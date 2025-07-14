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Реальные угрозы: как отключения мобильного интернета влияют на экономику

На первый взгляд, отсутствие мобильного интернета кажется временным явлением, которое вполне можно пережить. Но на практике это серьезное испытание для экономики страны. Внезапные отключения интернета вызывают шок, сравнимый с началом финансового кризиса или природной катастрофы. В условиях, когда экономика все больше полагается на цифровые технологии, каждая минута, проведенная без связи, обходится дорого.

Сектор розничной торговли

Первым делом рассмотрим сектор розничных продаж. Известно, что более половины покупок совершается онлайн. Мобильный интернет - это неотъемлемая часть нашей жизни, и когда он исчезает, нарушается нормальное функционирование магазинов и торговых точек. Покупатели не могут воспользоваться приложениями для покупок, не удается сканировать штрих-коды или провести оплату через смартфоны. А что для бизнеса? Снижается оборот, уменьшается количество посетителей, растут затраты на поддержание работоспособности оффлайновых методов оплаты. И это в лучшем случае. В худшем — закрытые двери и пустые полки, что серьезно сокращает приток прибыли.

Реальные экономические потери видны уже сейчас. Данные показывают, что каждый час без интернета влечет за собой уменьшение оборотов бизнеса на 5–7%, что эквивалентно нескольким миллиардам рублей ежемесячно. Последствия не заставят себя ждать: вырастет инфляция, снизится покупательская активность, упадет доверие к рынку и брендам.

Транспорт и логистика

Логистика и транспортные компании также ощутили влияние отключения интернета. Сервисы такси и каршеринга попросту перестали функционировать, а это не только финансовые потери, но и резкое ухудшение условий жизни горожан. Невозможно вызвать автомобиль, спланировать маршрут, забронировать отель. Все это вынуждает людей отказываться от поездок, изменять планы и терпеть неудобства.

Простой водитель такси, потерявший возможность получать заказы, теряет сотни рублей в час. Умножьте это на десятки тысяч автомобилей, работающих круглосуточно, и получите астрономические суммы потерь. Добавьте сюда падение туристического потока и сокращение инвестиций в инфраструктуру — и картина становится удручающей.

Банковский сектор

У экспертов наибольшее беспокойство вызывает банковский сектор. Оплата по картам, переводы, инвестиции — все это останавливается без мобильного интернета. Посредством сети проходят миллионы транзакций ежесекундно, и малейший сбой способен обрушить рынки. Отсутствие связи может приводить к тому, что люди теряют возможность распоряжаться собственными средствами, компании не могут выплатить зарплаты сотрудникам, кредиты не погашаются вовремя, а ипотека просрочивается.

Последствия не заставляют себя ждать: растет задолженность, увеличивается нагрузка на банковскую систему, начинаются кредитные дефолты. Аналитики предполагают, что совокупные потери могут исчисляться десятками миллиардов рублей ежегодно. Еще одна важная составляющая риска - ускорение инфляции, вызванное дефицитом капитала и возросшими расходами.

Государственный сектор

Цифровые государственные сервисы - от «Госуслуг» до приложения налоговой инспекции - тоже сильно зависят от интернета. Когда интернет отключается, люди не могут подавать документы, заполнять анкеты, узнавать необходимую информацию. В среднем госучреждения теряют порядка 30% производительности в день без интернета.

Граждане не могут записаться на прием, получить консультации, пройти медицинское обследование или заключить договор купли-продажи жилья. Все это ведет к повышению нагрузки на социальную сферу, росту административных расходов и снижению качества обслуживания населения. Теперь многие процедуры, требующие обращения к органам власти, вынуждены осуществляться через стационарные центры обслуживания или электронную почту, что многократно увеличивает сроки и стоимость оказания государственных услуг.

Под угрозой окажется и дистанционное электронное голосование, введенное практически повсеместно. Граждане, у которых дома нет проводного интернета и вай-фай, рискуют потерять возможность участия в выборах. Это серьезна проблема, учитывая тот факт, что в 2026 году россиян ждут одни из самых важных выборов – в Госдуму.

Фактически, каждое отключение интернета для государственного сектора является дополнительным препятствием на пути модернизации и прогресса. Оно тормозит реализацию стратегических целей и препятствует развитию инноваций.

Эксперты уверены, что отключение мобильного интернета ведет к целому ряду негативных экономических последствий. Начиная с того, что повышается коррупция и заканчивая ухудшением условий жизни граждан. Всего этого можно было бы избежать, если бы существовали эффективные меры профилактики и аварийного реагирования.

Нам необходимо задать вопрос: готова ли Россия выдержать испытания в условиях, когда интернет отключается регулярно? Готовы ли мы пожертвовать экономическим ростом ради безопасности? И есть ли способы уменьшить негативные последствия для бизнеса и общества?

Вопросы непростые, но ответы на них необходимы, если мы хотим сохранить конкурентоспособность нашей экономики в условиях глобализации и постоянно нарастающей международной турбулентности.

Ксения Журавкова