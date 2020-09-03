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Блоги / Юлия Магера

Резервация для пешеходов и велосипедистов

03.09.2020 14:21|ПсковКомментариев: 3

Как одним дорожным знаком усложнить жизнь сразу и пешеходам, и велосипедистам - мастер-класс от ГИБДД и городской администрации.

Не дожидаясь Нового года, подвезли мешок с подарками. Внутри - дорожный знак 3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Выгрузили его в последние дни лета у моста имени 50-летия Октября. Установка знака удобна автомобилистам: велосипедисты, бравшие раньше на себя смелость передвигаться по проезжей части, убираются с полос. Теперь они вынуждены пешком переводить велик на другую сторону моста и толкаться с пешеходами на суженном после реконструкции тротуаре.

Фото: движение «Убитые дороги Пскова».

Четыре года назад мост пережил тотальную переделку. Во время ее проведения проезжую часть расширили за счет пешеходов, отобрав у них 80 см. Ширина пешеходной дорожки сократилась до 140 см. «И тааак сойдет!» - уверяли тогда городские власти. В частности, экс-глава города Иван Цецерский после волны возмущения в соцсетях провел тест-драйв на инвалидных колясках: «Мы сделали выезд двух наших инвалидов-колясочников друг напротив друга. Разъезжаются все и без проблем. Точно так же пробовали - инвалид и мама с коляской. Разъезжаются. Полтора метра - это достаточная ширина для разъезда». Во внимание никак не принимался тот факт, что по мосту элементарно ходить не хочется - неудобно. Идешь и думаешь, как бы тебя кто-то не задел, или ты кого-нибудь. Это совершенно дискомфортная городская среда.

Иных уж нет, а те далече, но растет и ширится дело по созданию удобства только и исключительно для королей улиц - автомобилистов. Новый знак, в первую очередь, для них.

В ПДД написано, что велосипедисты могут передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или по полосе для велосипедистов; по правому краю проезжей части; по обочине; по тротуару. Именно в таком порядке. Нет на дороге первого пункта, переходим к следующему и далее по списку. На мосту нет велодорожки, а значит, было правильно по нему двигаться в одном потоке с автомобилями.

На фото с моста хорошо видно, что знак стоит у тротуара, но пусть никто не обольщается. Именно по тротуару велосипедисты и будут теперь передвигаться. Участники велодвижения быстро прочли трактовку знака: «Запрещается движение велосипедов и мопедов в обоих направлениях. Знак устанавливается непосредственно перед участком дороги на который накладывается ограничение. За нарушение штраф - 500 рублей или вынесение предупреждения». И там же в ПДД, что такое «дорога» - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. То есть знак распространяется на всю дорогу, как на ее проезжую часть, так и на пешеходную.

А как быть? Слезать с велосипеда, и вести его в поводу. И вот тут возникают сложности уже у пешеходов на и без того суженном тротуаре. Велосипедисты опять же посчитали, что верхом занимают 60-80 см ширины тротуара. А вот пешком вместе с велосипедом уже 80-100 см. Да, разойтись можно, в реку псковичи пока друг друга не сбрасывают. Но если мы опять же говорим о комфорте, то его тут нет.

На установку знака первыми обратили внимание «убитодорожники». Они же припомнили властям обещание, данное в начале года, о расширении тротуара с помощью специальных консолей. Этого нет и в помине. Может быть, знак должен был появиться тут после расширения? Как в анекдоте, где один рабочий копает ямку, а второй тут же закапывает. Третий должен был ставить в ямку дерево, на смену не вышел, но эти двое свой рубль честно отрабатывают!

Условия не созданы, зато сразу ограничения и требования. С такой же ситуацией сталкиваются и автомобилисты, съезжая с дороги. Нет во дворах парковок, ни платных, ни бесплатных, ни наземных, ни подземных. Ладно бы еще старый фонд, но не требуют власти от застройщиков создавать условия для автомобилистов. Зато с человека за рулем требуют штраф за парковку на зеленой зоне. Да, меня тоже бесят разъезженные газоны. Но я также понимаю трудности автовладельцев, которым совсем некуда деваться.

Ну хоть на проезжей части они обласканы вниманием.

«Любой пешеходный переход должен иметь смысл. По нормативу, если по пешеходному переходу в час переходит менее ста человек, он там не нужен, можно дойти до соседнего. И мы понимаем, что, опять же, любой пешеходный переход, если взвесить все «за» и «против», очень снижает скорость потока, особенно нерегулируемый, и вызывает опасность того, что там может быть сбит пешеход. Поэтому я обращаюсь к жителям города Пскова: если кто-то не согласен с тем или иным переходом, можно обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения», - месяц назад призвал глава администрации города Александр Братчиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

В одном соглашусь: переход снижает скорость потока. Но именно эта скорость, а не наличие пешеходника вызывает опасность. У нас же бешеная погоня за трафиком, хотя по всему миру кровью нарисованы графики, устанавливающие прямую связь между количеством погибших и разрешенной на дороге скоростью. Да и обращались уже жители, когда комиссия убрала «зебру» у «Фотографии №6» на Октябрьском проспекте. Эта ликвидация вызвала самое большое возмущение. Итог обращения - переход не вернут.

Тут вам не Франция, где шестой по величине город Нант (309 тысяч человек) снизил на днях скорость на 80% улиц до 30 км/ч. Не Германия, где в городе Киль широкополосное шоссе в историческом центре заменили каналом, разрешив по остальной территории передвигаться только велосипедистам и пешеходам. И не Голландия, где каждый четвертый ездит на работу на велосипеде. И у нас бы ездили, я уверена. Двухколесный транспорт все популярнее. На работу, в школу, в университет. Полгода на велосипеде в Пскове в плане погоды комфортно. Но и только. С инфраструктурой для этого туго. Казалось, делаете новые улицы, проектируйте велодорожки сразу, вам для этого целый нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На деле все сводится к обычному ремонту. Ни на уже отремонтированном Рижском, ни на умученных строителями Леона Поземского и Яна Фабрициуса даже и намека нет на велодорожи. Вот и приходится губернатору во время приемки Рижского намекать: может, велодорожку создадим?

И велосипедистов, и пешеходов: с глаз долой - из сердца вон. Стерли зебру - под колесами не мешаются. Запретили проезд по мосту - пускай уж как-нибудь корячатся. Я уверена в том, что принимающие такие решения до пандемии ездили в Европу, хотя бы к соседям в Прибалтику. С удовольствием гуляли по старому центру какой-нибудь столицы. Пешком! Возможно, брали на прокат велосипед. И, хочется верить, вздыхали, что у нас не так. Возвращаясь обратно, у себя дома они и палец о палец не ударяют.

Понятно, что сразу Амстердама из Пскова не получится, мы не ждем и не просим. А хотим видеть какое-то движение в сторону удобного для всех пространства.

В городе начали появляться баннеры с критическими высказываниями жителей в адрес властей. Информационная кампания называется «Псков - город, который слышит жителей». Если разместили еще не все, прошу устроителей акции добавить на очередной плакат и мои слова: «Прежде чем осчастливить горожан очередной новинкой, протестируйте ее не из окна автомобиля».

Юлия Магера

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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