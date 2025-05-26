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Блоги / Ксения Журавкова

Чем могут быть полезны российские нейросети простому пользователю

26.05.2025 17:13|ПсковКомментариев: 0

Нейросети становятся все более популярными благодаря своей эффективности и универсальности, постепенно внедряются во многие отрасли экономики - от медицины и образования до промышленности и сельского хозяйства. Российские технологические компании стараются не отставать от западных конкурентов. За последние несколько лет в стране появилось достаточно много сетей, которые могут создавать картинки, видео, писать для вас тексты. Сегодня поговорим про самые крупные и перспективные разработки, посмотрим, что они умеют и чем могут помочь рядовому пользователю уже сейчас.

 

Основные российские нейросети

Sber AI («Сбер»)

Это нейросеть крупнейшего российского банка. По большей части она известна своим продуктом GigaChat. Он способен понимать человеческую речь, отвечать на запросы пользователей и помогать решать повседневные проблемы. Также можно вести диалоги на различные темы, создавать тексты различной сложности, анализировать данные и предлагать оптимальные решения.

Возможности:

  • Персонализированные консультации клиентов банков и компаний-партнеров.
  • Создание рекламных материалов и маркетинговых кампаний.
  • Анализ финансовой отчетности и бизнес-аналитика.

Kandinsky («Сбер»):

Это нейросеть, которая создает изображения по текстовому описанию. Она позволяет обычному пользователю генерировать уникальные визуальные образы, иллюстрации и даже редактировать существующие фотографии с помощью простых текстовых команд, открывая новые возможности для творчества и визуального контента.

Возможности:

  • Генерация изображений: Создание изображений по текстовому описанию.
  • Редактирование изображений: Изменение существующих изображений с помощью текстовых команд.
  • Создание вариаций изображений: Генерация нескольких вариантов изображения на основе одного оригинала.
  • Стилизация изображений: Применение различных художественных стилей к изображениям.

Яндекс Алиса

Это голосовая помощница, созданная Яндексом, которая помогает пользователям находить нужную информацию, управлять устройствами умного дома, планировать маршруты и многое другое. Алиса активно используется жителями регионов России для ежедневных запросов и взаимодействий с цифровыми сервисами.

Возможности:

  • Голосовое управление приложениями и устройствами.
  • Поиск товаров и услуг поблизости.
  • Запуск музыки и аудиокниг.
  • Организация поездок и путешествий.

Маруся (VK)

VK предлагает проект, связанный с искусственным интеллектом и технологиями обработки естественного языка: «Маруся». Запущенная в июне 2019 года, она стала первым российским коммерческим голосовым помощником, интегрированным в продукты Mail.ru Group. Цель «Маруси» — упростить повседневное взаимодействие человека с цифровыми сервисами и бытовыми устройствами. 

Возможности:

  • Обработка естественной речи и понимание команд на русском языке.
  • Возможность интеграции с умным домом, устройствами бытовой техники и мобильными приложениями.
  • Предоставление справочной информации, новостей, погоды, управления музыкой и воспроизведением мультимедиа.
  • Поддержка сторонних приложений и сервисов благодаря открытому API.

Мобильная лаборатория МТС AI Lab

Лаборатория мобильной связи разрабатывает нейронные сети для анализа больших объемов данных и оптимизации процессов в телекоммуникационной сфере. Их системы помогают улучшать качество обслуживания абонентов и внедрять новые услуги, такие как интеллектуальное распознавание речи и обработка изображений.

Возможности:

  • Автоматизация клиентского сервиса.
  • Обработка и аналитика больших массивов данных.
  • Оптимизация сетевых ресурсов.

НейроЛаб (РЖД)

Железнодорожники также используют нейросети для повышения безопасности перевозок и улучшения качества логистического процесса. Система помогает предсказывать поломки оборудования, контролировать загрузку вагонов и автоматизировать обработку грузов. Она не подходит для использования обычным юзерам, но это отличный пример того, как нейросеть может помогать в работе крупным компаниям.

Возможности:

  • Прогнозирование поломок и аварий.
  • Повышение эффективности грузоперевозок.
  • Улучшение мониторинга состояния инфраструктуры железных дорог.

Это лишь некоторые из наиболее известных ИИ, разработанных в России. По мере развития технологий, можно ожидать появления новых и более мощных нейросетей, которые будут предлагать еще больше возможностей для обычных пользователей.

Ксения Журавкова

Теги: #нейросети #технологии
Источник: Псковская Лента Новостей
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