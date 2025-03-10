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Как псковские политики поздравили женщин c 8 марта

8 марта озарило Псковскую область, как весенний луч солнца, благо погода не подвела. Социальные сети в субботу расцвели букетами тюльпанов, яркими подарками и поздравлениями. Псковские ВИПы не остались в стороне от всеобщего праздника, присоединившись к поздравлениям и выражая слова благодарности женщинам. Сегодня нас ждет обзор их посланий, чтобы узнать, какие именно слова они выбрали, чтобы выразить свое уважение и восхищение. Удалось ли кому-то отметить силу и стойкость женщин, которые на протяжении многих лет отстаивали свои права? Вспомнил ли кто-то, о том, что это, прежде всего, день солидарности женщин в борьбе за равноправие и эмансипацию?

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в праздничный день опубликовал на своих страницах в социальных сетях видеопоздравление.

«Дорогие наши, прекрасные и замечательные женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Спасибо за ваши энергию, тепло, внимание и просто за то, что вы есть. Мы вас очень любим и ценим! С праздником!» - написал глава региона в посте.

Глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале выложил весеннюю открытку, а в тексте поздравления напомнил про уникальность каждой женщины.

«В этот прекрасный весенний день от всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! Каждая из вас уникальна. Вы создаете уют в домах, воспитываете детей, достигаете высот в своей профессии и вдохновляете окружающих своим примером. Вы ежедневно совершаете маленькие и большие подвиги, оставаясь опорой для своих близких», - написал глава города.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поздравил «всех представительниц прекрасного пола» музыкальным подарком. На своей странице он поделился видео, где на гитаре исполнил песню Владимира Кузьмина «Эй, красотка!».

«С Международным женским днем! Благополучия, успехов в делах и крепкого здоровья!» - написал депутат.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко опубликовал на своей странице «Вконтакте» поздравительную открытку. По его мнению, 8 марта – это «прекрасный светлый праздник отворяет весну – весну надежды и творчества, весну грядущей Победы».

«Народная советская власть впервые провозгласила 8 марта праздничным днем. С тех пор мы воспринимаем этот день не только как праздник революционной солидарности женщин, но и как праздник благородного отношения к женскому началу. Пусть ваша жизнь каждый день будет озарена вниманием ваших любимых, ваших детей и товарищей по работе и службе», - написал Петр Алексеенко.

Депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков также поздравил подписчиц фирменной партийной открыткой. В своем поздравлении он призвал женщин «дарить свое тепло близким, друзьям и всем, кто их окружает, ведь именно женщины делают этот мир добрее и ярче».

«Вы — самые яркие, красивые и вдохновляющие! Не переставайте сиять, удивлять и радовать мир своей неотразимостью и уникальностью. Будьте блестящими во всех начинаниях, неподражаемыми в любимом деле, по-настоящему любимыми и, конечно же, счастливыми!» - поздравил политик.

«С праздником весны» всех девушек, жен, мам, дочек, бабушек, прабабушек и, конечно, тещ поздравил и депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. К посту он прикрепил фото с букетом тюльпанов.

«Пусть в вашей жизни будет больше радости, тепла и любви. Пусть сбываются мечты, рядом будут заботливые и надежные люди, а каждый день приносит улыбки. Счастья, здоровья и весеннего настроения!» - написал Маковский.

Депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в своих соцсетях поздравил с праздником всех «красавиц» и рассказал, что они с соратниками подарили женщинам на улице ровно 1000 цветов.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков на своей странице «Вконтакте» опубликовал фото с букетом тюльпанов и написал, что для него этот день «символизирует уважение, признание и восхищение женской силой, мудростью и красотой».

«Пусть каждый миг вашей жизни будет наполнен счастьем, пониманием и заботой. Вы вдохновляете на лучшие поступки и достижения. Желаю здоровья, успехов в карьере и гармонии в личной жизни!» - пожелал депутат.

В основном, поздравления носят общий и позитивный характер, выражая благодарность и признательность женщинам за их вклад в жизнь общества. Однако стоит отметить, что практически никто не упомянул исторический контекст праздника как дня борьбы за эмансипацию женщин. В целом, пожелания псковских политиков отражают традиционное восприятие 8 марта как дня чествования женщин, они акцентируют внимание на их красоте, доброте и роли в семье, а не на борьбе за равноправие.

Вдыхая аромат первых тюльпанов, и радуясь пробуждению природы, важно помнить, что 8 марта – это не только про весну и цветы. Это день, когда мы вспоминаем долгую и трудную борьбу женщин за свои права. Несмотря на очевидный прогресс, мы все еще живем в мире, где гендерное равенство остается скорее целью, чем реальностью.

По данным исследований, женщины до сих пор получают меньшую зарплату, чем мужчины, занимая аналогичные должности. Разрыв может достигать 20% и более. В политике представительство женщин остается крайне низким: в большинстве стран мира доля женщин в парламентах не превышает 30%. Поэтому, отмечая 8 марта, давайте не забывать об истинном значении этого дня и продолжать двигаться к миру, где каждый человек, независимо от пола, имеет равные возможности и права.

Ксения Журавкова