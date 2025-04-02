Блоги / Ксения Журавкова

Есть ли жизнь без интернета?

Беспрецедентное отключение мобильного интернета на большей части европейской территории России и Урала 9 мая вызвало широкий резонанс. Блокировка, по имеющимся данным, составила 60% от общей доступности мобильной сети. И, по сути, стала первым столь масштабным отключением связи в истории страны, осуществленным по решению Совета безопасности и реализованным Роскомнадзором.

Понятно, что такой шаг, прежде всего, рассматривается как превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности во время массовых мероприятий, посвященных Дню Победы. В условиях повышенной угрозы, ограничение доступа к мобильному интернету явно было способом снизить риски терактов и координации несанкционированных действий.

С другой стороны, блокировка мобильного интернета создала серьезные неудобства для граждан и нарушила работу многих важных сервисов. Современная инфраструктура городов во многом зависит от бесперебойной работы мобильной связи. Отсутствие доступа к интернету парализовало работу служб такси, затруднило оплату покупок в магазинах, вызвало сбои в работе банкоматов и других важных онлайн-сервисов.

Помимо практических неудобств, блокировка мобильного интернета трактуется некоторыми пользователями, как демонстрация силы со стороны государства. Расхожее мнение среди «диванных аналитиков», что, отключив доступ к сети на столь обширной территории, власти, возможно, хотели показать наличие таких технических возможностей. Это вызвало обеспокоенность юзеров относительно будущих ограничений.

Критики также отмечают, что блокировка мобильного интернета помогает бороться с дронами противников, но является неэффективным способом борьбы с провокациями и дезинформацией. Современные пользователи интернета обладают множеством способов обхода ограничений, включая VPN, прокси-серверы и другие инструменты. Получается, что блокировка может затронуть в основном законопослушных граждан, в то время как злоумышленники смогут продолжать свою деятельность, используя альтернативные каналы связи.

Да и вообще, интернет уже давно играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта городской жизни. Не только злоумышленники могут использовать сеть, например, системы видеонаблюдения и экстренные службы также пользуются ею для оперативной связи и координации действий. Бесперебойный интернет позволяет горожанам быть в курсе последних новостей, получать информацию о чрезвычайных ситуациях и быстро реагировать на них.

Если говорить глобально, то в долгосрочной перспективе, подобная практика отключения мобильного интернета может иметь негативные последствия для развития цифровой экономики России. Инвесторы и технологические компании могут опасаться вкладывать средства в регионы, где существует риск внезапного и масштабного ограничения доступа к сети. Это, в свою очередь, может замедлить развитие инноваций, создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке.

Отключение мобильного интернета 9 мая стало событием, которое высветило сложные противоречия между необходимостью обеспечения безопасности и защитой цифровых прав. Хотя превентивные меры могут быть оправданы в условиях повышенной угрозы, важно понимать и негативные последствия.

Ксения Журавкова