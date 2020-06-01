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49 рублей в день для безработного: хошь ешь - хошь гляди

Займемся дорогим сердцу многих делом. Посчитаем деньги в чужом кармане. В моем. Сразу предупреждаю, карман этот невелик, и дело окажется грустным. Я вам сейчас расскажу, какие бешеные деньжищи получила от государства.

В середине апреля, а именно 13-го числа, я стала безработной. На даты будем обращать внимание, это важно.

Коронакризис тут не при чем, так совпало. Но именно в это непростое время я стала свободным агентом на рынке труда. Нас таких, оставшихся в это время без работы, четыре тысячи человек. Точные цифры на онлайн-брифинге в ПЛН на прошлой неделе привел председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников. На начало года безработных в регионе 2060 человек, к концу мая это число увеличилось до 6652 человек. Это те, кто официально обратились в службу занятости и были посчитаны государством.

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Где-то в этой статистике и я единичкой фигурирую. Документы подала 15 апреля. Благодаря короне, ехать никуда не понадобилось. Все через сайт «Работа в России». Наконец-то, он хоть для чего-то пригодился. Судя по моему опыту, работодатели его не жалуют. Составление резюме — обязательная опция для постановки на учет. Знаете, сколько работодателей за полтора месяца просмотрели мое резюме? Ноль! Допускаю, что никому специалист с моими навыками за это время не требовался — из тех, кто ищет сотрудников в чистом поле. Но должна же быть хоть статистическая погрешность! Хоть из любопытства бы кто зашел! Нет, мертвая тишина, что много говорит о ресурсе.

Ноль просмотров за полтора месяца - вот так помогает найти работу государственный ресурс. Скриншот с сайта «Работа в России».

Даже сама служба занятости этим сайтом не так, чтобы активно пользовалась. Заполнив электронное заявление, я позвонила на биржу, узнать, что там да как по срокам, долго ли ждать у моря погоды. А там и сами не знают: «Как вы только начинаете с этим порталом работать, так и мы тоже».

Сайт «Работа в России» - не какая-то новинка сезона. Его запустили в 2009 году, потратив на разработку 19 млн рублей. В прошлом году было заявлено о выделении 360 млн рублей на переделку сайта, превращению его к 2021 году в этакий русский LinkedIn, соцсеть для работодателей и соискателей. Вечный лозунг «Догоним и перегоним» под разными соусами. Сколково-то в качестве убийцы Кремниевой долины уже построили, почему бы не освоить новые бюджетные горизонты.

Коронавирус придал этим тратам хоть какой-то смысл. Безработные могут оформить пособие не вставая с дивана. Но, честное слово, лучше бы учет вели по старинке в бумажных журналах, а на эти деньги создали бы новые рабочие места. Частники все равно справляются лучше. Есть данные по посещаемости основных порталов с вакансиями. Данные не совсем свежие, от декабря 2018 года, но менее показательными они от этого не стали. «Работа в России», он же trudvsem.ru — 4,5 млн посетителей, superjob.ru — 12,9 млн, «ХедХантер», hh.ru – 42,3 млн.

«Наши сервисы платят налоги. На эти налоги чиновник хочет сделать сервис, который будет убивать коммерческие сервисы, конкурируя с ними?» - недоумевает основатель SuperJob Алексей Захаров.

Обещала рассказать, сколько получила сама. Как говорил Задорнов, наберите в грудь. За полтора месяца — две тысячи триста рублей. Прописью, так сумма хотя бы визуально кажется больше. Как говорила моя бабушка, хошь ешь — хошь гляди.

Пособие мне назначили только 7 мая. Наплевав на постановление правительства от 8 апреля, где четко сказано: «Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы трудоспособного гражданина, который не имеет работы и заработка, безработным принимается центром занятости населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме... Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным».

В моем случае срок увеличился в два раза, с 11 до 21 дня. Да и к 11 дням из постановления есть вопросы. Если вы проверили информацию о безработном, и она подтвердилась, почему не назначить пособие задним числом, со дня обращения? Обедать хочется каждый день.

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Размер пособия у меня — обещанные 12 130 рублей. Так ведь и этого не выплатили. На вопрос «Где деньги, Зин?» служба занятости кивает на Пенсионный фонд. Мол, долго сведения подтверждали. Я уверена, если спросить в Пенсионном, скажут, что все сделали в срок, как пришел запрос, так и обработали. Концов не найдешь, как и денег в кошельке. 2300 рублей — это по 49 рублей за каждый проведенный мною дома день. На трусы, шампунь, хлеб и квитанцию за электричество — 49 рублей в день. Есть те, кто внезапно потерял работу из-за коронакризиса, и все, что имеет — кредит, ребенка, кота и эти вот 49 рублей.

Служба занятости пока не очень справляется с форс-мажорным переходом на электронные рельсы, но разве должно это волновать безработных. Фото Вадима Боченкова.

Справедливости ради, замечу, что обещают перечислить еще несколько тысяч за последние майские деньки. Двенашка все равно не получится.

Дважды в мае бывший премьер, а теперь зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с критикой работы службы занятости. Он заявил, что служба занятости работает неэффективно, что это слабая сторона. Предложил возглавляемой им «Единой России» после пандемии присмотреться к работе служб занятости внимательнее. Ну, то есть Медведев-партиец будет исправлять недоработки Медведева-премьера. Все, как мы любим.

Вот вам, господа партийные контролеры, готовый кейс. Пользуйтесь.

Я бы перефразировала экс-премьера, сказав, что служба занятости — слабое звено. Ну, что ж — прощайте. Я ушла ПЛНить.

Юлия Магера