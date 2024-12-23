Блоги / Игорь Докучаев

Сим, сим… останься!

В течение всего года мы то и дело слышали сообщения об опасности СИМов - электросамокатов и других индивидуальных средств мобильности на улицах российских городов. Ситуацию накалили настолько, что люди на тротуарах и общественных пространствах шарахались от каждой тени, которая передвигалась чуть быстрее скорости тихого пешехода.

Странно, что новшества в видах городского индивидуального транспорта встречают такое неприятие у части общества. И это вместо того, чтобы радоваться техническому прогрессу, позволяющему человеку осуществлять давние мечты многих поколений - передвигаться по земле быстрее, успевать больше, видеть разное, не зависеть от общественного транспорта и такси, и экономить на всём этом немалые суммы в личном бюджете. Для многих малых населённых пунктов, где нет общественного транспорта, электросамокаты и скутеры вообще стали палочкой-выручалочкой, ими там пользуются уже многие жители разных возрастов.

В ноябре появилась информация пресс-службы Ассоциации операторов микромобильности, что опасность электросамокатов на улицах оказалась сильно преувеличенной. Так, только одна из 90 тысяч поездок на арендных самокатах заканчивается инцидентом. И в большем числе случаев происшествий с СИМами (в 70% случаев) страдают сами ездоки, которые забывают о технике безопасности, о правилах дорожного движения, и об элементарной внимательности. Но, если повышение ответственности владельцев и пользователей прокатных СИМов - это дело поправимое, то есть ещё одна сторона вопроса, которая не менее сильно влияет на безопасное использование индивидуального мобильного электротранспорта, но внимания ей, по-прежнему, уделяется немного. Дорожная инфраструктура – конечно, речь именно о ней.

Намерений по реконструкции улиц и дорог в пределах городов и их окрестностей с выделением специальных полос для движения вело- и электромобильного транспорта, мы слышим совсем немного, или совсем ничего. Хотя есть хорошие примеры и в Москве, и в других городах страны, где такая инфраструктура создаётся, и уже непременно присутствует в планах городского строительства. Но это ещё настолько редкие случаи, что впору руководителей таких муниципалитетов награждать специальными медалями «За поддержку прогресса». Удивительно, но часто реконструкции городских кварталов и застройка новых городских территорий по-прежнему идёт без учёта в планах новых выделенных и обустроенных полос для передвижения СИМов. Ну, в данных-то случаях, что мешает сразу учитывать инфраструктуру для велосипедистов и пользователей СИМов? Кажется, давно говорится: дайте им свои полосы для движения, обустройте их в соответствии с современными тенденциями, и не нужно будет ни пешеходам, ни автомобилистам шарахаться от одно- или двухколёсной тени. Нет, вместо этого заводятся разговоры об увеличении штрафов, об усилении ответственности, об ограничении скоростей и введении других запретов, и вот теперь вплоть до полного запрещения самокатов в России.

Среди основных причин недовольства противников СИМов на улицах городов - якобы отсутствие культуры вождения и несоблюдение скоростного режима пользователями… Это действительно есть, и хорошо заметно на улицах городов. Но давайте тогда говорить честно - культура вождения часто страдает и у автолюбителей, да и пешеходы регулярно забывают, что они не одни в этом мире. На тех улицах, где на тротуарах есть выделенные пространства под велодорожки, пешеходы могут двигаться именно по ним, не вспоминая про тех, для кого выделены эти дорожки, пока те не появляются за спиной и не начинают сигналить, чем вызывают ещё и нервное поругивание со стороны пешеходов. Так почему же тогда обвинения в отсутствии культуры вождение продолжают идти лишь в адрес пользователей СИМов? Эту культуру надо повышать всем, и тут спору нет - пользователи СИМов и велосипедов должны делать это в первых рядах, поскольку такими видами транспорта пользуются чаще молодые люди, которые в большинстве не знакомы с правилами дорожного движения, быстрее вырабатывают адреналин и стремительно принимают решения. Но мы же сейчас вовсе не об этом ведём речь, а о необходимости специальной инфраструктуры: закольцованных велодорожек, соединяющих между собой районы города и окрестности вокруг, в том числе защищённых от столкновения и с автомобилями, и с пешеходами, оснащёнными отдельными светофорами, парковками, съездами и т.д.

Да, в Пскове вопрос развития веломобильной инфраструктуры тоже сдвинулся с места. Уже есть хорошие примеры, когда на отремонтированных улицах выделяются и обустраиваются специальные дорожки для велосипедистов и симистов разных мастей – на части улицы Кузбасской дивизии или на отрезке отремонтированной улицы Труда, ещё в ряде мест. Но отдельных участков, конечно, недостаточно, чтобы решить проблему безопасности движения по всему городу и дать возможность горожанам использовать веломобильный транспорт не только для прогулок, но и по остальным надобностям. Тем более, в городах появилась активно развивающаяся система курьерской доставки, использующая электротранспорт без оглядки на сезонность, то есть даже зимой. Поэтому и обслуживать – чистить, проводить антигололёдную обработку тоже важно. И, конечно, в парковых зонах желательно разводить пешеходную зону и веломобильную. И делать это не только краской на асфальте – такую разметку замечают далеко не все пешеходы, а выделять разными яркими элементами, чтобы бросалась в глаза. Акцент тут не на том, что именно местные власти должны всем этим заниматься в ущерб другим жизненным надобностям, а в том, чтобы появлением и обустройством веломобильной инфраструктуры озаботились все другие субъекты городской жизни – застройщики, проектировщики, предприниматели, общественные организации, школы и учебные заведения и т.д.

А параллельно, конечно, необходимо вести разъяснительную работу и буквально насаждать культуру взаимного признания друг друга участниками дорожного движения. Чтобы все горожане, включая тех, кто заседает в комиссиях по безопасности дорожного движения, осознали право всех выходящих и выезжающих на улицы на полноценную жизнь в городском пространстве.

Игорь Докучаев