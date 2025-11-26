Блоги / Ксения Журавкова

Как устроен интернет в Китае и зачем нам об этом знать

Последние месяцы в России проходит целый парад инициатив о «наведении порядка» в интернете: новые полномочия Роскомнадзора, реструктуризация трафика, разговоры о «цифровом суверенитете» - все это меняет привычный цифровой ландшафт быстрее, чем большинство успевает обновить браузер. И неизбежно звучит одно и то же сравнение: Китай - возможная модель, на которую нам придется равняться. Разберемся, что за интернет построили в Поднебесной, какие у него сильные и слабые стороны, и самое главное - к чему из этого стоит готовиться нам. Ведь, если мы правы в ощущениях, китайский опыт может оказаться не абстрактным, а вполне прикладным будущим.

Почти полтора миллиарда человек, 5G-связь, приложения-гиганты, а привычных Google, YouTube и соцсетей нет. Но это не шутка - это цифровая реальность Китая. В отличие от большинства стран, китайский интернет - это тщательно выстроенная экосистема, где только государство выбирает тон и задает правила игры.

Что делает китайский интернет удобным

В КНР давно и надежно работает так называемый Great Firewall of China - набор технических и юридических мер по фильтрации и блокировке зарубежных сервисов и контента, признанного нежелательным. При этом китайские сервисы действительно поражают возможностями. Не «могли бы», не «когда-нибудь», а прямо сейчас:

WeChat сервис, который объединяет сразу все: от мессенджера до возможности оплачивать ЖКХ.

Мобильные платежи - абсолютный стандарт, а платить наличкой иногда просто нельзя.

5G развернут по стране быстрее, чем мы успеваем обсуждать, зачем он нужен.

6G в стадии полевых испытаний, и это не фантастика, а государственный план.

Создается ощущение, что Китай живет в будущем. И это правда - но в будущем, построенном по очень определенным правилам.

Что скрывается под технологическим фасадом

Для начала - доступ к мировому интернету ограничен настолько, что слово «блокировки» звучит даже мягко. Там заблокировано все, чем мы пользуемся каждый день, а что не заблокировано - активно фильтруется.

Под запретом - популярные во всем мире:

Поисковики, облачные сервисы, почта: Google, Gmail, Google Docs, облака.

Видео и стриминг: YouTube и многие зарубежные хостинги.

Соцсети и мессенджеры: Instagram *, Facebook *, WhatsApp, Telegram, Twitter и другие.

СМИ и новостные ресурсы, не совпадающие с официальной линией.

Китайский интернет - это система, где правила диктует государство, а рынок подстраивается. Каждая китайская платформа, чтобы вообще существовать, должна выполнять требования:

фильтровать контент;

хранить данные в стране;

передавать нужные сведения властям;

удалять темы и аккаунты по требованию;

обеспечивать идентификацию пользователей.

Это не периодические претензии, не споры, суды и вопросы, которые решаются «по ситуации» - это встроенный механизм. В Китае нет свободы слова в интернете не потому, что кто-то «что-то запрещает». Свободы там нет, потому что архитектура сети изначально создавалась так, чтобы ее не было. И если в соцсети появляется тема, которая «не должна набирать обороты», она исчезает. А вместе с ней исчезают и комментарии, и посты, и авторы. В России мы привыкли обсуждать цензуру через конкретные решения: блокировку Instagram*, давление на СМИ, отдельные дела. В Китае все иначе: там цензура не событие, а среда - это просто обычный фон.

И вот что важно понимать: китайская модель работает

Работает не потому, что людям нравится, когда их читают и контролируют. А потому что выбора нет, а сервисы – действительно удобные. Базовый комфорт сглаживает остальное. Люди адаптируются быстрее, чем осознают, что именно происходит. А дальше - постепенно исчезает сама потребность «сравнивать» - ведь сравнивать можно только тогда, когда есть доступ к альтернативам. А их нет.

Почему российские чиновники с интересом смотрят на Китай

Потому что китайская система решает для государства сразу три важные задачи:

Полный контроль информационных потоков. Не выборочный, не частичный, а абсолютный.

Минимум рисков для власти. Протесты, флешмобы, организованные группы - все это просто не распространяется, потому что алгоритмы не дают.

Высокотехнологичная витрина. Где удобно платить, удобно заказывать, удобно жить - если не интересоваться тем, что находится за пределами разрешенного экрана.

И это то, что в России сейчас пытаются приблизить с помощью проектов вроде «суверенного Рунета», «интернета по паспорту», новых полномочий РКН по маршрутизации трафика, расширения зон регулирования. Россия не повторяет китайский путь полностью, но элементы - заимствует активно.

Чем китайский интернет отличается от того, что может появиться в России

Важно учитывать, что Китаю удалось построить свою систему не на пустом месте. У него собственная технологическая база, свои гиганты, свои инвестиции, свои инженерные школы. Они создали аналоги всему миру - и эти аналоги действительно лучше многих оригиналов.

Россия такой базы не имеет. Поэтому копирование китайской модели у нас может привести к другому результату: контроль - останется, удобство - нет. Россию не ждет в будущем «китайский интернет», ее ждет «китайский контроль + российская инфраструктура». А это совсем другая история.

Китайский интернет - это пример того, как страна может использовать технологии, чтобы полностью контролировать информационную среду и при этом создать ощущение удобства и развития. Это мощная система, эффективная и продуманная.

Эксперты считают, что Россия действительно может пойти по этому пути. Но важно помнить: китайская модель - это не про «удобные сервисы». Это про то, что это удобство появится только там, где выбора уже нет.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ