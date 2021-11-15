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«Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера»

22.01.2022 10:01|ПсковКомментариев: 0

То, что мы накануне больших изменений в жизни – это чувствуется уже очень отчётливо, прямо витает в воздухе, превращаясь то ли в реальные планы, то ли в фейки, которые за «рады стараться» плодотворно разносят разноликие медиа. А во власти действительно зреют очередные грандиозные реформы, которые должны планово разделить жизнь людей на «до» и «после». И тут слова Попандопуло из знаменитого советского фильма «Свадьба в Малиновке» будут весьма кстати, ибо лучше не скажешь: «Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера».

 

Подошли к краю

Заместитель премьер-министра российского правительства Виктория Абрамченко в ходе мероприятий состоявшегося Гайдаровского форума сообщила об утверждении паспорта федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Замечательная идея, надо отметить – важная и своевременная. Формировать эту экономику в России должны действия по шести главным направлениям: сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору сырья для вторичной переработки, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота неэкологичной упаковки, создание системы отслеживания движения отходов и широкое развитие экологического просвещения. И, кажется, что это обычные задачи, вовсе не сверхъестественные. Но на самом деле – их выполнение как раз и предполагает полностью изменить жизнь людей. Поскольку – это единственный светлый путь, как полагают многие эксперты, чтобы предотвратить катастрофу. Альтернатива ему - пойти по совершенно негуманному варианту.

Виктория Абрамченко в своём выступлении вспомнила, что еще в 2015 году ООН наметила цели устойчивого развития для развитых стран. Одной из таких целей тогда была объявлена необходимость перехода к рациональной модели производства и потребления. «Учёные положили в основу этой модели расчёты, согласно которым, если к 2050 году население планеты подойдёт к планке 9,6 миллиарда человек, но не поменяются привычки производства и потребления, это приведёт к тому, что нам потребуется природных ресурсов от трёх планет Земля. И это себе человечество, естественно, позволить не может. Поэтому необходимо пересматривать привычки и необходимо уходить от принципов традиционной экономики, которые связаны с добычей, производством, использованием и накоплением большого количества мусора. К принципам экономики замкнутого цикла», – несколько витиевато выразила мысль Виктория Абрамченко.

Три варианта

Из этого понятно, что через 28 лет такой жизни как сейчас, на Земле не будет никаких запасов, чтобы прокормить и обеспечить необходимым то число людей, которое будет жить в те годы. То есть это приговор или людям, или Земле – кому как повезёт. И вариантами за такой короткий срок избежать исполнения катастрофического приговора могут стать: либо рациональная модель производства и потребления, либо - уменьшение числа людей на планете. И тот, и другой вариант несут серьёзнейшие изменения в жизни большего числа наших современников. Естественно, что к первому варианту люди не готовы, а второй – до сих пор рассматривается как преступление против человечества.

Но после таких моделей с цифрами и расчётами хочешь - не хочешь, а поверишь и в теории заговоров, и в безумные идеи по активному сокращению численности землян, и в искусственное сдерживание рождаемости. Как задумаешься и о том, почему в некоторых странах мира теперь не осуждается, а местами даже культивируется фашизм и методы, которыми пользовались фашистские молодчики. От всего этого фантастические книги и фильмы уже вовсе не кажутся фантастикой. В голове не укладывается только одно, как эта фантастика вообще может вдруг становиться реальностью. И поэтому любой здравомыслящий человек будет голосовать за рациональную модель производства и потребления или экономику замкнутого цикла – как угодно назовите, главное, чтобы получился результат. Могут ли в мире появиться те, кто решатся выбрать негуманный путь? Вполне возможно.

Есть, конечно, ещё вариант спасения. Но для этого придётся очень глубоко шагнуть в прошлое. Питание по старинке: мяса и молочного - минимум, без сладостей, чипсов, газировок и прочего. Все мегафермы – закрыть, либо мелкое крестьянское хозяйствование, либо охота. Одежда – домотканая. Про автомобили – забыть, в лучшем случае велосипед. Возраст жизни постепенно скатится к тридцати пяти годам. Такое вот возвращение к корням, как требуют традиционалисты - к феодальным устоям, которые уже и без того прорастают в разных интерпретациях и разных уголках мира. Войны тоже по старинке: никакого пороха, химии - битвы на мечах, регулярные глобальные сражения для контроля численности. Атаковать народы с помощью химии опасно, с применением ядерного оружия – тоже – все эти методы могут зацепить «золотой миллиард», тех, кто надеется при любом раскладе выжить и царствовать на Земле. Поэтому стычки с мечами, луками, стрелами – другое дело. Да и зрелищно, можно вне съёмочных павильонов кино и шоу снимать для тех, кто остаётся жить.

В России места хватит многим

На западе уже многое и так похоже на реалити-шоу – ради сокращения рождаемости и защиты Земли люди тысячами добровольно идут даже на отказ от деторождения и самокастрацию – говорят, что для сокращения углеродного следа это в десятки раз эффективнее, чем отказываться от автомобилей и полётов авиалайнеров. Немало девушек и женщин, которые стали просто бояться рожать, представляя, какой кошмар ждёт их детей и внуков на перенаселённой, с испорченной атмосферой и биосферой Земле.

Впрочем, на нас в России эти страхи и цифры перенаселённости не производят какого-то волнительного впечатления. Нам было бы это понятно, если переизбыток людей чувствовался на большей части российских территорий. Так нет же переизбытка ни в Псковской, ни в Новгородской, ни в Тверской, ни в Липецкой, ни в Тамбовской, ни за Уралом, ни в Дальневосточном регионе, ни на Севере, ни в Сибири… Да, на курортном юге поплотнее, но на остальных территориях скоро некому будет картошку выращивать и границы охранять. У нас наоборот – опустение. И не случайно у российских властей есть планы содействовать быстрому переселению до 2030 года в Россию из-за рубежа не менее 500 тысяч человек из числа соотечественников, около 60 тысяч человек в год, и это официально высказанные планы. И ведь едут. Да, не без проблем, не без удивления обстоятельствам жизни, которые встречают их здесь. Впрочем, эти обстоятельства ни в какое сравнение не идут с теми, которые уже охватывают перенаселённый мир, поэтому у здравомыслящих есть масса весомых аргументов за переезд в Россию и другие малонаселённые страны. Но если к 2050 году в мире реально будет около 10 млрд землян, и многие страны будут лопаться от переизбытка населения, плюс от мигрирующих толп, то эти потоки не обойдут стороной и Россию. И тогда нам реально будут нужны те, кто будут легально жить на всех, даже отдалённых территориях, чтобы в том числе, охранять границы. Но с увеличением числа граждан вопрос сбора и переработки отходов встанет ещё острее.

А где мотивация?

Изменения, которые принесёт строительство экономики замкнутого цикла, жизнь большинства нормальных людей действительно поменяют, готовы они к этому или нет. В первую очередь придётся привыкать к мироустройству без полиэтилена. «Применительно к потребителю важно свести к минимуму количество одноразовой упаковки, которую мы используем, например, в кафе и магазинах. Тем более большинству одноразовых предметов уже есть экологичные альтернативы», - отметила Виктория Абрамченко в своём выступлении. Жить без упаковок и целлофана обычные люди привыкнут – жили же в советские годы. Но как быть с химкомбинатами и всяческими полиэтиленовыми производствами, вон в Пскове, сколько копий сломано по поводу строительства очередного. В случае с экономикой замкнутого цикла, очевидно, что такие предприятия должны будут либо закрыть, либо уполовинить до невозможности, либо перепрофилировать.

Отходы в жизни человека будут играть одну из главных ролей: с мыслями о них человек будет засыпать и просыпаться. Потому что в новой экономике именно отходы – ключевое звено. «В первую очередь необходимо организовать возвращение в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления. Максимальное количество отходов должно превращаться во вторсырьё – перерабатываться и использоваться повторно. Это одна из главных мер, позволяющих сократить рост полигонов и свалок в стране», – уверена Виктория Абрамченко. Из отходов планируют делать многое – и строительные материалы, и дороги, и иные привычные нынешним поколениям вещи. Но очевидно и другое, чтобы меньше было отходов, надо меньше производить ненужных товаров и продуктов.

Однако над этими здоровыми планами нависает проблема их реализации. Точно такая же, которая застопорила недавнюю «мусорную реформу». Сегодня в российской власти всё больше признают, что мусорная реформа в стране провалилась. На том же «Гайдаровском форуме-2022» признано, что время упущено - бизнес не смог создать необходимые мощности для утилизации и переработки отходов современной системы потребления. Или не захотел.

Как же тогда быть с реализацией экономики замкнутого цикла? Ведь цели поставлены жёсткие – к 2030 году добиться использования 40% вторичных ресурсов в строительстве, 50% - в сельском хозяйстве, 34% - в промышленности. При этом в России нет ни чёткой схемы раздельного сбора отходов, ни возможностей сдать вторсырье за деньги, ни элементарной мотивации для граждан участвовать во всей этой экономике. В сельской местности, например, контейнер для мусора, стоящий за полкилометра от домов, не то что заняться раздельным сбором, а даже использовать в качестве обычной мусорки не мотивирует. И утилизируют жители этих домов отходы по старинке. При этом деньги за вывоз с граждан берут регулярно. Давно всем понятно, что оплата должна быть справедливой и понятной, и что самый лучший механизм - платить по количеству отходов и объему личных контейнеров. Но региональные власти и регоператоры делают все, чтобы сбор по-прежнему шел по нормативу.

Как абсурд может стать реальностью

Похоже, всё-таки самый реальный и спасительный для земного общества вариант – это вернуться в далёкое прошлое. Но учитывая, что «машину времени» ещё не изобрели, то придётся не людей в прошлое перемещать, а прошлое сюда. То есть создать его в современных условиях. И это не просто фестиваль реконструкторов в Изборске провести, а после вернуться к своим гаджетам, автомобилям, мегафермам, полиэтиленовым пакетам и прочим атрибутам времени. Нет – вернуть прошлое во избежание печального будущего придётся по-настоящему. Абсурд!? Невозможно!? К сожалению, такими словами сегодня уже нельзя описывать намерения… Многое из абсурда в действительности становится реальностью. И если мы стали легко отрицать и социальную справедливость, и технический прогресс, и научную мысль, то возврат в феодализм некоторым деятелям, причисляющим себя, естественно, к «золотому миллиарду», покажется одним из самых простых способов спасения. И «экономика замкнутого цикла» тут вряд ли будет в тему, ведь она рассчитана как раз на применение передовых идей и технологий, на развитое прогрессивное население – а этих понятий в феодализме не бывает.

Игорь Докучаев

Теги: #отходы #мусорная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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