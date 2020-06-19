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«Никто не отопрется»

Новшества, которыми нас наградили властные структуры, за последние годы уже трудно сосчитать. Они коснулись практически всех отраслей и элементов жизни, часто перевернув их с ног на голову. Очередные придумки уже тоже становятся реальностью. Например, в России появляется единый федеральный реестр личных данных граждан. Вопрос с его созданием - дело решенное, принятое депутатами и несколько дней назад подписанное президентом.

Фото: klerk.ru

Так что уже можно представлять глобальную картотеку из миллионов ящиков, в которых будут храниться сведения обо всех жителях России, а также о проживающих на территории страны иностранцах и лицах без гражданства. Данные для этой мегакартотеки будут собирать, и предоставлять МВД, Минобороны, Минобрнауки и другие ведомства, фонды - напрягут всех, вплоть до детских садиков. Хотя представить это сложно даже людям с воображением, если только не воспринимать все происходящее через произведения Кафки.

Нам рассказывают, что Единый реестр на каждого человека будет включать ФИО, пол, дату, место рождения и смерти, паспортные данные, свидетельство о регистрации ИП, СНИЛС и ИНН, сведения о семейном положении, уровне образования, статусе военнообязанного, медицинском страховании и так далее. Причем особенно многозначными в этом перечислении кажутся слова «и так далее». А еще то, что ведение информационного ресурса будет поручено Федеральной налоговой службе (ФНС).

Зачем все это делается, зачем в создание этой системы будут вкладываться большие деньги? Нам тоже объясняют, хотя и весьма туманно: единая база данных россиян позволит упростить получение госуслуг, уменьшить бумажный документооборот и количество случаев мошенничества в налоговой сфере. Тут в памяти сразу всплывает старый и хитрый архивариус из города Старгород Варфоломей Коробейников, расхваливавший свой архив на дому: «Где что стоит - все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто, в случае чего, не отопрется».

«Никто не отопрется» - очевидно, что это главное.

Можно еще учесть, что многие граждане и без того давно делают для себя неожиданные и часто ошеломительные открытия, заставляющие даже задумываться о состоянии собственной психики: «мой телефон следит за мной, они знают все, о чем я только подумал».

Да, в общем-то, технологии сегодня могут гораздо больше, чем простые люди способны представить. В европейских странах в эти коронавирусные дни были опробованы методы сбора информации о состоянии здоровья владельцев мобильных телефонов, приложения смогли массово отслеживать и их контакты с другими людьми, и даже выявлять среди них инфицированных коронавирусом.

У населения сразу появилось немало вопросов: как будут использоваться эти схемы после пандемии? К какой конфиденциальной информации эти приложения вообще имеют доступ? Разрешено ли хранить такую информацию и как-то ее использовать?

К тому же уже известны приложения, которые могут автоматически извещать полицию, налоговые органы и другие службы о местонахождении, благодаря спутниковым системам. С помощью вашего же телефона заинтересованные стороны могут узнать: где вы находитесь, с кем встречаетесь. Еще до пандемии и необходимости появления схем, противостоящих распространению коронавируса, появились приложения, которые знают о людях очень многое.

Кадр из фильма «12 стульев».

Как и какими сведениями, кроме официальных, предполагается пополнять единый реестр российских граждан, тоже остается под большим вопросом. Как и то, где эти сведения могут всплыть. «Сведения будут оплачены», - пообещал Остап архивариусу Коробейникову. И с тех самых пор в мире ничего не изменилось. Имеющие в своем исполнении получаемую информацию современные архивариусы Коробейниковы, точно так же, как в книге Ильфа и Петрова, могут попытаться продать современным же Остапам то, с чем работают.

«Сливы информации - возможны, - так прокомментировал тему человек высокопрофессиональный в цифровых технологиях. - Но у нас и сейчас «сливы» идут, и пенсионеров часто разводят, и других людей. Да, человеческий фактор есть всегда, за «сливами» стоит коррупция, деньги, люди, которые хотят заработать и поэтому продают информацию или целые базы данных. И это реальная проблема. Но у обычного человека сегодня гораздо больше шансов потерять информацию с собственного компьютера, планшета или телефона, чем в централизованной системе».

Для чего же нужна такая глобальная картотека, как Единый реестр? - опять обращаюсь с вопросом к профессионалам. По их мнению, его внедрение преследует несколько целей: автоматизацию бизнеса и социальных процессов, которые должны облегчить жизнь для предпринимателей и обычных людей при совершении сделок, покупок, получения услуг и пр. А еще упростить межведомственное взаимодействие, которое во многом осложняет жизнь и самим чиновникам и остальным людям. И, конечно, повышение безопасности. При этом собеседники верят, что задуманное будет сделано круто, ведь ответственность за это несет налоговая служба - сегодня, если так можно сказать, крупнейшая в России IT-компания: «Они хорошо выстраивают цепочки и делают все процессы очень прозрачными, удобными для граждан».

По мнению профессионалов, многие россияне видят врага в лице государства, но мало кто отдает себе отчет, что собственноручно дают «добро» разным компаниям, часто находящимся за пределами страны на то, чтобы они знали о них все:

«Достаточно машинально нажать на кнопочку «принять» в мобильном телефоне, и вы добровольно соглашаетесь на обработку ваших персональных данных. И это почему-то мало кого заботит. А если государство предлагает облегчить жизнь при оформлении справок - мы в этом начинаем сомневаться».

Но все же, продолжает вертеться мысль: а как же мы раньше жили без всех этих глобальных регистров и реестров? Как в советские годы без компьютеров и сложнейших технологических схем создавали потрясающие самолеты, космические корабли, внедряли передовые технологии в энергетике, автоматические системы на заводах и фабриках? Как между собой общались ведомства, добиваясь эффективности и взаимодействия без хитроумных компьютерных технологий? Как вообще могли люди быть счастливыми, жить в безопасности, получая социальные услуги, бесплатные квартиры, санаторные путевки и т.д.? Как? Может быть, для улучшения межведомственного взаимодействия достаточно просто уменьшить количество ведомств, отделов, комитетов и т.д., а не создавать глобальную картотеку?

Помнится в минувшие годы во время внедрения в Псковской области электронной записи в медицинские учреждения, было сказано много хороших слов, руководство области сверху донизу обещало прорыв в системе областного здравоохранения и медицинских услуг для населения. В результате потратили много средств, но ничего прорывного не получилось - и исполнение, как оказалось, было плохое, и не изучили специфику работы медучреждений и врачей. В результате удобной электронной системы записи нет, но оптимизированы многие райбольницы, ФАПы, в регионе катастрофическая нехватка врачей. Получилось - внедряли придуманную систему, но упустили реальную ситуацию.

Фото: «Новости Пскова»

Теперь вот технологии вплотную добрались до российских школ: системами видеонаблюдения будут покрыты все территории школ и окрестностей, сообщили медиа. Как обещают разработчики, новые видеосистемы можно будет использовать для переклички в классах, для автоматического измерения температуры, интегрировать с цифровым дневником, они будут определять лица в видеопотоке, сверять их со списками и рассылать уведомления при обнаружении совпадений родителям и учителям о приходе и уходе учащихся. Все - школьное детство со всеми его возможными приключениями заканчивается. Выйти на перемене за школьное крыльцо или сбежать с урока теперь вряд ли удастся незаметно. Кто знает, сделает ли это современных детей более счастливыми.

Да, в Москве уже несколько лет активно внедряется система видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, в ней уже около 170 тысяч камер. Она хорошо себя зарекомендовала, благодаря ей задерживали и преступников, и тех, кто числился в поисковых списках. Действительно, под присмотром тысяч видеоглаз обычный человек в столице чувствует себя более безопасно. Но, несмотря на полезность системы в огромном мегаполисе, среди москвичей есть немало протестующих против ее внедрения. Известны даже судебные иски против столичной мэрии от активных граждан, которые продолжают задаваться вопросами по поводу собираемой информации: как, где и сколько эти данные будут храниться, кто имеет доступ к серверам, что происходит в случае утечек, как и кем эти данные удаляются? Известно, что крупнейший мировой ресурс Amazon на год закрыл полиции США доступ к системе распознавания лиц, потребовав, чтобы за это время Конгресс разработал законы, основанные на правах человека, ужесточающие правила использования таких технологий. Это решение поддержали корпорации Microsoft и IBM.

Еще задолго до этого в Англии регистр идентификации населения с ID-картами для граждан был признан нарушением неприкосновенности частной жизни и угрозой безопасности и упразднён через четыре года после запуска. В Германии, Франции, Португалии, Венгрии, Новой Зеландии, подобные механизмы контроля признаны недопустимыми и расцениваются как грубое нарушение конституционных прав граждан.

Эксперты, оценивающие ситуацию, предупреждают, что единая база данных, где будет собрана личная информация обо всех гражданах, может представлять даже угрозу национальной безопасности – ведь там должны быть данные на всех, кто проживает в России, даже на лиц, предпочитающих по долгу службы или роду деятельности оставаться в тени. Доступ к единому реестру будет открыт органам власти и местного самоуправления, избиркомам, МФЦ, и это не исключает, что данные – хоть полностью, хоть частями, могут оказаться в чьих угодно руках. А не окажутся ли они на квартирках у современных Коробейниковых? «Полный архив на дому!» - так воскликнул пораженный Остап Бендер в феноменально-провидческой книге «12 стульев». «Совершенно полный, - скромно ответил архивариус. - Я, знаете, на всякий случай… Коммунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться… Живем мы, знаете, как на вулкане… все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу».

В каком обличии будет нынешний Коробейников и каким появится новый Остап - мы не знаем. И будет ли реальным сценарий электронного концлагеря в ближайшем будущем - тоже. Но уже есть немало людей, которые избавляются не то что от смартфонов, но и от кнопочных мобильников, переходя на старые дисковые аппараты – и для здоровья полезно, и лишних свидетелей в собственном кармане не носишь. Спрятаться, скрыться от цифрового колпака можно, говорят специалисты: рассчитывайтесь наличными, используйте разовые телефоны, специальный макияж, который легко обманывает видеокамеры, живите в отдалении, стройте домик в лесу. Принцип безопасности личности старый – чем меньше вас в социальных сетях и общественных пространствах – тем лучше – советуют знатоки. Соблюдайте цифровую гигиену, учите детей, что любое движение в сети оставляет цифровые следы.

Но ведь именно этот принцип будет создавать безликое, бесправное общество – чем незаметнее сидят его представители – тем лучше для тех, кто ими управляет. Отсутствие общественного протеста в реальном или виртуальном пространстве – мечта для руководителей всех уровней. Так, может быть, глобальная задача всех этих нововведений как раз в том, чтобы просто напугать? Чтобы забились люди с вольными мыслями в немыслимые углы, в резервации и сидели там «тише воды, ниже травы», уверенные, что ни они государству ничего не должны, ни государство им.

Но если вспомнить фантастические, как нам казалось, фильмы, в которых чипированные, зомбированные, обманутые, рожденные в пробирках, помещенные в супертехнологичное пространство субстанции, из-за обычной бабочки, случайно залетевшей за охраняемый периметр, понимали, что есть другой мир, другая жизнь. И тогда любая чётко отлаженная система, которая настроена тотально контролировать все живое, начинала чувствовать своё бессилие перед стремлением людей жить достойно и свободно.

Игорь Докучаев