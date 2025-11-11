Блоги / Ксения Журавкова

С пультом по жизни: Роскомнадзор получит полный контроль над Рунетом

Когда-то интернет был похож на шумный рынок. Все высказывались, спорили, кричали - громко, хаотично, но живо. Теперь «рынок» хотят обнести забором, поставить охрану и начать проверять сумки на входе. С 1 марта 2026 года над Рунетом официально появится дежурный - Роскомнадзор.

Правительство утвердило постановление №1667, по которому РКН получает полный контроль над российским сегментом интернета. Теперь ведомство сможет в реальном времени перенаправлять трафик, менять маршруты передачи данных и даже отключать связь с внешним миром, если сочтет, что есть «угроза безопасности, устойчивости или целостности сети». Красиво сказано, правда? Но если перевести с чиновничьего языка, остается простая суть: в любой момент интернет в России может перейти на ручное управление.

Формально - ничего страшного. Нам обещают, что это «на случай аварий, кибератак и чрезвычайных ситуаций». Но где заканчивается «чрезвычайная ситуация» и начинается просто «неудобный сайт» - об этом документ умалчивает.

Представьте: кто-то решает, что в сети слишком много «угроз». Нажимает кнопку - и часть Рунета в одну секунду становится автономной системой. Без внешних связей, без привычных сервисов. Почта работает, но только внутренняя. Поисковик ищет, но только свое. Новости - только проверенные. И все это под вывеской «цифрового суверенитета».

Когда-то нас уверяли, что устойчивый Рунет - это про безопасность. Потом - про фильтрацию фейков. Теперь - про «управление сетью». Понятия вроде похожие, но смысл каждый раз смещается в одну сторону: туда, где кнопка «вкл/выкл» переходит в одни руки.

Эксперты говорят, что ничего нового не произошло. Мол, Роскомнадзор и так давно может блокировать сайты и замедлять трафик - теперь просто оформили это на бумаге. Но именно в этом и кроется суть: то, что раньше было «возможностью», теперь стало правилом игры.

Говорят, китайский интернет живет по похожему принципу - закрытый, контролируемый, безопасный. Но там все строили с нуля. У нас же пытаются повесить замок на уже открытую дверь.

Ирония в том, что за последние годы в России уже научились постепенным ограничениям, и пользователи, скорее всего, ничего сразу не заметят. Никакого символического «отключения интернета» не будет. Просто со временем станет сложнее попасть «наружу». Что-то начнет работать чуть медленнее, какие-то ресурсы исчезнут, а VPN перестанет подключаться.

У власти появляется возможность легко и быстро «перенаправить трафик», это звучит как технический термин. Но на деле означает, что доступ к информации могут перекрыть в любой момент - без предупреждения и возможности амнистии.

И все это - ради «цифровой безопасности». Только вот такая безопасность, как это часто бывает, нужна не столько нам, сколько тем, кто теперь держит руку на рубильнике. И если интернет когда-то был пространством свободы, то теперь он абсолютно точно становится территорией контроля и разрешений.

