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Блоги / Юлия Магера

Взлетная полоса в ад

21.08.2020 14:52|ПсковКомментариев: 4

Наша область превращается в декорацию к фильму ужасов. Действие разворачивается прямо на наших глазах. Главным героем с трагической судьбой может стать каждый, вы и я, в любую минуту. Потому что они уже рядом. Алкаши за рулем уже залили глаза и мчатся по новенькому асфальту. Пешеходов отправили в резервацию за забором, создав для тех, кто внутри авто, иллюзию безграничных возможностей на дороге. Она разбивается под визг тормозов, одних отправляя на нары, а других на кладбище.

Два громких ДТП произошло за последнюю неделю, одно в Пскове, другое недалеко от Великих Лук. Оба по вине пьяных. Это уже почти стало правилом: если громкое происшествие на дороге, ищи рядом бутылку алкоголя. Конечно, вину участников этих аварий еще будет доказывать суд, но будем называть вещи своими именами.

Первая драма разыгралась на Рижском проспекте в Пскове 15 августа. Точную картину произошедшего восстановили журналисты «МК в Пскове». Вот несколько штрихов. 25-летняя девушка возвращалась с Запсковья, где нянчила ребенка подруги, пока та была на работе. Ехала на велосипеде на улицу Юбилейную. Почти приехала, пересекала проспект у «Магеллана» на, подчеркиваю, зеленый свет. По проспекту со стороны центра ехало на белом «Хёндэ» пьяное тело 27 лет от роду. Тело недавно выпустили с зоны, где оно сидело за убийство (удушение, перерезанное горло) и ограбление (телевизор) 90-летней старушки. В тот раз в деле тоже был замешан алкоголь. Убийца отсидел шесть лет вместо девяти и был отпущен на волю вольную гуманной российской пенитенциарной системой.

15 августа к 17:15, когда произошло ДТП, убийца уже успел накачаться. Компенсировал потраченные за решеткой годы. Красный светофор его не остановил, подбросив в воздух жертву, он только переместился на встречку, доехал до Юбилейной через поток машин, где его остановил только столб. По пути к нему убийца задел 61-летнего пешехода, тот остался жив, но получил черепно-мозговую травму. Только чудо помогло избежать массового столкновения машин на оживленном перекрестке и еще большего числа случайных жертв.

Через два дня у великолукской деревни Переслегино пьяный тракторист на «Беларусе» протаранил маршрутку. Односельчане видели, как незадолго до ДТП он покупал несколько бутылок водки в местном магазине. К морде трактора был подцеплен погрузчик с зубцами. Эти зубцы вспороли брюхо микроавтобуса. Две женщины погибли. Удар был такой силы, что четырех человек выбросило из маршрутки. Очевидцы говорят, что одну из погибших насадило на зубцы на глазах ее дочери.

А вот погибшая на Рижском проспекте семью создать не успела. В день трагедии она собиралась смотреть кольца вместе с молодым человеком. Но до Юбилейной так и не доехала в отличие от пьяного за рулем. Машина, кстати, не его была, а собутыльницы. Решил покататься на сияющей иномарке, ни у кого из компании ни одна мышца на лице не дрогнула, когда накачанный алкоголем приятель взял ключи от машины. Ладно, можно говорить о том, что в среде маргиналов о таких вещах не задумываются (оставим в скобках недоумение по поводу того, что маргиналы владеют белыми «Хёндэ»). Вопросы тут к тем, кто проектировал только что состоявшийся ремонт Рижского проспекта.

Эту магистраль активист «Убитых дорог» Николай Мельков называет «взлетной полосой».

«Как обычно, у нас спишут всё на пьяного, - сокрушался Николай Мельков в соцсетях после аварии. - Но где безопасность на шестиполосной дороге? Пару светофоров и знак 50 км/ч. Другой безопасности просто нет, и вообще все против, чтоб на взлетной полосе что-то делать. Подобные ДТП у нас даже не разбираются, также полностью игнорируется успешный опыт других стран по снижению аварийности и тяжести последствий ДТП».

В качестве примера он приводит Швецию, где с 1997 года работает программа «Vision Zero». Проектировщики дорог обязаны учитывать, что люди ходят и ездят так, как хочется им самим, а не так, как написано на бумаге. Улицы должны быть, в первую очередь, безопасными и удобными. Если это достигнуто, только тогда можно подумать о скорости передвижения.

У нас тоже есть нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это по нему Рижский проспект и отремонтировали. Сойдет ли асфальт вместе со снегом, мы увидим весной, тогда и поймем, насколько качественно сделали дорогу. А вот насчет безопасности вопросы возникли мгновенно. Где хотя бы один лежачий полицейский, заставляющий сбрасывать скорость? Где изменение числа полос, успокаивающее трафик? Что за маниакальная погоня за максимальным удобством для автомобилистов, из-за чего те совсем теряют берега?

Я не удивлюсь, если наша ГИБДД после этого происшествия упразднит пешеходный переход у «Магеллана». Схема эта привычная. В прошлом году, например, широкий резонанс вызвала ликвидация перехода на Октябрьском проспекте у «Фотографии №6». Главный городской гаишник Владимир Папорт объяснял это заботой о пешеходах. Мол, часто их тут сбивают. Поэтому давайте не водителям препоны поставим, а пешеходам жизнь усложним. Железная логика тех, кто пользуется городом исключительно на колесах. Нищеброды на двух ногах должны страдать.

«Зебры» стирают одну за другой, в борьбу с ними пришлось вмешаться губернатору, «Инстаграм» которого завалили жалобами. Он попросил главу администрации города Александра Братчикова разобраться в проблеме.

Рижский после ремонта утыкали по краям заборами. Опять заборы! Уже который год они вызывают у здравомыслящих людей скрежет зубовный. Такая конструкция при налете на нее автомобиля запросто отлетает в окружающих, увеличивая число жертв. Весной казалось, что напасть победили, когда с 1 апреля в ГОСТ внесли изменения, позволяющие по краям проезжей части высаживать кустарники или разбивать широкие газоны. Тут бы и опробовать новинку. Куда там. Снова серые ромбы, докуда хватает взгляда.

Случай в Великих Луках можно списать на слепой рок пьяной судьбы. Всех пьяных не переловишь. Но давайте будем откровенны. У нас довольно толерантное отношение к тем, кто, выпив рюмку на дружеских посиделках, возвращается домой за рулем. Наутро еще будет рассказывать коллегам, как героически добрался, сумев избежать встречи с полицией.

Виновникам двух аварий грозит 12 и 15 лет тюрьмы. Конечно, их посадят. Отсидят и снова выйдут в общество, возможно, даже не весь срок. Уже в самое ближайшее время СМИ напишут об очередном ДТП. Боюсь, выводов никто так и не сделает.

Юлия Магера

Теги: #ДТП #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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