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Блоги / Игорь Докучаев

Новым помещичьим усадьбам с крепостными альтернатива есть

05.12.2022 15:53|ПсковКомментариев: 0

Мощная пищевая промышленность белорусов хорошо знакома и псковичам, и москвичам, и петербуржцам, и многим другим в разных регионах страны – многие из россиян с удовольствием пользуются продуктами, приготовленными в Беларуси. И, кажется, как эта небольшая, в общем-то, страна кормит и себя, и соседей, и в далёкий импорт отправляет – чудеса, да и только.

 

Ответ, конечно, давно известен. Беларусь практически не пошла по пути той самой «перестройки», затеянной Горбачёвым, во многом избежала катаклизмов российских 90-х, и в результате ей удалось сохранить и сельское хозяйство, и перерабатывающие производства. Но это далеко не всё. Пожалуй, самое главное там смогли оценить тенденции исчезновения привычных деревень, причины бегства молодёжи из сельской местности и скорректировали действия, чтобы создать взамен другой механизм. В результате в 2005 году в Беларуси появилась государственная программа возрождения и развития села, а конкретным механизмом, заменяющим уходящие старые деревни стали агрогородки. «Деревня становится другой, не будет этих деревень старых, которых у нас там сотни тысяч было. Через 10-15 лет работы, а может быть и раньше, будут только агрогородки. Люди хотят жить с удобствами, в хороших домах. В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому мы пришли к тому, чтобы строить агрогородки, чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе», – выразил идею этого явления президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

И это сработало, сегодня в Беларуси уже работают более полутора тысяч агрогородков – поселений, в которых есть полный комплекс необходимых современному человеку условий для комфортного проживания. И бывшие сельские жители, и переезжающие из городов люди получают не только жильё и социальную инфраструктуру рядом, но и устраивающую их работу на агрокомплексах и сопутствующих предприятиях, находящихся в едином производственном цикле. И самое главное, что особенно привлекает молодёжь - здесь всем дают льготное жильё – или квартиры, или коттеджные дома с участками земли. «Я считаю, что на сегодняшний день в агрогородке созданы все условия для комфортного проживания: магазины, отделение почтовой связи, клуб, баня. Достаточно молодое население у нашего агрогородка. Проживает 750 человек, из них 98 пенсионеры», – рассказал о своём поселении председатель Дзержинского сельского исполнительного комитета Святослав Дарашевич в репортаже корреспондентов телекомпании «МИР 24».

Хорошо, у белорусов сработало. Тогда возникает вопрос: почему после успешной реализации этого глобального проекта там, в России не пошли по этому же пути? Ведь ситуация с исчезновением деревень в российских регионах в минувшие десятилетия ещё печальнее, чем в Беларуси. Результаты деревенского исхода хорошо видны на примере и Псковской области и других регионов северо-запада, где число сельских поселений уменьшается, и растёт количество безлюдных деревень. И уже явственно нарисовалась тенденция отказа от волостного деления, и в перспективе объединение территорий в муниципальные округа - публичные слушания о создании Печорского муниципального округа пройдут в Печорах уже 13 декабря. Готовы к преобразованиям и ещё в ряде районов.

Эти цифры хорошо известны, просто напомню: в 1959 году в сельской местности Псковской области проживали 699 тысяч 215 человек, почти в 2,5 раза больше, чем городского (253 тысяч 597 чел). А в 2005 году, когда в соседней Беларуси били тревогу и принимали госпрограмму возрождения и развития села, сельских жителей в Псковской области было уже 236 тысяч 724 человека - в два раза меньше, чем городского. А по цифрам 2022 года на селе проживают уже только 177 тысяч 013 человек.

В Псковской области для сельской местности характерны именно небольшие населённые пункты, на западе области остаётся и хуторное расселение. В 1972 году, например, в области было ещё 11 тысяч 76 сельских поселений, в которых реально проживали люди. Потом ситуация стала меняться, а катастрофической она сложилась уже в наше время. По цифрам переписи 2010 года, например, в большом по территории и относительно благополучном Бежаницком районе было 468 сельских населённых пунктов, но из этого числа, в 116 деревнях население полностью отсутствовало, в 181 деревне проживали от 1 до 5 человек, в 72 - от 6 до 10 человек, в 59 - от 11 до 25 человек, в 15 - от 26 до 50 человек, в 6 - от 51 до 100 человек, в 8 - от 101 до 200 человек, 7 - от 201 до 500 человек и в 3 - от 501 до 1000 человек. Думаю, этого достаточно для того, чтобы просто напомнить о сложившемся положении.

«Попытки, правда, единичные, сделать также, как белорусы, были даже у нас в Псковской области, - прокомментировал мне человек, хорошо знающий тему. – В Бежаницком районе в деревне Махново тринадцать лет назад, на основе бывшего хозяйства начали строить версию агрогородка. Туда даже подвели газовую трубу. Был оснащён животноводческий двор с круговым движением, обеспечен молокоприём. Отремонтировали детский сад, дом культуры, строили планы по ремонту школы. Построили, кажется, десять индивидуальных домов – их собирались давать работникам бесплатно, но с заключением договора, который предусматривал отработку в течение нескольких лет. Похожие планы были и в Новосокольническом районе, в деревне Захарьино».

Дома, построенные в Махново, действительно симпатичные. Расходы на проектно-строительные работы по возведению жилых домов собирались производить за счёт бюджетного кредита администрации области. А финансировать благоустройство, инженерную и социальную инфраструктуру планировали за счёт субсидии в рамках региональной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008-2012 годы». Плюс там сохранялось много построек советского периода, которые тоже должны были отремонтировать. Местные жители с осени 2009 года, когда началось строительство, тоже приободрились, в надежде, что это вдохнёт новую жизнь в деревню. Журналисты из областного центра писали обнадёживающие материалы. Работников и новых жителей в Махново собирались принимать по конкурсу.

Как сегодня жизнь в том былом начинании, интересно? Опять звоню в Бежаницы, человеку, который может прояснить ситуацию. «Предприятие работает, правда, от молочного животноводства отказались, занимаются зерном, действует зерносушилка - перевели её на газ. Построенные дома заселены – все или нет – не скажу, - говорит мне собеседник. - Мы в момент запуска проекта предполагали, что народ в деревню поедет валом, но не получилось такого варианта. И сейчас не все в этом хозяйстве работают. По договору, отработали - получили дома в собственность, и «привет!». В общем, получилось, что кадры решили всё».

Кадровый вопрос может быть причиной крушения любых хозяйственных планов. К примеру, сегодня, в условиях, когда нужно возобновлять работу промышленных линий оборонного значения, как обеспечить работу даже действующих предприятий, если нужно запустить трёхсменный цикл выпуска продукции. Где этому предприятию взять столько необходимых рабочих кадров, если у него на работу в одну смену их не хватает?

Профессионалы, которые действительно могут работать, что-то делать, из ниоткуда не возьмутся, с ёлки не упадут – это любых отраслей касается. В городах хоть есть, из кого научить, если захотеть, и дать людям мотив к этому. А в сельской местности давно идёт опустение территорий. Но об этом мы ещё двадцать, и десять, и пять лет назад писали и говорили. И просто так лозунгами и призывами туда людей не зазвать. А чтобы работать по-китайски, надо либо быть китайцами, либо иметь этих китайцев у себя. На село сегодня едут либо городские романтики, либо рисковые люди. И те, и другие, чуть что не так - легко меняют дислокацию, и даже собственность на дом, участок их не остановит. Чтобы птицы не улетали – их надо хорошо кормить. Но перелётных птиц даже этим не удержишь. Есть ещё фанаты – из них получаются владельцы семейных сыроварен или пасек. Но таких людей – «капля в море».

Альтернатива для организации жизни на больших сельских пространствах небольшая: либо помещичьи усадьбы с крепостными, либо агрогородки по белорусскому типу. Кстати, новый вариант «помещичьих» усадеб уже тоже опробован, в том числе и на псковской территории. Это когда крупные московские компании выкупают или арендуют бывшие сельхозхозяйства, оснащают их, в том числе малым перерабатывающим оборудованием, привлекают семью местных жителей, если они там есть, или привозят и селят своих работников. И такая усадьба производит для московского персонала компании основные молочные, мясные, овощные и иные продукты, еженедельно отправляя их по столичному адресу. Естественно, что социальную инфраструктуру вокруг такой усадьбы компания не обеспечивает. И заинтересованности в расширении производства, как правило, не имеет.

Значит, всё-таки перспективнее белорусский вариант агрогородков. К тому же, похоже, только он отвечает всем пунктам: гарантии в привлечении профессиональных кадров на село, обеспечивает развитие территорий. И он же даёт ответ на вопрос: почему вариант агрогородков такого типа до этого момента не реализуется в России? Всё же главным в этом – вопрос собственности. Если в России попытались белорусский вариант разместить на капиталистической основе – то есть агрогородки – это вариант частного хозяйства, с владельцем, или акционерами – со всеми вытекающими из этого рисками. И в результате – не зашло, не получилось. То в Беларуси - это государственная основа, как и совхозы-колхозы, идущие из советской эпохи. И гарантии социального развития территорий агрогородков, отдалённые перспективы жизни людей и работы предприятий, интеграции с наукой и промышленностью – всё обеспечивает государство.

Конечно, для того, чтобы отстраивать деревни нового типа, нужно фактически принять социалистические нормы устройства жизни: коллективное хозяйствование, справедливое распределение доходов, доступность социального обеспечения, общественная собственность и т.д. Но тогда нужно признать ошибки строительства капитализма в России. Провести быструю реконструкцию и начать новый вектор движения – социалистический тип хозяйствования с учётом частной собственности на мелкие компании.

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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