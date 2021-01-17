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Блоги / Игорь Докучаев

Псковская характеристика

17.01.2021 16:17|ПсковКомментариев: 2

Не случайно все-таки, что имидж, образ можно создавать годами, а потерять разом. Так раньше говорили об авторитете, репутации человека, но это применимо и к городам. Сегодня, когда ты находишься в другом регионе или в столице и случайные люди узнают, что ты из Пскова, сразу спрашивают: это где случилось то или другое? Некоторое время назад спрашивали: а, это у вас там маму с девочкой со свету сживают? Или: это у вас там журналиста судят? Это у вас в городе химзавод собираются построить? Спрашивали и так: у вас там порно-спектакли в театре ставят? А теперь вопросы касаются итальянских стульев для музыкальной школы за бешеные деньги или протестов местных жителей против строительства мегасвинокомплексов. Из последнего - это у вас там неделю люди без света в деревнях сидели? Да, еще иногда упоминают: у вас по-прежнему бегут из региона все, кто могут? И, к сожалению, очень редко спрашивают про псковский Кремль, про фрески, про памятники, про историю.

Имидж, образ, облик города и региона, действительно может разом рухнуть только из-за одной ситуации или из-за нескольких новостей на одну тему. И тогда поднять рухнувшее долго не смогут никакие добрые новости и позитив, которые в лентах новостей все-таки появляются, иногда даже в достаточном количестве. Но люди все равно негатив запоминают лучше. Достаточно вспомнить о трагедии ноября 2016 года в Стругокрасненском районе, где погибли юноша и девушка, о чем быстро узнала вся страна и запомнила надолго. Прошли четыре с лишним года, но та история до сих пор всплывает при взгляде на регион.

Одновременно о том, что в Стругах Красных примерно тогда же открыли завод по производству древесных пеллет, практически никто не запомнил. И надо признать, что негативных поводов «прославиться» и прогреметь на всю страну из Псковской области исходит слишком много.

Вот хотели проведением Международных Ганзейских дней имидж города, а заодно и региона, поднять, чтобы о Пскове сразу заговорили, затрубили не только в стране, но и по всей Европе как о перспективном, быстроразвивающемся, удивительном городе, в котором хочется жить. Но получилось, откровенно скажем, слабо.

Честно говоря, обидно. Вроде бы все в регионе есть: и люди деятельные имеются, и ресурсы, и СМИ, и немалый чиновничий аппарат. И внешне в областном центре, кажется, многое благополучно: магазинов – не пересчитать, парки и скверы – реконструируются, дороги - ремонтируются, автомобили у каждого второго, и памятников предки оставили столько, что другим российским городам только завидовать остается. Но жизнь в регионе действительно остается сложной и не меняется уже десятилетиями: доходы большинства жителей одни из самых низких, уровень жизни – соответственно, реализовать идеи людям творческих профессий – затруднительно, с экономикой - проблема. Разбогатеть здесь могут только единицы – и все знают, кто это. А бедность, упадок, инертность – приметы жизни опять же большинства.

Сейчас ситуацию усложняет еще и пандемия, нагнетание страхов о новых вирусах, предстоящих испытаниях, обширный экономический кризис, безответственность во власти и равнодушие в народе... Все это, кажется, не создает основы для позитивных новостей. Да и об имидже ли думать, когда люди гибнут от болезней, от нехватки и дороговизны лекарств. Но ведь и раньше похожие напасти были, и даже намного хуже. Многие из сохранившихся псковских храмов псковичи первоначально ставили за один день, как моровые, в знак избавления от эпидемий. Раньше любое значительное событие в жизни людей могло стать поводом, чтобы зафиксировать его, в честь праздников возводили стелы, арки, памятные знаки, награждали простых тружеников. Традиция эта, видимо, утеряна. И поэтому, возвращаясь к Международным дням Ганзы в Пскове, ничуть не кажется странным, что в городе не смогли даже запланированного памятного знака поставить в честь этого события.

Да, были разные времена, когда о псковичах по всей Руси неслась слава весьма их характеризующая. Василий Ключевский писал в свое время: «Митрополиты упрекают псковских игуменов, священников и простых монахов в неприличном занятии торговлей и ростовщичеством, а мирян – в сквернословии, суевериях, в языческих обычаях: басни слушают, лихих баб принимают, зельями и ворожбами занимаются, великим постом устрояют бои и позорища бесчинные. В 1411 году в Пскове торжественно сожгли 12 вещих женок за колдовство…». Но уже буквально через несколько лет именно в Пскове появился пытливый инок Ефросин, основал Елеазаровский монастырь, в котором позже старец Филофей изложил программу существования всей страны: «Москва – Третий Рим». И это именно псковские купцы десятилетиями торговали с Ганзой и другими торговцами из европейских городов без договоров и печатей, лишь под честное слово – такая шла слава о честности и ответственности псковичей. Но доверительная торговля закончилась после присоединения Пскова к Москве.

Было и позже всякое, в чем только не обвиняли псковичей, но каждый раз действительность преображала сложившийся, было, облик: из отсталой глухой территории Псковская область вдруг становилась реально передовой столицей российского льна, а в аграрной губернии могли появиться мощные индустриально-промышленные центры. Научные школы, сформировавшиеся в псковских вузах и уровень ученых, служивших там, до сих пор поражают воображение. Перечислять метаморфозы, происходившие на псковской земле и прославлявшие регион, можно очень долго. И ведь могли наши предшественники заставить говорить о Пскове и окрестностях по-другому, заставить себя уважать. Могла простая женщина, библиотекарь загореться идеей уникального памятника в Пскове, которому суждено было появиться ее стараниями, заставив всю страну узнать об этом, и вот уже больше тридцати пяти лет производить впечатление. Я, конечно же, об Алле Михеевой – которая, работая директором детско-юношеской библиотеки, все сделала, чтобы поставить в центре города памятник героям романа Вениамина Каверина «Два капитана». Учитывая, что тогда не принято было ставить памятники литературным персонажам, Псков прогремел на весь Советский Союз.

В лесах и болотах возводили дворцы, мемориалы, которыми мы сейчас восхищаемся, строили железные дороги, на реке Великой гудели теплоходы, в каждом районе по аэродрому, колхозы и совхозы спорили о границах своей земли, чтобы кто лишний гектар не вспахал…

И что должно произойти в Пскове и всем регионе сейчас, чтобы поток негативных событий, новостей, явлений прекратился?

Вроде бы и молодежь в Пскове активная есть, не все уезжают в Москву и Петербург: и спортом занимаются, и волонтерством. И общественники есть – энергичные, толковые – просто умники и умницы. Пока еще есть удивительные артисты, целые творческие коллективы, и дизайнеры, художники, архитекторы, люди мастеровые – лишившиеся в свое время работы на заводах из-за их исчезновения и творящие все эти годы чудеса у себя на дому, в гаражах, на дачах. Есть замечательные врачи и педагоги – настоящие уникумы. Все те, кто могут стать героями новостей, о которых могли бы говорить не то что в России, но и в соседних странах, а то и по всему миру.

Но чаще Псков продолжает звучать на всю страну, когда есть, чем его очернить. Почему в Пскове и во всем регионе за последние годы практически ничего большого и светлого не выходит? Честно, с кем бы ни говорил на эту тему, кому бы ни задавал вопрос – никто толком объяснить не может.

Уверен, что жители и других российских городов могут пожаловаться, на похожую ситуацию, и при этом чаще всего кивают на журналистов. Но обвинять СМИ, что они больше акцентируют внимание на негативе – напрасно. Редакции дают много положительной информации. Только она продолжит проскакивать, проходить незаметно и будет бесполезной до тех пор, пока о городе, как об отличном, с высоким уровнем возможностей и полностью приспособленном для жизни месте, не заговорят сами жители. Пока эта информация не будет передаваться и устным народным способом, тем более, что сегодня соцсети стали очень мощным и быстрым передатчиком такой информации. А для этого должны быть не просто разовые искусственно устроенные события, пригодные разве что для туристов - должна измениться основа жизни в регионе.

Псковскую область нужно избавить от унизительной характеристики «депрессивный регион». Такие возможности есть даже в сложные времена. И местные жители должны эти изменения не просто увидеть, а почувствовать.

Можно, конечно, внимать словам о будущем Пскова известного публициста и писателя Александра Проханова, которые он как-то высказал в нашем разговоре: «Этот город, как дерево: растет, собирает солнечную энергию, наращивает свои древесные кольца, слой за слоем, а потом дерево это отдает эту энергию огнем, светом, жаром, красотой. И Псков накапливает, а затем источает свет…». Однако сидеть и ждать – это точно не псковский метод. И, тем более, не хотелось бы, чтобы Псков отдал свою энергию в виде горящих поленьев, даже если понимать это в переносном смысле.

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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