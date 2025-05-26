Чем могут быть полезны российские нейросети простому пользователю

Нейросети становятся все более популярными благодаря своей эффективности и универсальности, постепенно внедряются во многие отрасли экономики - от медицины и образования до промышленности и сельского хозяйства. Российские технологические компании стараются не отставать от западных конкурентов. За последние несколько лет в стране появилось достаточно много сетей, которые могут создавать картинки, видео, писать для вас тексты. Сегодня поговорим про самые крупные и перспективные разработки, посмотрим, что они умеют и чем могут помочь рядовому пользователю уже сейчас.
Sber AI («Сбер»)
Это нейросеть крупнейшего российского банка. По большей части она известна своим продуктом GigaChat. Он способен понимать человеческую речь, отвечать на запросы пользователей и помогать решать повседневные проблемы. Также можно вести диалоги на различные темы, создавать тексты различной сложности, анализировать данные и предлагать оптимальные решения.
Возможности:
Kandinsky («Сбер»):
Это нейросеть, которая создает изображения по текстовому описанию. Она позволяет обычному пользователю генерировать уникальные визуальные образы, иллюстрации и даже редактировать существующие фотографии с помощью простых текстовых команд, открывая новые возможности для творчества и визуального контента.
Возможности:
Яндекс Алиса
Это голосовая помощница, созданная Яндексом, которая помогает пользователям находить нужную информацию, управлять устройствами умного дома, планировать маршруты и многое другое. Алиса активно используется жителями регионов России для ежедневных запросов и взаимодействий с цифровыми сервисами.
Возможности:
Маруся (VK)
VK предлагает проект, связанный с искусственным интеллектом и технологиями обработки естественного языка: «Маруся». Запущенная в июне 2019 года, она стала первым российским коммерческим голосовым помощником, интегрированным в продукты Mail.ru Group. Цель «Маруси» — упростить повседневное взаимодействие человека с цифровыми сервисами и бытовыми устройствами.
Возможности:
Мобильная лаборатория МТС AI Lab
Лаборатория мобильной связи разрабатывает нейронные сети для анализа больших объемов данных и оптимизации процессов в телекоммуникационной сфере. Их системы помогают улучшать качество обслуживания абонентов и внедрять новые услуги, такие как интеллектуальное распознавание речи и обработка изображений.
Возможности:
НейроЛаб (РЖД)
Железнодорожники также используют нейросети для повышения безопасности перевозок и улучшения качества логистического процесса. Система помогает предсказывать поломки оборудования, контролировать загрузку вагонов и автоматизировать обработку грузов. Она не подходит для использования обычным юзерам, но это отличный пример того, как нейросеть может помогать в работе крупным компаниям.
Возможности:
Это лишь некоторые из наиболее известных ИИ, разработанных в России. По мере развития технологий, можно ожидать появления новых и более мощных нейросетей, которые будут предлагать еще больше возможностей для обычных пользователей.
Ксения Журавкова