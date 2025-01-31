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От пенсионеров к детям: как мошенники обманывают маленьких псковичей

В последнее время мы стали свидетелями тревожной эволюции мошенничества, которое охватывает новую целевую аудиторию — наивных детей. Если ранее мошенники сосредотачивали свои усилия на пожилых людях, то теперь они обратили свои взоры на молодежь, использующую онлайн-игры. Дети, погруженные в яркие виртуальные миры, становятся жертвами манипуляций со стороны злоумышленников, которые, маскируясь под сверстников или предлагая товары для игр, получают доступ к личным данным родителей. Родительская бдительность и открытые разговоры о безопасности в интернете становятся важнейшими мерами, позволяющими защитить не только детей, но и всю семью от коварных намерений. Сегодня поговорим о самых распространенных типах обмана детей.

Банки сообщают об увеличении случаев мошенничества, нацеленного на детей. Выделяются несколько типов манипуляций, которые применяют злоумышленники.

Телефонное мошенничество

Нередко телефонное мошенничество превращается в настоящий кибербуллинг, когда дети становятся жертвами запугивания и манипуляций. Аферисты используют подставные номера телефонов, чтобы оказывать психологическое давление на молодых пользователей, привнося в их жизнь страх и замешательство. Часто дети, не обладая необходимыми навыками для защиты от такого рода нападок, могут серьезно эмоционально пострадать. Стратегии, используемые мошенниками, могут включать угрозы, шантаж и дезинформацию. Главная цель – держать жертву в состоянии постоянного стресса и тревоги.

Также мошенники часто представляются «сотрудниками» полиции или служб безопасности, запугивая детей «чрезвычайными ситуациями». Они требуют перевода денег, заявляя, что родителям угрожает опасность. В таких стрессовых условиях дети часто поддаются давлению «авторитетов» и страху.

Важно, чтобы родители и педагоги осознавали эти угрозы и поддерживали открытый диалог с детьми, обучая их распознавать и противостоять подобным манипуляциям.

Мошенничество в видеоиграх

В современном цифровом мире мошенничество становится все более изощренным, особенно когда речь идет о детях. Онлайн-игры, популярные среди молодых пользователей, часто привлекают мошенников, которые используют различные тактики для обмана. Например, они представляются известными блогерами, сверстниками или даже друзьями жертвы, создавая иллюзию доверия.

В некоторых случаях проходимцы выдают себя за продавцов виртуальных товаров, нацеливаясь на деньги и банковские карты родителей, или пытаются получить от детей личные данные взрослых. Также злоумышленники создают поддельные акции и выигрыши, просят ввести данные карт для получения «приза». Часто предлагается купить игровую валюту, в результате чего дети отдают деньги аферистам.

В Пскове недавно произошел случай, когда псевдоблогер обманул девочку в игре «Роблокс». «Блогер» сообщил о возможности получения дополнительных «роблоксов» (игровой валюты), но для этого необходимо было взять телефон одного из родителей. Поскольку девочка находилась в гостях у бабушки и взяла ее телефон. Далее ребенок действовал по указанию мошенника – заходила в приложение банка, вводила цифры. В итоге со счета бабушки были списаны денежные средства на общую сумму 42 000 рублей.

Удаленный доступ к гаджетам

Это более сложный тип мошенничества, так как он требует от ребенка прямого взаимодействия с родительским телефоном, однако подобные случаи также уже зафиксированы полицией. Мошенники под предлогом помощи просят установить программы удаленного доступа к смартфонам родителей, получая таким образом контроль над их банковскими приложениями.

Родители под угрозой

Преступники звонят и родителям, выступая в роли учителей или директоров школ. Со спокойствием и авторитетом профессионалов они вводят родителей в заблуждение, раскрывая при этом якобы важную информацию, которую необходимо уточнить. Чаще всего они пытаются получить доступ к Госуслугам под предлогом обновления электронного журнала, актуализации списков учащихся или даже настройки профиля ученика в системе «Сферум». Мамы и папы обычно так стремятся помочь ребенку, что становятся жертвами обмана не реже, чем дети.

Что делать?

Обучение тому, как распознавать мошенничество и обращаться за помощью, становится не просто актуальным, а необходимым в наше время. Чтобы защитить детей от подобных угроз, родителям следует проводить беседы на тему цифровой безопасности, объяснять важность конфиденциальности личной информации и контролировать их активность в сети. Установка родительского контроля и мониторинг онлайн-взаимодействий также помогут снизить риски, связанные с мошенничеством. Важно не забыть включить уведомления о транзакциях в онлайн-банке, как на своей карте, так и на детской.

Ксения Журавкова