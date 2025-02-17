Блоги / Ксения Журавкова

Пётр и Феврония потеснили: как в Псковской области отмечали 14 февраля

14 февраля во всем мире отмечали День всех влюбленных. К 2025 году казалось, что этот праздник, хоть и пришел из западной культуры, но уже прижился и стал действительно популярным среди россиян. Ведь традиции праздника несут в себе позитив - принято дарить валентинки, цветы, сладости и другие приятные мелочи, выражая тем самым свои чувства. Многие пары устраивают романтические свидания, посещают кинотеатры и рестораны, проводят время вместе, укрепляя свои отношения.

В Псковской области наблюдается устойчивая тенденция в политическом ландшафте: местные политики прекратили публиковать поздравления и фотографии, связанные с Днем святого Валентина. Акцент полностью сместился на День святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Все больше ощущается, что православные традиции одерживают верх над западными веяниями, ведь последние годы в России идет активное продвижение духовных ценностей, ориентированных на православную культуру.

Несмотря на молчание псковских VIP-персон в социальных сетях, 14 февраля жители региона продолжают отмечать праздник любви. В лентах новостей по-прежнему встречаются признания в чувствах, фотографии подарков и теплые слова в адрес близких. Получается парадоксальная ситуация: официальный курс направлен на укрепление православных традиций, однако очевидно, что личные предпочтения и романтические настроения в обществе все же сохраняются, просто проявляются в неформальном праздновании.

Вероятно, такая избирательная позиция псковской политической элиты обусловлена стремлением соответствовать общефедеральной повестке, где акцент делается на укрепление традиционных ценностей и национальной идентичности. Продвижение Дня святых Петра и Февронии рассматривается, как способ укрепить институт семьи, подчеркнуть духовное единство и приверженность историческим корням.

Интересно наблюдать, как этот тренд сочетается с реальными настроениями в обществе. Отсутствие официальной поддержки и продвижения Дня святого Валентина не привело к его фактическому исчезновению. У людей сохраняется потребность в выражении чувств и создании романтики, независимо от политических установок. Несмотря на все усилия власти по формированию определенного мировоззрения, личные ценности и привычки играют все такую же важную роль в повседневной жизни людей, как и раньше. Это ли не пример многослойной и противоречивой картины современного российского общества?

Возможен ли вариант, что когда-то власти поймут, что синергия с обществом – наилучшее решение? Продвигаемые сверху ценности вполне могут найти отклик в обществе и обрести органичную форму. Вопрос здесь заключается в двух вещах. Первое – качественная и долгосрочная маркетинговая стратегия. Второе – государство всегда должно сверяться с реальностью, постоянно мониторить, насколько предложенные ориентиры соответствуют потребностям и ожиданиям людей. Вот ведь День святых Петра и Февронии установлен аж в 2008 году, но сомневаюсь, что большинство читателей сходу назовут дату празднования. Тут важна не только формальная поддержка, но и содержательное наполнение праздника - акцент на искренних чувствах, взаимопонимании, уважении. Важно организовывать классные мероприятия, создать крутую символику. Только так Петр и Феврония смогут посоревноваться с западным Валентином среди простых жителей страны. В противном случае, праздник рискует остаться лишь формальным атрибутом государственной политики.

Конечно, отношение к Дню святого Валентина в России неоднозначно. Некоторые считают его чуждым и навязанным западной культурой. Другие же видят в нем просто повод порадовать близких и добавить немного романтики в повседневную жизнь. Несмотря на различные мнения, 14 февраля остается днем, когда многие спешат выразить свою любовь и привязанность друг к другу, создавая атмосферу радости и тепла. Сколько бы политики не молчали, но праздник уже стал частью современной российской культуры.

Ксения Журавкова