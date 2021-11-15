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Блоги / Игорь Докучаев

Лжереальность

15.11.2021 15:04|ПсковКомментариев: 2

Накануне нового учебного года прочитал пост об абитуриентах - бывших старшеклассниках, поступающих во ВГИК, которые практически ничего не знают о кино: ни об Олеге Дале, ни о Василии Шукшине, ни о Штирлице в исполнении Вячеслава Тихонова, не говоря уже о менее известных актерах и кинематографистах. Что тут скажешь, ситуация сама по себе была бы удивительная еще лет десять-пятнадцать назад. Но сегодня кажется закономерной. Эти абитуриенты тоже жертвы сложившейся системы образования, воспитания и в целом складывающейся системы жизни.

 

Они и не идут, как их предшественники из прошлых лет, заниматься самым «важнейшим из всех искусств», как когда-то дал определение кино Ленин в беседе с Луначарским. Эти ребята просто пытаются занять нишу, где, им кажется, всю жизнь будут получать лавры, деньги, славу. Да, можно надеяться, что непреодолимый барьер таким мечтам должна выстраивать приемная комиссия, потому что, кроме традиционных экзаменов и собеседования по результатам ЕГЭ, есть еще испытания творческой и профессиональной направленности, которые вузы производят самостоятельно. Но не все в силах приемной комиссии. И тогда из числа прорвавшихся в будущем еще чаще, чем уже есть, будут появляться лжесценаристы, лжепостановщики, лжережисеры - напишут, снимут. Лжекритики сделают нужные отзывы, появятся рецензии, награды. Такое «лже» в некоторых отраслях и направлениях жизни уже вовсю хозяйничает. Мой приятель - преподаватель медицинских дисциплин, говорит, что лечиться к своим бывшим студентам не пойдет, потому что знает, как они учатся. И, думаю, что он не шутит.

От всего этого «лже» у нормальных людей стойкое ощущение, что наш мир совсем перекосило. Десятки тысяч человек пачками создают интернет-каналы, блогерские аккаунты, большая часть с желанием быстро разбогатеть, другие грезят о славе. Но 99% из них все это время будут заниматься никчемной, никому не нужной работой. Тешить себя мечтами они будут до того момента, когда поймут пустоту этого занятия, но жизнь уже во многом будет основательно подпорчена. У меня недавно спросили: «Много ли возможностей у современных школьников и студентов начать публиковаться и прийти работать в журналистику?» Ответ был простой, но явно не понравился молодому человеку: публиковаться сейчас может практически каждый, но возможность по-настоящему заниматься журналистикой или блогерством есть лишь у тех, кто игру превратит в серьезное увлечение - и таких совсем немного.

Чаще всего у юных и молодых есть амбиции, желание попробовать, юношеский максимализм, энергия... Но этого, как правило, мало. Даже если есть эпатаж, экстравагантность, то нужно понимание, как их использовать на протяжении долгих лет, чтобы людям было тебя интересно смотреть, слушать и читать. Сегодня школьникам и студентам, да и тем, кто постарше, под воздействием лжеучителей и лжекумиров, часто кажется, что им не надо ничему учиться, что звездами и так можно стать, а тем более зарабатывать деньги. К примеру, достаточно пробиться в какой-нибудь конкурс или шоу. Родители и дети всерьез неделями, месяцами готовятся к участию в таких мероприятиях - страна готовит певцов и танцоров как на птицефабрике. Их число скоро догонит самые массовые профессии сегодняшнего дня. При этом участники и их родители не хотят осознавать, что они стали лишь элементами очередного шоу.

Да, Россия превратилась в страну нескончаемого шоу. Причем, тренд работает по принципу «шоу должно продолжаться» даже если война, даже если смерти, кризисы, пандемии, и просто кому-то где-то очень плохо и тяжело. У нас теперь часто там, где плохо - там и шоу. И вовсе не для того, чтобы помочь - таких программ с помощью и содействием, к сожалению, не много - а для того, чтобы поддержать рейтинг канала или иного медиа. Шоу штампуют друг за другом, только заканчивается одно, начинается другое. Конвейер. И без разницы как они называются.

Множество актеров-участников, постоянные эксперты, массовка, режиссеры, постановщики, осветители, операторы, ассистенты, продюсеры - империя шоу. И огромные бюджеты программ. За неделю научиться танцевать, кататься на коньках, играть на музыкальных инструментах, участвовать в цирковых номерах и т.д. То, чему другие люди учатся годами, - участники подобных шоу словно вундеркинды разучивают за несколько недель, а то и вовсе за неделю. Тем самым, подавая в массы, в общем-то, печальный и ложный посыл: все эти навыки и умения - плевое дело. И ненужно ничему готовиться десятилетиями, годами, незачем набираться опыта - за неделю-другую можно научиться чему угодно. И ведь в людских массах такие выводы воспринимают за чистую монету, и пробуют сами, и уже после месяца «в деле» сами выступают инструкторами и тренерами, которые научат чему угодно, только платите.

Можно сделать шоу и более жизненным - никто не спорит. И даже интересным - примеры есть. Люди во всех уголках страны, и даже в мире ждут такие программы с нетерпением, смотрят с удовольствием, практически не отрываясь от экранов или мониторов.

Устроителям шоу можно подбросить немало идей программ, которые точно будут смотреть в российских городах и селах - аудитория и рейтинги обеспечены. Например, наберите столичных завсегдатаев тусовок из «высшего» общества, которым все равно чем заниматься лишь, бы пиар по телеку был. И отправьте в российскую глубинку, в деревню километров за тысячу от столицы. И пусть они поживут там хотя бы пару месяцев - в простом деревенском доме среди леса, с удобствами на улице, куда автобусы ходят раз в неделю, до магазина пять км в ближайшую деревню, дорог нет, медицины нет, связи нет, банкомата нет, клуба нет, газа, водопровода, канализации, парового отопления – естественно, тоже нет. Где нет света на столбах, нет интернета. И пусть они там поживут, как местные жители, поработают «на лесе», или на сборе грибов, ягод, шишек. Вот это будет народное шоу.

Печально другое, ради «шоу должно продолжаться» творятся многие откровенно дикие вещи, присущие первобытным племенам. Интернет продолжает заполняться насилием и жестокостью - их демонстрируют даже в прямом эфире. Но удивительно не то, что для этих лжеканалов, лжеблогеров, лжестримеров человеческая боль, страхи и отвращение это просто способ зарабатывания - с этим уже все понятно, в советские годы такими персонажами занимались специализированные медучреждения. А то, что у этой дикости на выходе десятки тысяч зрителей - мейнстрим работает, поток увлекает с собой самых слабых, создавая охватывающую нас лжереальность, которая уже вывалилась в обычную жизнь. Как она будет расти, прогрессировать, чем обернется среди масс обычных людей - то предсказать сложно. Но яд уже в общественном организме.

Поль Валери, французский поэт и эссеист, еще в 20-е годы предостерегал от подобных процессов в европейской жизни. «Идет ли речь о политике, экономике, образе жизни, о развлечениях или о передвижении, я вижу, что ход современной жизни сродни интоксикации. Нам приходится увеличивать дозу или менять яд. Таков закон». Чем это закончилось в Европе в середине 30-х годов хорошо известно всему миру.

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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