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Блоги / Ксения Журавкова

Новый порядок: цифровизация жизни молодых россиян

23.07.2025 14:16|ПсковКомментариев: 0

Молодость – это особый возраст, когда формируются основы будущей взрослой жизни. Со скачком развития технологий в последние десятилетия многие уже и так прошли через школу, университет (дистанционка) и построение карьеры в цифровом пространстве. Но сейчас, кажется, мы все подошли к моменту, когда эта среда выходит на принципиально новый уровень.  На горизонте появилась новая инициатива – создание «цифрового профиля молодого человека» на портале «Госуслуги». Эту концепцию выдвинул председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, заявив, что цель инициативы – «аккумулировать информацию о социальной, профессиональной и образовательной траектории каждого молодого гражданина до 35 лет».

 

По задумке авторов, цифровой профиль станет своеобразным центром, собирающим данные о каждом жизненном событии – от похода в первый класс до фиксации карьерного роста. Система будет автоматически обновляться при смене учебных заведений, мест работы или при изменении социального статуса. Описывают это, как прекрасное будущее - твой путь прописан с самого начала в мельчайших деталях, и всегда есть возможность заглянуть в свое цифровое зеркало. Однако вопросы возникают сразу и лежат на поверхности. Насколько оправданно стремление контролировать молодежь до мельчайших деталей? И каковы будут последствия для самого молодого поколения?

Преимущества цифрового профиля

Эксперты уверяют, что у инициативы есть много положительных моментов. Во-первых, это повышение бюрократической эффективности. Подразумевается, что автоматическое обновление информации должно упростить процесс получения государственных услуг и уменьшить время потраченное на бумажные процедуры. Например, выпускник вуза автоматически получит запись в личном кабинете. Возможно, в перспективе это как-то и облегчит поиск работы и дальнейшее развитие, обеспечив открытую достоверную информацию и прямую связь с работодателями.

Второй важный момент - это персонализация образовательных и профессиональных путей. Анализируя накопленные данные, профиль может выдавать подходящие рекомендации по обучению, стажировкам, вакансиям и социальным программам. Такое сопровождение полезно для молодежи и может помочь быстрее найти свой путь.

Наконец, профили способствуют формированию единой информационной базы для статистического анализа и планирования. Например, региональные власти смогут точнее распределять ресурсы на образование и занятость, основываясь на собранных данных.

Угрозы и риски

Одно из главных опасений связано с вопросом защиты персональных данных. Сбор огромной массы информации подразумевает, что она будет доступной сторонним лицам, что усиливает риск кражи данных или их неправомерного использования. Виртуальный портрет каждого гражданина может стать лакомым кусочком для многих, в том числе злоумышленников.

Далее, внедрение цифрового профиля способствует размыванию границ личной жизни. Многие молодые люди могут чувствовать себя ограниченными в праве на ошибку или пробу новых направлений. Автоматическое ведение профиля может мешать молодым взрослым находить свой жизненный путь самостоятельно и накладывать ощущение постоянного давления, а также чувства безостановочной оценки их личности.

Кроме того, остается открытым вопрос о том, кто будет контролировать работу профиля и кем определяется его содержание. Приведет ли это к дополнительному контролю со стороны государства или станет инструментом манипуляции мнением молодежи?

Куда мы движемся?

Цифровой профиль - это отражение современной реальности, где цифровые технологии проникают во все сферы жизни. Но важно понимать, что за ними стоит целая философия управления жизнью молодых людей. Призывая строить единое цифровое пространство, власти формируют не только статистику, но и менталитет молодого поколения.

Пройдет ли данная инициатива сквозь фильтрацию общественной дискуссии или станет еще одним этапом укрепления цифрового контроля? Впереди нас ждет еще много вопросов, ответы на которые определят будущее взаимоотношений государства и молодого поколения.

Ксения Журавкова

Теги: #госуслуги #цифровизация #инициативы
Источник: Псковская Лента Новостей
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