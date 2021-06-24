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Блоги / Игорь Докучаев

«Бодрее» надо говорить бодрее

24.06.2021 09:01|ПсковКомментариев: 0

Ни в одной стране мира не могут задать президенту миллион проблемных вопросов. Потому что, кажется, ни в одной стране мира нет такого количества проблем. А у нас? Представители старшего поколения пытаются дозвониться, чтобы напрямую высказать руководителю страны свое мнение о тревожащих их ситуациях, молодёжь прибегает к видеообращениям.

 

Количество вопросов растёт, об этих цифрах, как о некоем достижении бравурным голосом сообщают ведущие новостей. Но на самом деле, число вопросов на прямую линию с главой страны можно отчасти рассматривать как показатель положения в регионах. И, конечно, излишне рассчитывать, что все проблемные вопросы будут разом решены, тем более что многие созданы самими людьми.

С удивлением читаю посты некоторых всезнаек, которые могут дать совет обо всём на свете, как разрешить любую проблему. Если люди живут в старых бараках и жалуются, что о них все забыли - и в первую очередь, конечно, власти - то им с диванов бодро советуют создать ТСЖ, замучить требованиями «управляйку», «поставить на уши» прокуратуру и другие органы, активно отстаивать свои права в судах, плюс вести массированную работу в соцсетях, привлекать на свою сторону журналистов. Послушайте! А когда же людям за всем этим работать? Времени на повседневные дела не остаётся, не говоря уже о радостях личной жизни и воспитания детей. В этом вале проблем легко тонут и опытные «пловцы», не решив даже части навалившихся трудностей. К тому же, как правило, у людей в маленьких городах одни проблемы, у жителей мегаполисов – совсем другие. И эти проблемы, и эти люди редко сходятся или пересекаются и, наверное, никогда не смогут понять друг друга. Тем более мы сегодня пренебрегаем опытом поколений – «Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать – сапожник»… Конкретно ведь сказано, что глупо заниматься не своим делом, и тем более всеми сразу – всё равно ничего хорошего не получится. Особенно, если проблемы людям создают искусственно.

Так, уже готовы изменения для бывших северян, которые благополучно уехали из мест повышенных заработков, выйдя на пенсию, но не снялись с регистрации, чтобы не терять северные надбавки после переезда в места более благополучные. Таких много во всех городах средней полосы, в том числе и в Пскове. Государство решило прекратить эту игру в «мёртвые души». Но поступило не так, как было в СССР, где заработанные северные надбавки оставались у человека пожизненно, где бы он не жил. А вводит новую норму – зарегистрированные на северных территориях и приравненных к ним, должны будут ежегодно лично появляться у инспекторов, чтобы подтверждать своё проживание там. Эта ситуация поставит очень многих людей перед серьёзным выбором: либо регистрироваться по новым местам проживания, теряя надбавки, либо тратить эти надбавки на полёты в места отдалённые для прохождения регистрации.

Проблемы в России возникают чуть ли не везде, и внутри семей от них спастись невозможно, они и там доминируют. И подкидывают уголек в топку, как ни странно, СМИ, в том числе, живущие на государственные деньги. Зачем на телеканалах, которые долгое время было принято считать главными, дают время на странные шоу, тематику которых раньше даже бабушки у подъездов стеснялись обсуждать так открыто. «Полоскать чужое бельё», – это называется. Сейчас это на телеканалах первое дело, и к обсуждению даже серьёзных людей приглашают. «Отдам всё за телекадры», - такой принцип, лишь бы засветили, показали, вдруг, кому приглянемся. Это понятно: коронавирус, локдауны, ограничения, массовых встреч нет – так могут и забыть совсем. И обсуждают эти серьёзные и известные люди то мужа, то жену, кто кого поимел, кто кому дал или не дал… Это какая-то чума, болезнь. Нормальный человек никак не может понять: зачем эти семейные склоки, скандалы выносить на всеобщее обозрение? Один специалист с самого центрального телевидения мне пытался внушить, что таким образом они привлекают внимание к проблемам внутрисемейным. Потом, правда, выяснилось, что сам он толком семейной жизнью не жил. Так вот настоящие семейники говорят, что проблемы в семьях как были, так и будут – их появление зависит вовсе не от формы семьи. Люди в кризисные времена не могут быть без кризиса в головах. Столько лет по центральным телеканалам полощут это бельё, а жить семейной жизнью хотят всё меньше и меньше людей. Тут надо бы действовать наоборот, а у нас подсовывают эти шоу.

Помнится, на одной из встреч с коллегами, в перерыве кто-то бросил реплику, что детей в семьях сегодня, оказывается, лучше не учить жить честно и по совести. А наоборот, не отрицать, что можно украсть, что этому даже надо учиться. А ещё освоить навыки приспосабливаться к обстоятельствам, уметь обходить законы, обманывать с искренними глазами, уметь носить маски, выгадывать, высчитывать. И тогда дети вырастут счастливыми, встроенными в систему, нужными, востребованными. И при этом вовсе не нужно задумываться о профессионализме, о получении и применении многолетнего опыта. Надо лишь научиться красиво одеваться, мириться с советами стилиста и уметь выглядеть гламурно, освоить практику увлекающего взгляда: смотреть загадочно и многообещающе. И да – выучить, какие двери открывать. То есть, если вы учите детей быть честными и жить по совести – будьте готовы, что они будут мыкаться всю жизнь, не вылезая из сложностей.

Назовите себе ту часть жизни, где у нас сегодня не было бы проблем? Причём, 99 процентов созданы искусственно. На днях знакомые, живущие на Сахалине, рассказали, что одной из главных острых проблем на острове стали медведи. Косолапые вдруг превратились в «людоедов» и буквально нападают на прохожих. Причём, ещё недавно, медведи старались стороной обходить людей. Выяснился удивительный факт: в реках некогда богатейшего рыбой острова – рыбы не осталось. Охотники рассказывают, что медведи часами, днями лежат на берегах сахалинских рек и всматриваются в опустевшую воду. Но там рыбы нет. И голодные, озверевшие мишки, втягивают воздух ноздрями и чувствуют… человека. «Если это ещё и рыбак, только что выловивший пару мелких рыбёшек, и пахнущий уловом, то медведь нападает без раздумья - ему кажется, что это запах его любимой рыбы», - рассказывают сахалинцы. Оказывается, рыба в сахалинских реках исчезла из-за действий самих людей. И медведи в этом случае жертвы, их жалко.   

Я не собираюсь перечислять все наши трудности – мы их и так прекрасно знаем и сталкиваемся каждый день, и год за годом ждём решения проблем. Люди, жившие в СССР, до сих пор вспоминают, что тогда никто не заставлял их быть в одном лице педагогами, юристами, экономистами, финансистами, следователями, управленцами, журналистами, рекламщиками и т. д., чтобы контролировать все процессы своей жизни – государство на то государство и есть, чтобы брало на себя решение сложностей. Все механизмы были отлажены так, чтобы люди как можно меньше сталкивались с проблемами и больше посвящали свою жизнь учёбе, детям, хобби, отдыху. Но если тогда это можно было сделать, почему сегодня в России этого не хотят? Почему реформы в стране превращают реформируемое в развал или заводят в ступор… Не умеют? Не получается? Так вывод давно известен: не надо разрушать то, что десятилетиями хорошо работало. Если система не позволяет решать проблемы или делает это с трудом, то это вопрос регулировки системы.

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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