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Нам нужна новая экономическая политика 21 века

21.04.2022 10:54|ПсковКомментариев: 0

Что бы кто ни говорил, но санкции против России действительно создали условия для очень мощного мобилизационного подъёма и активности части российских граждан. Фирмы и компании - и маленькие, и средние, и крупные рвутся работать, производить, обеспечивать. Не отстают и сами граждане.

 

Санкции подхлестнули

В Пскове, как рассказали менеджеры одной из самых раскрученных фирм по продаже теплиц, на одну бригаду, устанавливающую теплицы на участках граждан, приходится по три заявки в день - это много, раньше такого не было. Новые заявки на установку теплиц в этой фирме принимают только на конец мая. Псковичи, похоже, всерьёз забеспокоились о личных хозяйствах. Не только теплицы - куры, утки, гуси - стали хитом продаж.

В Москве огромную популярность обрели мини-эко-теплицы, позволяющие выращивать зелень, овощи, ягоды, грибы в условиях большого города. И это не только бизнес, это попытка людей создать себе задел продовольственной самостоятельности, который может поддержать, если что... Беспокойные самоизоляционные коронавирусные времена не прошли даром. А теперь ещё и санкции подхлестнули. Дошло до того, что немало лужаек у богатых домов в коттеджных посёлках вокруг столицы стали превращаться в картофельные поля и овощные грядки. Понятно, что часть этих действий имеет налёт эпатажности, другие делают это просто для успокоения нервов. Но в общем все эти движения показывают, что люди стали значительно приземлённее и чаще задумываются о хлебе насущном. И испытывают желание при определённых условиях жить в сельской местности.

В Москве потирают руки те менеджеры и владельцы крупных компаний, которые ещё несколько лет назад вспомнили либо советский опыт шефства над сельскими хозяйствами, либо ещё более давний – помещичьих и дворянских усадеб. Выкупив по ферме с сельхозугодиями в областях, окружающих Москву и слывущих экологически благоприятными, они мотивировали местных жителей или привлекли переселенцев для организации хозяйств: с коровами, козами, баранами, пасеками и прочими возможностями. Поставили малые перерабатывающие линии для получения продовольственной продукции - и теперь каждую неделю встречают в Москве «Газели», до краёв набитые экологически чистыми продуктами для сотрудников своих компаний. По словам ответственных за такие подшефные хозяйства лиц, самая большая проблема как раз в том, чтобы найти людей, которые могли бы жить и работать в сельской местности.

Накануне большого перекоса

Сейчас настолько раскрутили тему IT-индустрии, настолько сделали её массовой профессией будущего, так сильно навязывают её в общественном пространстве, что в обществе уже рождается новый перекос – многие родители спят и видят своих детей исключительно программистами, аналитиками, на худой конец, системными администраторами, или менеджерами, помощниками руководителей в IT-индустрии. Родители российских школьников назвали эту сферу самой перспективной для профессионального развития своих детей - 67% связывают будущее детей именно с ней, как показал недавний опрос, проведённый Минцифры России. Остальные цифры родительских предпочтений для детей разделились тоже ожидаемо: на втором месте - сфера технологий и промышленности, на третьем – профессии в области медиа и коммуникаций, на четвёртом и пятом – образование и искусство. И в то же время в стране острая нехватка водителей, слесарей, механиков - она ощущается и в крупных городах, и в небольших, и в сельской местности в особенности. Когда начинаются обширные пиар-кампании по пропаганде профессий, связанных с виртуальной реальностью, – мы должны помнить об уже случавшихся в нашей истории перекосах - о толпах юристов, экономистов, менеджеров, которых наплодили в начале нулевых в таких количествах, что потом не знали, куда их пристроить.

Остаётся понять, остались ли в России ещё такие родители, которые хотят, чтобы их дети выращивали зерно, пекли хлеб, доили коров, ловили рыбу, строили дома, водили поезда, стояли за станками, прокладывали и ремонтировали дороги. Или в этом вся надежда по-прежнему на приезжую рабочую силу. Кадровый вопрос сегодня очень сложный для многих отраслей. Все пламенные слова, исходящие от различных ораторов, даже возомнивших себя лучшими мотиваторами, обещания миллион рублей в премию – никуда не сдвинут наших граждан и ни к чему не подтолкнут, пока на местах не будут формироваться возможности для комфортной жизни. Но мы не видим, чтобы чиновники в регионах бросились создавать эти новые условия для жизни и работы людей не в офисах IT-компаний, а в малых городах, в посёлках и деревнях.

Работа вахтой - не вариант

Да, подъём активности российских граждан заметен во многих сферах: в науке, в промышленности, в сельском хозяйстве. Но теперь важно – как этот подъём подхватят именно власти на территориях. Любая инициатива и энтузиазм, какими бы мощными мотивами они ни подпитывались, без оперативного формирования под ними надёжной социальной основы – очень быстро выдохнутся. И нынешний подъём, если его не поддержать внутри регионов и городов, ждёт печальная участь, а в результате спад и застой в общественных начинаниях.

Если взять сельское хозяйство, что для Псковской области особенно важно, то как мы будем выращивать сельскохозяйственную продукцию, если для этого по-прежнему не создавать никаких надёжных основ? Капиталистическая система в российском сельском хозяйстве, да и в других отраслях, показала свои откровенно слабые места и не решаемые проблемы. Сегодня собственнику хочется содержать ферму, а завтра он захотел вместо неё что-то другое. Сегодня фермер в силах заниматься своими угодьями, а завтра он устал, заболел, умер… Вчера сельхозпроизводитель выращивал широко отрекламированный рапс, который практически целиком поставлялся за рубеж, но что сегодня делать этому фермеру, когда полностью поменялись взаимоотношения с заграницей. И так далее – множество жизненных и технологических ситуаций, которые способны отрицательно влиять на экономику, производство, на социальные услуги.

Значит, и для работы на земле сегодня нужно создавать новые формы работы – современные, хорошо интегрированные в настоящую и будущую жизнь. Советские колхозы и совхозы отчасти могут быть прообразом, примером такого хозяйствования. Но условия для жизни и работы должны быть совершенно иными, чтобы люди захотели этим заниматься. Работа вахтой - не вариант, как бы ни старались уверять в его действенности и эффективности некоторые чиновники и руководители.

На днях разговариваем с сотрудниками одного небольшого хозяйства, которое занимается работами в сельском хозяйстве. На работу ездят из Пскова – утром 40 минут туда, вечером - 40 минут обратно. Условия работы, в общем-то, неплохие, продукция уходит в Петербург, зарплаты платят, спецодежду выдают. Но задержались на этой работе единицы – самые стойкие и фанатично влюблённые в сельский пейзаж и работу на свежем воздухе. Да и они не уверены, что длительное время, год за годом, смогут выдерживать и такой график, и такие условия работы. Как же при таких условиях воспитывать специалистов?

Настал час Х

В складывающихся условиях нужна новая экономическая политика, и в первую очередь в сельском хозяйстве.

В каждую эпоху наступают такие моменты, когда необходимо вживлять в общественное устройство новые механизмы. Так было в раннем средневековье, когда бояре-феодалы стали получать от князей удельные земли и организовывали там крестьянские работы. Так было при Петре. Так было и в 30-е годы, когда появилось новое явление - колхозы. Должны случиться изменения и сейчас. В векторе НЭП 21 века наступает пора кардинально изменить конструкцию проживания россиян в сельской местности, чтобы она не только могла бесперебойно кормить страну, но и была комфортна для проживания. Отчасти эту необходимость почувствовали уже в поздние советские годы, когда стали преобразовывать центральные усадьбы хозяйств, делая из сёл и деревень маленькие города. За что, кстати, в 90-е и нулевые годы советским реформаторам сильно досталось от либерально-демократических критиков и просто критиканов всего советского. Их обвиняли в том, что этим переустройством деревни, попыткой привнести в сельскую жизнь городской комфорт они «убили» настоящую русскую сельскую жизнь. Но теперь уже можно осознать, как были правы те, кто создавал в деревне возможности для комфортной жизни, начиная от коммунальных удобств, заканчивая необходимыми социальными возможностями. Ибо на весы ставятся две перспективы: либо дать будущее деревням, либо в бессилии смотреть, как они полностью исчезают одна за другой – что мы наблюдали все эти тридцать лет. Часть из тех центральных усадеб, которые успели преобразовать, и которые усилиями руководителей и коллективов смогли выжить в минувшие годы, и сейчас привлекают к себе жителей. Далеко ходить не надо, это и пригородные псковские деревни Тямша, Писковичи, Неёлово и подобные населённые пункты в области и других регионах. Да, их тоже не достроили, не доделали – просто не успели. Но есть многочисленные белорусские агрогородки, где продолжили культивировать новый тип деревни. И доказали, что этот вариант эффективен для современной жизни с резко изменяемыми параметрами. При этом в Беларуси не списывают со счетов и названные когда-то «неперспективными» деревни и хутора, ставят планы развивать малые города и поселки городского типа, создавая в них удобства для жизни.

Можно спорить, какие формы должна принять современная НЭП, но главное это делать не долго, иначе и мобилизационный подъём у россиян иссякнет, и санкции отменят, и молодые ещё больше уйдут в виртуальный мир, и этот перекос уже может стать последним.

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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