этой инициативой Псков мог бы позитивно прозвучать на всю страну.

В России музеи журналистики - это единичные случаи, в основном они созданы в столичных городах при вузах, где есть журналистские факультеты – это и Москва, и Петербург. Или, например – Югра, Ставрополь и в большей степени посвящены истории российской и мировой журналистики вообще. Есть несколько примеров музеев с региональным статусом - Музей симбирской-ульяновской региональной журналистики в Ульяновске, Музей уральской журналистики в Екатеринбурге, Музей журналистики Татарстана в Казани – одни из таких. А вот хорошо известных городских музеев журналистики практически нет. Были посылы создать такой в Самаре на базе Литературного музея М.Горького. Но теперь и у самого литературного музея нелёгкая жизнь и им уже не до журналистов.

Кстати, в Пскове идея создания литературного музея тоже была. На излёте советской эпохи даже определяли, где он будет находиться – Дом Кузнецова по улице Воровского 9, в котором когда-то проживал писатель Юрий Тынянов. Часть денег на реставрацию дома выделял ещё сам Вениамин Каверин, считавший себя учеником и другом Тынянова. Но пришли 90-е - деньги ушли, дом стал превращаться в руины, проект самостоятельного литературного музея исчез. Да, возможно, придут времена, когда инициативы открытия в областном центре и Музея литературного, и Музея псковских медиа не будут восприниматься как нечто эксцентричное. Сама идея в глубинах народного подсознания пока остаётся… Правда, и глубины эти становятся глубже, и годы уносят в небытие всё больше ценных экспонатов и имён наших коллег.

Но появление площадки для регулярных встреч медиа сообщества, как и ощущение причастности журналистов к общей большому делу, конечно, не должны зависеть от появления предполагаемого Музея медиа. Учитывая опыт с литературным собратом, он может и вовсе никогда не появиться.

Вот поэтому отмечаемые юбилейные мероприятия - это ещё и тот пример проявления местной медиа общности, которой без ПЛН могло бы совсем не быть. Оттого жаль лишь одного, что юбилеи у Псковской Ленты Новостей не каждый год по три раза в квартал.

Игорь Докучаев 

