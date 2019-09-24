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Псков: миссия выполнима

24.09.2019 14:37|ПсковКомментариев: 0

В Пскове общественники справили поминки по еще одному пешеходному переходу в центре города – информация, которую можно воспринять, как шутку, как эпатаж, как повод, чтобы привлечь внимание в соцсетях. Хотя по задумке – это явный гротеск, и, значит, серьезный повод задуматься о процессах, которые медленно, но методично меняют центр Пскова.

 

Причем, механизм, которым зачастую продолжают пользоваться ответственные за городские процессы лица, устарел и поэтому неэффективен. Псков давно может жить по параметрам и схемам современного города. А это значит, в первую очередь, во всех отраслях городской жизни принимать решения, учитывающие компромиссы, и устраивающие большинство граждан, а не действовать по принципу: «хорошо водителям – плохо пешеходам» или наоборот. Городские проблемы давно должны решаться не заборами, ограждениями, ликвидацией, запретами и другими подобными ограничительными действиями, а совсем иными способами, которые уже годами используют во многих современных городах мира. И об этих способах хорошо знают в Пскове. И сами граждане, которые без конца приводят на своих страницах в соцсетях примеры умелого устройства современных городов: пешеходных переходов, велосипедных дорожек, тротуаров, систем освещения, мусороуборочных комплексов и многое другое. Знают и чиновники, и руководители разных рангов – ведь многие из них с удовольствием путешествуют в отпусках и командировках по таким удобным для жизни городам. Иные на протяжении многих лет ездят, чтобы обмениваться опытом, а потом возвращаются в Псков, чтобы этот опыт тотчас забыть. Есть, конечно, и те, кто в Пскове продолжают надеяться на лучшее и создают удобный для проживания город хотя бы в своем воображении.

В первые дни сентября в Пскове прошла деловая игра Game of Goals, в сути которой - достижение 17 глобальных идей устойчивого развития города. Пять команд, состоявшие из представителей бизнеса, молодежных и общественных организаций, органов власти, сотрудников разных предприятий и вузов должны были разработать и предложить свои варианты развития города. И они это сделали. Звучали продуманные идеи, многие из которых, конечно, заимствованы из практик других городов мира, где они уже эффективно работают. Для Пскова эти инструменты тоже могли бы давно стать механизмами преображения. В числе предложений или деталей проектов звучали: продуманное распределение центров деловой активности по разным районам города, то есть децентрализация; ограничение доступа автомобильного транспорта в центр города и организация платных парковок; разделение вело- и пешеходных дорожек, развитие системы общественного транспорта с введением новых маршрутов, в том числе, связывающих город и пригород, с внедрением системы единого тарифа на проезд; развитие каршеринга, то есть краткосрочной аренды транспорта разного вида; развитие новых, альтернативных видов транспорта; внедрение ранжированной схемы аренды в центре города по типу бизнеса; а также системы льготного налогообложения для предпринимателей и организаций, участвующих в наполнении пешеходных улиц и зон. И многое другое.

Да, это была всего лишь деловая игра, хоть и организованная солидными организациями: администрацией Пскова в рамках проекта «Мультимодальные города» программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» при поддержке Леонтьевского центра - одного из основных организаторов ежегодного форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Но в этом случае – нет ничего серьезнее, чем игра. Например, почти каждый проект содержал в себе варианты создания эффективной транспортной системы в городе, и это уже само по себе показывает, что волнует жителей Пскова? Каких изменений городской инфраструктуры они ждут. И ведь эти запросы совсем не из списка «миссия невыполнима», псковичи давно привыкли к постоянной нехватке денег, к тому, что интересные идеи и преобразования хоронятся только потому, что на их осуществление нет средств - и поэтому предлагают максимально простые решения без глобальных затрат.

Но почему тогда в Пскове на практике поступают всё теми же, странными методами: под предлогом безопасности пешеходов - ликвидируют очередной пешеходный переход, вместо его комплексного переоборудования для усиления безопасности и общей модернизации городского центра с ограничениями движения автомобилей и усиления роли общественного и альтернативного транспорта.

Что нужно для практического преображения Пскова? Деньги? Волевые решения? Проектное бюро, состоящее из настоящих специалистов? Умелые исполнители?

Что касается денег, то с удивлением узнаёшь, что они есть, их выделяют, но даже с ними проблема: «Подчас происходит ситуация, когда по нашим многочисленным просьбам, серьезной и целенаправленной работе с федеральным центром регион получает дополнительные средства, но к концу года мы вынуждены их возвращать из-за того, что конкурсы не состоялись. При всех ограничениях 44-го закона, считаю недопустимым, когда социально важные проекты стоят на месте из-за отсутствия заявок на аукционах», - озвучил вопрос губернатор области Михаил Ведерников на недавней встрече с главами районов.

Представляете, у нас не могут освоить даже те средства, что уже выделены. А мы говорим, что денег нет. На недорогие, простые решения по улучшению инфраструктуры города можно отыскать необходимые суммы даже в местных бюджетах. Найдутся при желании средства и на масштабную модернизацию городов. В стране вообще много денег. Вот известный российский экономист Михаил Делягин у себя на странице в соцсети озвучил данные: «Прирост неиспользуемых средств на счетах федерального бюджета за январь-август превысил заложенный в него на весь год (3,8 против 3,2 трлн.руб., в том числе в одном августе - 0,8 трлн.), а скорость прироста превысила плановую почти в 1,8 раза. В результате замороженные в бюджете средства налогоплательщиков составили на 1 сентября 2019 года 14,0 трлн.руб. - более трех четвертей годовых расходов! Эти запасы позволяют 9 месяцев жить вообще без доходов федерального бюджета, - а при разумном использовании на них можно заново построить всю Россию (не говоря о такой мелочи, с точки зрения величины требуемых бюджетных расходов, как полное искоренение нищеты и гарантирование всем реального, а не фиктивного прожиточного минимума)».

Что же тогда сдерживает грамотные решения по модернизации городской среды в том же Пскове? Возможно, на этот вопрос сможет ответить председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, который несколько дней назад представлял регион на 4-м форуме «Среда для жизни», проходившем в соседнем Великом Новгороде. Этот, действительно, весьма авторитетный форум о жилье и городской среде, организованный акционерным обществом ДОМ.РФ, проходит ежегодно при поддержке правительства России и Министерства строительства РФ. Туда съехались многие международные и российские эксперты, «ключевые стратеги и практики развития жилой среды», как их назвал ресурс pskov.ru – это ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы, инвесторы, представители государственной власти российских и мировых мегаполисов, бизнеса и творческой среды. В такой продвинутой среде обсудили многие вопросы, связанные с темой устройства современного и комфортного для проживания города. Это и «направления архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом».

Одними названиями тем, которые обсуждали в Великом Новгороде можно «заласкать» слух любого горожанина. Хорошо. Что тот же Псков получит в ближайшей реальности? Какие новые инструменты городского развития будут использованы? Запросы горожан понятны. В самом городе есть общественность, готовая поддержать разумную модернизацию среды без сноса памятников, искажения исторической сущности города и прочего радикализма. В администрации города тоже есть здоровые силы, готовые к реализации. Надо понимать, осталось дело за малым - за волевым решением?

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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