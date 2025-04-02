Блоги / Ксения Журавкова

Wildberries запустил собственную видеоплатформу: плюсы и риски для покупателей

Российский маркетплейс Wildberries запустил собственную видеоплатформу Wibes. Там пользователи могут добавлять товары из просмотренных роликов прямо в корзину. Это логичный шаг, учитывая растущую популярность продаж через социальные сети. Пока приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play только в бета-версии.

Рассмотрим плюсы и минусы новой площадки.

Плюсы Wibes

удобство для покупателей,

возможность мгновенно приобрести понравившийся товар,

увеличение продаж для Wildberries и продавцов.

Создатели заявляют, что в будущем платформа предоставит авторам контента инструменты для монетизации, а рекламодателям – аналитику рекламных кампаний. Открытая регистрация позволит любому пользователю публиковать свой контент, что способствует привлечению широкой аудитории.

Минусы

возможность распространения некачественного или вводящего в заблуждение контента,

модерация контента, особенно в условиях открытой регистрации, может стать сложной задачей,

недобросовестная реклама.

Успех Wibes будет зависеть от способности Wildberries создать привлекательную и безопасную платформу для пользователей и продавцов. Платформа, объединяющая видеоконтент и онлайн-покупки, может создавать уникальные возможности для пользователей, но также несет риски, связанные с психологическим воздействием, зависимостью и неконтролируемыми тратами.

Три главных проблемы для пользователей (по мнению автора)

Постоянное наблюдение за жизнью других людей, демонстрируемой в видео, может привести к нереалистичным ожиданиям и сравнению себя с другими. Это может вызвать чувство неполноценности, зависти и неудовлетворенности собственной жизнью. Особенно уязвимы молодые люди, стремящиеся к идеалам, транслируемым в сети.

Психологи уверены, что легкий доступ к покупкам в сочетании с визуальным контентом может стимулировать выработку дофамина, вызывая чувство удовольствия и эйфории. Это может привести к формированию зависимости от онлайн-шопинга как способа уйти от проблем или поднять настроение.

Также использование приложения может привести к импульсивным и неразумным тратам. Видеоролики, демонстрирующие товары в привлекательном свете, могут провоцировать необдуманные покупки, особенно если платформа предлагает удобные способы оплаты. Пользователи могут приобретать вещи, в которых они на самом деле не нуждаются, поддавшись маркетинговым уловкам.

Как снизить риски

Осознанное потребление.

Прежде чем совершить покупку, задайте себе вопрос, действительно ли вам нужен этот товар, или это просто импульсивное желание.

Прежде чем совершить покупку, задайте себе вопрос, действительно ли вам нужен этот товар, или это просто импульсивное желание. Установите бюджет.

Определите сумму, которую вы готовы тратить на онлайн-покупки в месяц, и не превышайте ее.

Определите сумму, которую вы готовы тратить на онлайн-покупки в месяц, и не превышайте ее. Ограничьте время, проводимое на платформе.

Установите лимит времени, которое вы проводите в приложениях с онлайн-покупками, чтобы избежать бесконечного просмотра товаров и импульсивных покупок.

В целом, создание такого приложения может облегчить нам жизнь и упростить механику совершения покупок. Однако важно помнить, что использование онлайн-платформ должно быть осознанным и контролируемым. Только в этом случае можно избежать негативных последствий и наслаждаться преимуществами современных технологий.

Ксения Журавкова