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Закрыть нельзя оставить: драма вокруг WhatsApp* в России

Каждые несколько недель в российском инфополе вспыхивает горячая тема: «заблокируют-не заблокируют». В августе вновь заговорили о судьбе WhatsApp* и VPN-сервисов. Слухи подогреваются шумихой в социальных сетях и выступлениями различных экспертов и блогеров. Но так ли страшен черт, как его малюют?

История повторяется. Несколько лет назад шли разговоры о скором прекращении работы Facebook* и Instagram*. Вскоре выяснилось, что оба ресурса будут признаны экстремистскими и заблокированы. Позже забеспокоились о Telegram — его все время собираются ограничить, но пока мессенджер держится. Очередь дошла до WhatsApp*.

С одной стороны, ведутся разговоры о возможном ограничении доступа к WhatsApp*. С другой стороны, ряд официальных лиц и депутатов опровергают эту информацию, заявляя, что никаких ограничений не планируется. Частичная блокировка или ограничение доступа к иностранным ресурсам - это часть более крупной игры. С оглядкой на внешнюю политику и внутреннюю ситуацию мы понимаем, что подобные меры отлично позволяют регулировать информационные потоки.

Власти уже умеют дозированно ограничивать доступ к информации, выбирая тактику точечных ударов. В случае WhatsApp* это может выразиться в ужесточении правил использования или снижении пропускной способности или ограничении работы. Прямого закрытия, скорее всего, не произойдет, поскольку это нанесет сильный удар по повседневной жизни миллионов россиян.

WhatsApp* прочно занял особое место в сердцах людей. Этот мессенджер давно перестал быть просто программой для обмена сообщениями. Он превратился в неотъемлемую часть жизни миллионов людей, став мостиком между поколениями и средоточием множества бытовых и профессиональных связей.

Первое, что приходит на ум, когда говоришь о мессенджере, - это разнообразие чатов. Рабочие чаты - здесь коллеги делятся опытом, обсуждают задачи и принимают коллективные решения. Общедомовые чаты - жильцы многоквартирных домов собираются здесь, чтобы решать коммунальные вопросы, договариваться о ремонте подъездов и проведении общих собраний. Школьные чаты - родители поддерживают связь, обсуждают успехи учеников и проблемы воспитания. Семьи и друзья ведут беседы о праздниках, днях рождения и семейных мероприятиях.

Старшее поколение особо тепло относится к WhatsApp*. Пенсионеры и пожилые люди освоили программу, используя ее для общения с близкими родственниками, проживающими в других городах и странах. Через нее они поздравляют друг друга с праздниками, рассказывают о своих делах и заботах, делятся рецептами блюд и воспоминаниями молодости. Освоить новые технологии им сложнее, и приложение стало идеальным посредником между прошлым и настоящим.

WhatsApp* объединяет людей разных возрастов и профессий, позволяя им свободно общаться и обмениваться информацией. Любая попытка ограничить или закрыть мессенджер нанесет серьезный удар по коммуникации в семьях, рабочих коллективах и соседских сообществах. Люди лишатся важного канала связи, который для них давно стал простым и понятным.

WhatsApp*, как и другие популярные мессенджеры, оказался в центре полемики, став жертвой политических и экономических разногласий. Общая тенденция такова: государство стремится ограничить влияние зарубежных информационных гигантов и укрепить позиции собственных сервисов. Будущее приложения в России остается неопределенным, но какие-то шансы на сохранение статус-кво все же сохраняются.

Ксения Журавкова

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ