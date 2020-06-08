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Воды Овсам!

Выключать горячую воду по графику теплосети в Пскове не стали после скандала с отключением отопления аккурат к майским холодам. Воду выключили чуть позже втихую. Объявления на своих подъездах жители первых осчастливленных домов увидели постфактум, в день события, когда из кранов лилось только шипение. Новый график ПТС ловко спрятали на своем сайте. Обозреватель ПЛН его все-таки отыскала, а заодно нашла, кто виноват в бытовой неприятности, и это вовсе не коммунальщики.

Первый летний день для жителей микрорайона Овсище закончился огорчительно. Вернувшись с работы на подъездах мы - да, я тоже живу в Овсах - обнаружили объявление о том, что горячую воду отключают с 1 июня. То есть ее уже нет, хотя утром все было наоборот. Объявления не было, а вода была.

Сюрприииз!

Конечно, впрок кипятка не запасешь. Но злость от этого берет не меньшая. По-человечески можно было предупредить? Кто-то не успел искупать ребенка, кто-то остался с грязной головой и не помытой вовремя посудой. Всё, теперь кастрюля и тазик - лучшие друзья на две недели.

Маленькая, казалось бы, бытовая неприятность. Уверена, что найдутся читатели, которые попеняют, дескать, надо было смотреть на график отключения, его публиковали заранее. Но в том и беда, что по графику горячая вода в наш дом 1 июня уже должна была вернуться. Но в положенное время ее не отключили, а новый график глава городской администрации подписал только 29 мая. На сайте ПТС его спрятали в новость от 7 мая, где раньше был вывешен старый график. Кому в здравом уме придет мысль искать там свежую информацию?

Сложно ставить в вину теплосетям чехарду с графиком, а управляйке - вовремя не вывешенное объявление. Виноваты нытики. Нынешней весной они несколько утомили. Горячая вода с неясным статусом и непонятным сроком исчезновения в моем кране - их рук дело. Как на мед, слетелись в «Инстаграм» губернатора и давай там на все лады. Выключи им отопление, включи им отопление. Выключи им горячую воду, включи им горячую воду. С 7 мая в Пскове батареи перестали нагревать, через несколько дней на улице стало прохладнее, и понеслось!

«Пожалуйста, включите отопление!!! Что в мозгах у отключивших его? Неужели нельзя было в жару уменьшить отопление и изучить более внимательно прогноз погоды?! В квартирах очень холодно! А всем тем, кто советует нам одеться потеплее и включить обогреватели, мы, замерзающие, советуем вам открыть форточки и одеться полегче!!! Мы за отопление платим круглый год, даже в его отсутствие! Почему при этом мы ещё должны нести дополнительные расходы на электричество, грея жилье?!»

«Оставьте отопление в покое, отключили - значит, отключили! Со следующей недели будет потепление, кому холодно, пусть включают обогреватели, это дешевле, чем платить за отопление! И так всю зиму платили по четыре-пять тысяч рублей в месяц за обогрев улицы».

Сошлись в жестком клинче два разных потребительских мира. Одни платят круглый год фиксированную сумму и не понимают, почему должны надевать шерстяные носки и теплый свитер. Вторые платят строго по факту и не понимают, в чем проблема надеть шерстяные носки и свитер, сэкономив при этом семейный бюджет.

Губернатору пришлось пояснить: «Отопление отключили, следуя предписанным регламентам: в течение пяти дней среднесуточная температура не опускалась ниже 8 градусов, а Гидрометцентр давал прогноз на тёплую погоду в ближайшие две недели. Метеорологи ошиблись - такое случается».

Собрали совещание, отопительный сезон после него возобновили в нескольких муниципалитетах. Но не в Пскове. И слава богу. Резона было три: к повторному запуску уже потеплеет, начались ремонты, «Газпром» за рамками отопительного сезона так просто с газом по льготной цене не расстанется.

Под эту лавочку подтянулись и радетели за горячую воду с ультимативными формулировками: «На улице Алёхина с 18 мая собираются отключить горячую воду. Михаил Юрьевич, проконтролируйте этот вопрос!»

«Что касается воды – все плановые работы будут перенесены на более поздний срок, - терпеливо пообещал Михаил Ведерников. - Тут вообще никаких разговоров быть не должно, и странно, что это не было сделано автоматически, просто исходя из здравого смысла». И через несколько дней назвал конкретную дату: «Принял решение и донёс поручение до глав, что плановые работы и отключения везде переносятся на 3 июня».

Отключать воду начали раньше этого срока методами партизанскими - пока нытики убаюканы теплыми деньками. Ремонтировать трубы и оборудование всё равно надо, иначе нытики придут зимой в тот же «Инстаграм» уже с новыми жалобами.

Ах, да, новый график. Делюсь со всеми своей находкой ОТКРЫТЬ. Пользуйтесь на здоровье.

Юлия Магера