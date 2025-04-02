Wildberries запустил собственную видеоплатформу: плюсы и риски для покупателей

Российский маркетплейс Wildberries запустил собственную видеоплатформу Wibes. Там пользователи могут добавлять товары из просмотренных роликов прямо в корзину. Это логичный шаг, учитывая растущую популярность продаж через социальные сети. Пока приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play только в бета-версии.
Рассмотрим плюсы и минусы новой площадки.
Создатели заявляют, что в будущем платформа предоставит авторам контента инструменты для монетизации, а рекламодателям – аналитику рекламных кампаний. Открытая регистрация позволит любому пользователю публиковать свой контент, что способствует привлечению широкой аудитории.
Успех Wibes будет зависеть от способности Wildberries создать привлекательную и безопасную платформу для пользователей и продавцов. Платформа, объединяющая видеоконтент и онлайн-покупки, может создавать уникальные возможности для пользователей, но также несет риски, связанные с психологическим воздействием, зависимостью и неконтролируемыми тратами.
Постоянное наблюдение за жизнью других людей, демонстрируемой в видео, может привести к нереалистичным ожиданиям и сравнению себя с другими. Это может вызвать чувство неполноценности, зависти и неудовлетворенности собственной жизнью. Особенно уязвимы молодые люди, стремящиеся к идеалам, транслируемым в сети.
Психологи уверены, что легкий доступ к покупкам в сочетании с визуальным контентом может стимулировать выработку дофамина, вызывая чувство удовольствия и эйфории. Это может привести к формированию зависимости от онлайн-шопинга как способа уйти от проблем или поднять настроение.
Также использование приложения может привести к импульсивным и неразумным тратам. Видеоролики, демонстрирующие товары в привлекательном свете, могут провоцировать необдуманные покупки, особенно если платформа предлагает удобные способы оплаты. Пользователи могут приобретать вещи, в которых они на самом деле не нуждаются, поддавшись маркетинговым уловкам.
В целом, создание такого приложения может облегчить нам жизнь и упростить механику совершения покупок. Однако важно помнить, что использование онлайн-платформ должно быть осознанным и контролируемым. Только в этом случае можно избежать негативных последствий и наслаждаться преимуществами современных технологий.
Ксения Журавкова