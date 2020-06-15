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Юлия Магера Публикаций: 3
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Блоги / Юлия Магера

Вакцина от короны с ускоренной процедурой

15.06.2020 16:31|ПсковКомментариев: 1

Как скоро появится вакцина от коронавируса и не заставят ли всю страну принудительно ее ставить, усложнят ли жизнь отказникам и каким будет качество препарата, если год назад мы еще не были знакомы с самим заболеванием. Коронавирус с нами надолго, и многие взоры устремились на ученых. Это именно они спасут нас от заражения, когда придумают вакцину. В том, что ее создадут, сомнений нет. Мировая фарма не упустит жирный шанс. США, Китай, Великобритания - в гонку включились мировые лидеры. От России только государственных контор десять штук несутся наперегонки. Вроде как, уже есть отечественные экспериментальные образцы, их даже начали тестировать на людях. И тут, конечно, пока больше вопросов.

Итак, сроки. Конечно, максимально сжатые. Ситуация сейчас - пан или пропал. Обойдут конкуренты на повороте, накроют рынок своим препаратом - все, можно подавать на банкротство. В препарате мир нуждается столь остро, что победитель получит все. Славу, статус и бюджетные деньги.

Предстоящая вакцинация вызывает массу вопросов, которые вряд ли будут сняты с ее началом. Фото Вадима Боченкова/«МК в Пскове».

Другой вопрос, когда это произойдет. Вице-премьер Татьяна Голикова с оптимизмом говорит, что вакцину мы получим уже в этом году. Но вот глава Роспотребнадзора Анна Попова называет не более чем надеждой обнародование каких-либо сроков. Как бы оно там ни было, правительство уже утвердило «план-график разработки, государственной регистрации, в том числе с ускоренной процедурой, и запуска в промышленное производство вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции». Это цитата той же Голиковой.

План-график для научного открытия? Ускоренная процедура? Хм, хм, сомнительно. И в первую очередь сомневаться приходится в качестве готового продукта. До конца ли будут исследованы все риски и изучены побочные эффекты, можно только гадать. Такие сомнения - повод перейти на антипрививочную сторону. Там могут оказаться даже те, у кого раньше календарь прививок был соблюден безукоризненно.

Тут, конечно, разгул для сторонников конспирологических теорий. Сторонников вербовать не надо, сами прибегут. Ребята, в каких я только глубинах чужого сознания не побывала, пока отбирала материал для этой публикации! Вы, например, знали, что вместо вакцины нам вколют медленно действующий яд? За год-два он разрушит какой-нибудь из важных внутренних органов, и поминай как звали. Почему так долго? Чтобы привить как можно большее число людей. Первыми уколы поставят военным и прочим силовикам. Это, стало быть, происки иностранных партнеров. Сторонники этого бреда приводят в пример эпидемию испанки начала прошлого века. Дескать, незадолго до того прошла массовая вакцинация от брюшного тифа. Человек с неокрепшей психикой и слабо развитым критическим мышлением после одной этой аналогии может отказаться от прививки против коронавируса.

Развеять сомнения своими рекомендациями могла бы Всемирная организация здравоохранения, авторитетная до недавнего времени. Беда в том, что сейчас ВОЗ меняет свои рекомендации как флюгер. Еще недавно носить маски советовали зараженным, контактным и медикам, а теперь советуют то же самое всем вообще, особенно в общественных местах типа магазинов и автобусов. А рекомендация поменялась потому, что раньше масок и данных о распространении заразы было мало, а теперь поднакопили. Другой свежий пример этого же порядка - заявление главы подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Марии Ван Керхов. Она сообщила, что бессимптомные больные «крайне редко» могут кого-то заразить. А потом вынуждена была оправдываться за свои слова и призывать ученых внимательнее исследовать этот вопрос. В общем, ВОЗ сама ничего не знает, что толкового она нам скажет про вакцину, которой пока нет.

Нет гарантии, что и по прививкам ВОз не поменяет рекомендации уже после начала вакцинации. Фото Вадима Боченкова/«МК в Пскове».

В полный рост в очередной раз встанет проблема детских прививок. До 15 лет родители решают, ставить ли чаду тот или иной укол. И хорошо, если у мамы и папы взгляд на этот вопрос сходится. Но бывает, что битва разворачивается уже у колыбели, пока медсестра набирает в шприц вакцину с БЦЖ. Так, например, получилось в семье псковички Анны. Теперь уже бывший муж поделился своим категорическим неприятием прививок только после рождения дочери. Сам медик, он прочитал книгу о том, как дети становятся ментальными и физическими инвалидами после прививок. И вот уже семь лет каждая прививка в семье - с боем. Анна тоже из медицинской семьи, и у нее другая позиция. Оглядываясь вокруг, она не видит пострадавших от прививок в своем поколении, у родителей и детей. Хотя и советует всем родителям внимательно изучать, что за вакцину ставят в конкретный момент. А парам еще на стадии планирования семьи она рекомендует обсудить этот вопрос, чтобы потом не было мучительно больно.

Правда, ото всех болей нас вскоре может избавить правительство, если обяжет делать вакцину поголовно. Премьер Мишустин 2 апреля утвердил «Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Два любопытных пункта содержатся в этом документе.

Не желающие делать прививку россияне опасаются, что процедура будет принудительной. Фото Вадима Боченкова/«МК в Пскове».

Во-первых, «гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Во-вторых, при ЧС или ее угрозе «организации проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности своих работников в чрезвычайных ситуациях».

Снова вопросы. Что это за действия, угрожающие благополучию других лиц? Уж не отказ ли от вакцинации? И что за мероприятия должны проводить организации? Приглашать на свою территорию врача со шприцем? В Псковской области, между прочим, с 5 марта режим повышенной готовности, что очень заботит противников прививок.

Впрочем, методы убеждения могут быть и ненасильственными. Уже сейчас за границу не выпускают без прививок, обязательных в ряде стран. Кто помешает добавить в этот список вакцину от COVID-19? Вариантов может быть очень много, вплоть до запрета занимать определенные должности - простор для фантазии огромен.

Вакцина будет точно. Но ставить ли прививку себе и детям - вопрос с огромной загогулиной. У каждого из нас еще полно времени, чтобы дать на него ответ. Берегите себя.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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