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Ксения Журавкова Публикаций: 4
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Блоги / Ксения Журавкова

Что происходит с YouTube в России?

12.08.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

С 1 августа пользователи в России стали заявлять о сбое в работе YouTube - одного из самых популярных видеохостингов в мире. Ранее, еще в июле, нас предупреждали о возможных сбоях, при этом уверяли, что проблемы будут связаны не с искусственным замедлением или блокировкой,  а могут возникнуть естественным путем из-за того, что оборудование Google устарело, не обновляется и больше не может полноценно работать. Пока больше всего проблем было замечено в работе  YouTube с компьютеров и в приложениях для Smart TV. Мобильная версия работает лучше, но сбои замечены и там.

 

Почти две недели августа мы каждый день получали новую информацию о работе видеохостинга. То оказывалось, что Роскомнадзор его замедляет, то старается отменить замедление, а депутаты то совсем не собирались блокировать YouTube, то призывали сделать это незамедлительно. Сегодня мы постараемся разобраться в том, что же на самом деле происходит с нашим любимым бесконечным хранилищем видеоконтента.

Технические трудности?

Версия о том, что YouTube замедлился из-за технических проблем у Google, действительно имеет право на существование. Смысл в том, что для доставки контента пользователям компания использует систему Google Global Cache. Не будем вдаваться в технические подробности, отметим лишь тот факт, что подобная система предполагает, что весь контент хранится не централизованно на одном глобальном сервере, а разбит на части и лежит на разных локальных серверах. Они размещаются у операторов связи и в нескольких крупных центрах обработки данных. После февраля 2022 года системы Google перестал обслуживать и менять задействованную технику, а также отключил некоторые серверы. Поэтому теоретически версия с естественным техническим замедлением могла бы быть вполне рабочей. Если бы в какой-то момент этой двухнедельной агонии Роспотребнадзор не заявил, что скоро все вернется на круги своя. Но как? Ведь дело в машинах… Добавим также, что корпорация Google отрицает наличие неполадок на своей стороне.

В чем же дело?

Тут все ясно. В Роскомнадзоре уже неоднократно заявляли о том, что «многочисленные нарушения российского законодательства» могут спровоцировать замедление видеохостинга на территории России.  На текущий момент YouTube заблокировал уже около 200 российских каналов, примерно 80 из них в этом году. Даже немотря на это, депутаты Госдумы в своих комментариях множество раз подчеркивали, что речи о блокировке сервиса не идет.

Несмотря на жалобы на скорость работы YouTube, посещаемость хостинга в России продолжает расти. Согласно данным единого измерителя аудитории Mediascope, за неделю с 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз за день воспользовались более чем 82,6 млн человек. Это чуть больше, чем неделей ранее (82,5 млн).

Почему проблемы с YouTube так болезненны для пользователей?

В России до сих пор нет альтернативы YouTube. Сколько бы ни вкладывали денег в развитие отечественных площадок, по наполнению они даже не приблизились к мировому лидеру. Конечно, на фоне замедления работы сервиса в России резко вырос спрос на VK Video и RuTube. Мы можем это отследить по волне популярности приложений в мобильных магазинах. Конечно, снимать различные шоу, показывать эксклюзивы на альтернативных площадках уже научились. Но проблема состоит в том, что ежедневный новый трафик YouTube приносят не те, кто смотрит его десятилетиями вместо телевизора, а те, кто хочет собрать кухню самостоятельно, узнать наглядно, как пользоваться приобретенной кофемашиной, и какую поделку сделать с ребенком на очередной праздник в детский сад. YouTube – это не только кладезь развлекательных шоу и блогерского контента, его уникальность заключается в том, что там можно найти что угодно: стройка, кулинария, автомобили… Аналогов такой видеоэнциклопедии для «чайников» в России нет.

Что будет с YouTube в России, пока непонятно. На текущий момент мы находимся в точке, где знаем только, что с компьютера без специальных обходных систем вам вряд ли удастся посмотреть видео, но глянуть что-то за завтраком или по дороге на работу с телефона все же можно. Конечно, российские власти учитывают, что видео, по данным всех опросов, является самой популярной и растущей категорией в онлайн-потреблении россиян. На него приходится уже 22% от времени использования интернета, на соцсети и блоги — 20%, на мессенджеры — 18% (данные Mediascope).  Поэтому блокировать YouTube не спешат, вероятно, это может вызвать волну негодования и возмущения у пользователей. Но также теперь мы точно понимаем, что, если кто-то все-таки скомандует лишить нас любимого видеохостинга, технических трудностей с блокировкой, судя по всему, не возникнет.

Ксения Журавкова

Теги: #Роскомнадзор #соцсети #социальные сети #YouTube #ютуб
Источник: Псковская Лента Новостей
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