Блоги / Ксения Журавкова

Виртуальный строй: интернет с паспортным контролем

Кажется, нас ждет светлое цифровое будущее. В нем не будет фейков, ботов и прочих нарушителей спокойствия - ведь каждый пользователь сети станет человеком с пропиской, ИНН и паспортом. Без верификации - ни шага, ни лайка, ни комментария. Так, по крайней мере, обещает депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, через три, максимум пять лет все, что мы делаем в интернете, будет «деанонимизировано».

То есть, если вы захотите оставить комментарий под постом, пожалуйста, предъявите документ. Решили прочитать статью о политике - зарегистрируйтесь на «аналогах Госуслуг». Хотите написать в соцсети, что дороги разбиты, а цены выросли - идентифицируйтесь, укажите возраст, место жительства и, желательно, темперамент.

Аргументы звучат, как всегда, благородно: защита детей, борьба с ботами, формирование ответственной культуры поведения в сети. Заботливо. Только вот за этой «заботой» все отчетливее проступает знакомый силуэт - контроль.

Начать, как сообщают, планируется с контента для взрослых. Депутат Госдумы Александр Немкин, коллега Андрея Свинцова по комитету по информационной политике, уверяет: паспорт будет нужен не для ограничения свободы, а для защиты юных пользователей от вредного влияния. Замысел, безусловно, прекрасный. Но кто хоть раз в жизни наблюдал, как подросток обходит любую блокировку, знает: это как ставить забор посреди степи. Можно, конечно, вбить табличку «проход запрещен», но любопытство всегда сильнее.

Впрочем, что-то подобное мы уже проходили, когда в России обещали «чистый интернет» - без фейков, хейта и ботов. Потом «чистота» обернулась удаленными постами, заблокированными аккаунтами и целыми порталами, ушедшими в VPN-затмение. Теперь вот предлагают «порядок» по новому лекалу. Чтобы в сети остались только проверенные пользователи, проверенные мысли и, желательно, проверенные эмоции. Чтобы у каждого комментария был адрес регистрации, у каждого лайка - паспортная серия, а у каждого поста - одобренный моральный фильтр.

Мы еще помним времена, когда интернет был тем редким местом, где можно было быть кем угодно. Скрыться за ником не потому, что есть что скрывать, а потому что иногда хочется говорить без оглядки и условностей. Но, похоже, нас всех ждет интернет по паспорту. Звучит гордо, знаете ли, почти как «выезд за границу по разрешению».



Конечно, можно понять тревогу депутатов: сеть и правда кишит мусором, фейками и токсичными комментариями. Но, может быть, дело не в том, что интернет «грязный», а в том, что он просто показывает то, что мы сами туда приносим. И если в новостных лентах соцсететей больше злобы, чем смысла, а в комментариях - больше ненависти, чем юмора, паспортная проверка тут не поможет. Это не проблема алгоритмов, а диагноз общества.

Деанонимизация не сделает интернет безопаснее. Она лишь превратит его в удобный инструмент для надзора. Потому что когда каждый пользователь подписан именем, адресом и номером паспорта - это уже не сеть. Это цифровой ГУЛАГ. В нем не останется места для случайных разговоров и иронии. Ведь все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде кто-то проверит.

А пока нам остается наблюдать, как идея «защиты детей» медленно превращается в тотальную цифровую опеку над взрослыми. Так что, возможно, через пять лет мы действительно будем входить в интернет по паспорту. Только вот останется ли он после этого интернетом - большой вопрос.

Ксения Журавкова