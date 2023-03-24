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Блоги / Игорь Докучаев

Как студента ни учи, всё равно блогер выходит

24.03.2023 17:30|ПсковКомментариев: 0

Над идолами современного масс-медиа вдруг зависло чёрное облако. Что будет дальше - пока в обществе только предполагают. Скорее всего, туча привычно рассосётся, отмечают наблюдатели. Правда, есть робкие мнения, что, вопреки ожиданиям, она может превратиться в грозовую, и даже в ураган, чтобы предостеречь других Речь о предъявленных обвинениях в неуплате налогов двум российским блогерам - Александре Митрошиной и Валерии Чекалиной.

 

Неуплата налогов с бешеных сумм доходов от рекламы, продажи образовательных курсов – об этом говорят уже несколько дней. И эти сообщения действуют как заклинания, порождающие и подтверждающие в головах юных и неискушённых представление, что блогеры и блогерство - это нынешний золотой Клондайк, который приносит баснословные доходы, и это то, чем нужно заниматься. А то, что парочке блогеров не повезло, и к ним пристали правоохранители налоговики, так это мелочи: откупятся, заплатят налоги - и всё пойдёт, как прежде. Именно поэтому сегодня процесс образования в России получил новый перекос: как студента ни учи, всё равно блогер выходит. И это правда - попытки стать блогерами растут в математической прогрессии, начиная с детей младшего школьного возраста, и заканчивая глубокими пенсионерами. И когда разговариваешь со студентами, которые обучаются на разных факультетах - самый популярный ответ, кем хочешь работать после вуза, звучит - блогером.

И действительно возникает вопрос: а если они сразу платили налоги, то спали бы спокойно, претензий к ним не появилось? И ответ от юристов звучит соответствующий: «законопослушным блогерам, опасаться нечего». И получается, что законопослушный блогер - это именно тот, кто платит налоги, а как он блогерствует, что делает со своей аудиторией - это мало кого интересует. У нас пытаются принудительно, приняв для этого целый ряд нормативных документов на самом высшем уровне, лицензировать и аттестовать экскурсоводов, которые своими ногами, знаниями и ежедневным нелёгким трудом зарабатывают копейку, просто рассказывая индивидуальным или групповым слушателям о перипетиях истории. Хотя это обычная творческая профессия, предусматривающая и авторскую интерпретацию, как у писателей и художников, и в то же время, заставляющая людей думать, включать логику и прочие инструменты человека разумного. Очевидно, скоро начнут лицензировать и писателей, и художников, и уличных музыкантов… Но, заметьте, никто не пытается сертифицировать блогеров, которые имеют дело с огромными аудиториями и многомиллионными доходами. Которым можно и историю интерпретировать как угодно, и играть фактами, и искажать, и пересказывать действительность под любым углом, и многое другое… Некоторых почитаешь или посмотришь – «уши реально заворачиваются в трубочку». Парадокс сегодняшнего дня, да и только.

В результате, сегодня блогерами себя называют все, кому не лень: и кто занимается какой-то малоопределённой деятельностью, и кто эпатирует публику любыми способами, и кто снимает странные видеоклипы. И самое печальное - элементарные мошенники, которые обирают людей, пользуясь человеческой доверчивостью. Их уже прозвали «инфоцыганами». Определение, конечно, звучное, хотя это не совсем верно, а ещё и не корректное по отношению к людям этой этнической группы. Если нас таким образом отсылают к тем лицам цыганской национальности, которые веками занимались тем, что гадали о будущем, при этом, нередко обирая слушающего до нитки, то человек, протягивающий им для гадания руку, как правило, видит, кто перед ним, и может сказать себе «стоп» до момента, пока попадает под действие гипноза. Что касается блогера, или коуча, или бизнес-тренера, или наставника, которые предлагают людям некие технологии «как стать успешным», «как приклеивать деньги», «как зарабатывать в день сотни тысяч и миллионы рублей», «как влюбить в себя миллионера», «как получить миллион, и чтобы тебе за это ничего не было», или курсы «просветления», «озарения», «обогащения» - то приобретатель таковых видит перед собой красивых, модно одетых людей, предстающих в богатых интерьерах, и полностью олицетворяющих собой успешность. И уже на этом этапе многие попадают под своеобразный «гипноз». Тонкости психологии и технологии воздействия, методы продвижения и PR – подавляющее большинство граждан с такими практиками не знакомы и поэтому становятся реальными или потенциальными жертвами. И удивительно, что в таких действиях, как правило, состава преступления не видят, или искать их не принято. Говорят, что как правонарушения их не выделяют, и ни в каких кодексах на них управу не найти. В лучшем случае, за неуплату или недоплату налогов в назидание другим. А понятие «моральных мук» за обман людей теперь и вовсе исчезает из персонального миропонимания, и из повседневного обихода, видимо, скоро и из словарей уберут.

Но примеры реагирования правоохранителей на действия блогеров и разнообразных проповедников в отношении массовой аудитории есть… Тьерри Касасновас известен как пропагандист сыроедения и голодания для лечения болезней, в том числе самых серьёзных, какие известны человечеству. Блогер проводил платные тренинги по своей методике, продавал дорогостоящие курсы по натуропатии, гигиене, здоровью и благополучию человека – темы очень востребованные у любой аудитории – кто же не хочет быть здоровым? Поэтому спрос был большой. У ютубера огромное число подписчиков - около 80 млн. человек, соответственно и применение его советов и методов отмечено массовое. Но уже получено более пятидесяти жалоб на его действия, год назад в доме блогера прошёл обыск, ему было запрещено участвовать или организовывать курсы и тренинги. А обвинение прокурора составило целый список из многих пунктов: «злоупотребление доверием», «ложные действия и использование подлога», «незаконная медицинская практика», «незаконная фармацевтика», «введение в заблуждение», «коммерческая практика», «злоупотребление корпоративными активами», «отмывание денег» и «злоупотребление слабостью». Но произошло это не в России. Сам блогер – каталонец, проживает сейчас во Франции недалеко от франко-испанской границы.

Просмотрите список обвинений, которые предъявлены этому блогеру - знакомые ведь определения и по нашей действительности. И если, в российских кодексах нет таких понятий, как «злоупотребление слабостью», «введение в заблуждение», «злоупотребление доверием», «ложные действия и использование подлога», то давно пора их ввести. И разговор нужно вести не столько о блогерах, сколько о тех, кто, используя разные площадки, образы, методы реально обманывает многочисленных людей, или просто «водит за нос», то есть вводит в заблуждение.

И пусть пока нет ответа, почему откровенное мошенничество и введение в заблуждение массы людей все эти годы у нас оставалось почти в безнаказанности? Но в нынешнее сложное время всё должно измениться. Если проводить параллели с Великой Отечественной войной, то в те годы даже безобидная сегодня спекуляция становилась поводом для сурового приговора. Мародеры, мошенники, спекулянты в военное время опаснее врага на порядки, и с ними всегда боролись, и часто гораздо жестче, чем с противником на реальной линии фронта. За нарушение правил торговли, скупку промтоваров и продуктов в целях создания запасов, а также хулиганство, хищения, кражи, распространение панических и провокационных слухов, нарушение работы средств связи, правил противовоздушной обороны, пожарной охраны виновные лица отвечали, как за тягчайшее преступление.

В самом блогерстве нет ничего плохого, сегодня настоящий блогер - это уже и не одиночка вовсе - этот вид информационной деятельности обрёл черты обычной редакционной работы, в которой задействованы разные специалисты. И методы у настоящих блогерских редакций давно применяются, как у обычных журналистов. Плохо другое. Когда блогерство осознанно применяется либо как ширма, либо как инструмент для ведения мошеннической и иной противоправной деятельности, либо как дилетантская попытка в одночасье разбогатеть без получения нужных знаний, без длительных усилий и ежедневного кропотливого труда.

Как-то встречаю в Москве бывшего псковского студента, который в годы своей учёбы клялся, что журналистом не будет, потому что надо много работать: искать, писать – у него действительно сложно слова складывались в предложения. «В лучшем случае на телевидение пойду, там писать не надо…» - сказал он тогда. При нынешней встрече спрашиваю: «Как жизнь, чем занят?» В ответ он чуть замялся: «Да, я блогером работаю, видосы делаю». Мне даже стало интересно посмотреть. Договорились, что скинет ссылку на свой блог. Прошло уже больше года после той встречи, ссылку до сих пор жду. Видимо, «муки совести» у него ещё сохраняются - реликт, да и только.

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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