Общество

Александр Братчиков о псковских дорогах, народной топонимике и сухом фонтане

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове с участием главы администрации города Пскова Александра Братчикова. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним влияние коронавируса на жизнь областного центра и его бюджет, выяснил, насколько успешно проводятся в городе ремонты дорог и важных объектов социальной инфраструктуры, а также поинтересовался у него, почему в Пскове становится все меньше пешеходных переходов.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели, это программа «Дом Советов», в которой участвуют известные политики, бизнесмены, администраторы. Люди, от которых во многом зависит наша с вами жизнь. Сегодня в нашей студии как раз такой человек - глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Здравствуйте, Александр Николаевич.

Александр Братчиков: Здравствуйте, Максим.

Максим Костиков: Александр Братчиков - это, по сути дела, главный человек городского хозяйства. Во многом от его работы и от работы его команды зависит наша с вами жизнь, зависит решение простых человеческих проблем, чтобы жизнь наша была удобной и комфортной и как можно меньше мы вообще про муниципальную власть вспоминали. Как раз за эту часть отвечает Александр Братчиков. 56-73-72, это телефон студии. Я надеюсь, что сегодняшний эфир вы мне поможете провести. Меня зовут Максим Костиков. Звоните Александру Братчикову, задавайте ему вопросы, спорьте с ним, ругайте его. Я тоже буду вам помогать в этом, а мы всегда рады власть критиковать и позадавать ей острые вопросы.

Александр Братчиков: Тяжелое начало, я бы сказал так. Прямо заводка на серьезный эфир...

Максим Костиков: Конечно. Все-таки управлять городом - это не цветочки нюхать. А начнем с самого главного - с городской казны, с городского бюджета. Не секрет, что коронавирус серьезно ударил по многим структурам, по городскому бизнесу. Долгое время не работали многие предприятия, организации сферы услуг. Все это, несомненно, должно было отразиться на состоянии городских финансов и на городском хозяйстве. Придется ли в этом году урезать расходы, отказываясь от каких-то планов в 2020 году, может, в 2021 году? Как этот кризис повлиял на состояние финансовых средств города?

Александр Братчиков: Безусловно, он повлиял. Но на данном этапе мы не совсем ощущаем все последствия, которые будут в дальнейшем, потому что все-таки кризис был во втором квартале этого года. Первый квартал по собираемости налогов и поступлениям в казну города, в общем-то, был практически сопоставим с планом, который был у нас отражен в бюджете. Но с наступлением третьего квартала стало заметно, что в бюджет поступает значительно меньше доходов. Безусловно, нам придется корректировать городской бюджет, но мы все-таки надеемся на вышестоящие бюджеты, на то, что будут выделены финансовые средства, как Псковской области, так и городу Пскову в виде дотаций на выравнивание бюджетных отношений, чтобы мы могли исполнить обязательства, которые у нас есть в бюджете. У нас все конкурсы отыграны как по дорогам, также по ремонту придворовой территории. Мы сейчас активно готовимся к 1 сентября, к тому, чтобы выполнить поручение президента о том, что необходимо кормить будет всех детей. Сейчас говорится на федеральном уровне, что мы будем кормить всех детишек с 1 по 4 класс. Пока не совсем понятно, как мы будем это делать, но задача стоит. Я думаю, что мы будем справляться с выполнением поставленной нам задачи президентом. Мы можем вернуться к этой теме, Максим, наверное, в сентябре - будет больше ясности по итогам работы за третий квартал и по федеральным дотациям.

Максим Костиков: Вы действительно продемонстрировали мастерство менеджмента и впервые в этом году разыграли все конкурсы вовремя. На прошлом эфире отмечали, что прямо чудо произошло. На моей памяти впервые за 20 лет городская администрация сработала по организации проведения конкурсов столь безупречно. Однако, вопрос: насколько на сегодняшний момент выполняются основные подрядные работы, в том числе на инфраструктурных объектах? Есть ли какие-то задержки по срокам, графикам?

Александр Братчиков: У нас очень много объектов в этом году завершается, допустим, такой интересный объект, как сквер 60-летия Октября. Он практически готов. Будем его открывать в конце августа с приглашением губернатора. Возможно, это будет очень красивое торжественное мероприятие, потому что сквер находится в центре города и ни разу за всю историю не ремонтировался. Сейчас он выглядит очень хорошо.

Что касается других объектов, например, всем известная музыкальная школа №1. Я буквально на днях посетил ее с очередной проверкой, посмотрел. Готовность около 99%, там идут мелочи, составляется дефектная ведомость, там какие-то маленькие недоделки и основное - это уже расстановка мебели. Тоже открытие будем проводить в августе, пригласим общественность, родителей учеников, которые занимались в этой школе. Просим специалистов, чтобы они оценили, как в дальнейшем будет проходить обучение детей. Помимо того, что в принципе это памятник, там есть еще и оборудование, которое мы закупили. Оно, конечно, очень высокого уровня и качества. Но я думаю, что мы сможем оценить по оценкам специалистов, которые прибудут на открытие музыкальной школы.

Максим Костиков: А как обстоит дело с историей, которую поднимало УФАС, а потом еще подключилась прокуратура? Госпожа Милонаец, руководитель УФАС, говорит, что контракт по поставке стульев еще раз надо разыгрывать, а деньги, которые до этого были потрачены, вернуть обратно в бюджет. Как вы считаете, необходим ли новый конкурс?

Александр Братчиков: Я не то, что считаю «необходим или необходим». Я считаю, что нужно работать в рамках действующего законодательства. На данном этапе никто конкурс не расторг, и он действующий. Сейчас стулья находятся на экспертизе в УМВД города Пскова, в следственном отделе, если я не ошибаюсь. Мы сами хотели провести, у нас было заключено соглашение с Торгово-промышленной палатой, они имеют возможность проводить подобные мероприятия. Смысл – оценить, насколько стулья соответствуют техническому заданию, это было прописано в конкурсной документации. Понятно, что стулья, которые прописаны, должны быть поставлены. Если по тем или иным причинам стулья не соответствуют той документации, той цене, которую заявляют, безусловно, конкурс должен быть расторгнут и проведен заново. Но это будет следующим этапом после того, когда будет экспертиза передана нам для дальнейшей работы.

Радиослушатель: Меня зовут Валерий, живу на Рокоссовского. Я писал обращение в городскую администрацию по двору между домами Рокоссовского 9-11. Двор благоустроен хорошо, две дырки растут день ото дня. Соответственно, затраты растут, так вот Елена Жгут (заместитель главы администрации Пскова - ред.) ответила, что в плане ремонта этих дырок нет. Там 2022- 2024 год.

Александр Братчиков: В каком году ремонтировался двор?

Радиослушатель: Точно не помню. Лет 5 - 6 назад.

Александр Братчиков: Это не гарантийный ремонт уже, да?

Радиослушатель: Ну, я точно не могу сказать. Это просто бесхозяйственность, понимаете?

Александр Братчиков: Подождите, я могу ответить на ваш вопрос. Ваш двор размежеван?

Радиослушатель: Откуда я знаю?

Александр Братчиков: Вы собственник. Вы не можете этого не знать, вы должны это знать. Это общедомовое имущество, двор ваш или это все - таки городская территория, это две принципиально разных вещи.

Радиослушатель: Я этого не знаю.

Максим Костиков: Понятно, оставьте тогда свои координаты, постараемся выяснить и вам сообщить. Как раз давайте поговорим о ремонте дорог. Сроки, есть ли отставания в графике и претензии по качеству? Я возьму самые крупные - это улицы Индустриальная - Инженерная, Поземского, Рижский проспект, улица Яна Фабрициуса. Как в целом оцениваете ситуацию, работу подрядчиков, сроки и качество?

Александр Братчиков: Вопрос очень тяжелый. Есть улицы, которые, в рамках БКАД отремонтированы в этом году. Рижский проспект. Мы видим, как его достаточно быстро, очень хорошо отремонтировали, включая все прилегающие территории в виде дорожек. Есть более проблемные объекты. Это Яна Фабрициуса, которую мы ремонтируем с прошлого года, уже без малого год.

Максим Костиков: Объект вызывает жесткое недовольство.

Александр Братчиков: Он и мое недовольство вызывает. Там подрядчик - питерская компания «Экспресс-строй». Очень много времени тратим на то, чтобы с ними выстраивать отношения. Безусловно, там есть объективные факторы: безумное количество сетей, которые необходимо было в рамках контакта переложить, переложены. Сейчас все работы с сетями закончены, все работы со смежными организациями типа МРСК тоже закончены. Сейчас идет обратная засыпка, и следующим этапом будет укладка асфальтобетонного покрытия и открытие всеми очень долгожданного участка дороги по улице Гражданской от улицы Яна Фабрициуса до улицы Советской. Я думаю, это серьезно облегчит проезд в дальнейшем для наших жителей.

Что касается пересечения улицы Инженерной с Индустриальной, там та же самая ситуация. Сети все переложены, вокруг третьей поликлиники все работы практически завершены. Одна полоса по улице Индустриальной открыта. Осталась обратная засыпка второй полосы и то же самое асфальтирование и полноценное открытие дороги. Там еще предполагается по проекту круговое движение на пересечении улиц. Мы считаем, что круговое движение достаточно серьезно разгружает перекрестки. Мы уже отработали это на площади Героев-десантников, на Кузбасской Дивизии. Там тоже будет устроено круговое движение. Срок сдачи объектов - конец этого года. Объекты, безусловно, будут сданы в срок. Отставание тоже есть.

Честно скажу свое мнение. Понятно, что есть 44-й федеральный закон. Я бы хотел, чтобы на дорогах города Пскова работали псковские компании, с которых всегда можно спросить за качество работы, которые здесь живут и которые все-таки более ответственно подходят к тем задачам, которые перед ними ставятся. Компания из Санкт-Петербурга, какая бы она ни была, сегодня поработала, а завтра уедет. Ни дети не ходят по этим улицам, ни знакомые не ходят. Мы не раз выходили на объект, приходили местные жители и просто ругались. Я их понимаю прекрасно, когда бабушка идет и ей просто не перейти на ул. Фабрициуса на другую сторону, все раскопано. А если бы это был псковский подрядчик, наверняка у этой бабушки были бы какие-нибудь знакомые, какие-нибудь связи нашлись. Как было бы стыдно смотреть этой бабушке в глаза, как долго они могут там копаться...

Максим Костиков: Крамольные вещи говорите с точки зрения нынешней политики государства.

Александр Братчиков: Я сказал, если это возможно. И я бы отдал предпочтение. Я же уточнил, что 44-й федеральный закон никто не отменял, и мы вынуждены работать в рамках действующего законодательства.

Максим Костиков: Давайте еще про проблемные зоны. Ремонт дворов, особенно междворовых проездов. Поговорим об этом. Напомню, что ради этого, по сути, секвестировали так называемые «депутатские деньги», из-за которых в прошлом году некоторые депутаты готовы были съесть свои собственные мандаты в городской Думе, били в бубен, кричали, возмущались. Успешно ли прошла эта реформа, если можно так сказать? И эффективно ли используются эти средства?

Александр Братчиков: Давайте. Конечно, про мандаты это хорошее сравнение. Возможно, когда-то это произойдет, скорее всего, к концу депутатских полномочий действующего срока. Немножко не совсем так. Это не депутатские деньги, это дополнительное финансирование. В рамках дорожного фонда губернатором была выделена дотация муниципалитету в объеме 100 миллионов, которую мы могли потратить именно на дворовые проезды, потому что это дорожный фонд, дорожные деньги. Соответственно, мы просто в этом году не смогли в бюджете отразить те 3%, которые депутаты всегда распределяли в виде народного бюджета на свои округа, поэтому мы им предложили по-другому немножко. Вот эти 100 миллионов разделили между ними.

Максим Костиков: Баш на баш.

Александр Братчиков: Да, но это не городские деньги, это дотации из областного бюджета. На каждого депутата в среднем пришлось где-то порядка 6 - 6,5 миллионов, на которые они составляли список и предоставили нам, какие необходимо дворовые проезды в первую очередь отремонтировать на их округах.

Максим Костиков: Как сработало?

Александр Братчиков: Мы сейчас эти дворы ремонтируем, конкурсы все отыграны, везде есть подрядчик…

Максим Костиков: А вообще депутаты нормально хотя бы подготовили списки? Вот они как показали, что они знают свои округа или вот кто - да, кто - нет? Честно.

Александр Братчиков: Честно, наверное, кто - да, кто - нет.

Максим Костиков: Я просто знаю наших депутатов, они любят рассказывать, что они за народное счастье.

Александр Братчиков: Есть депутаты, которые достаточно ответственно подходят, бьются за свои округа, работают с избирателями. Не буду говорить, кто это, чтоб не делать рекламу. Я думаю, что люди все и так знают своих депутатов, кто с ними работают, и не знают тех депутатов, которые с ними не работают. А есть те, которые абсолютно не готовились никоим образом . Не могу сказать, что у нас однородный депутатский корпус, который выполняет наказы избирателей. Но есть депутаты, которые достаточно ответственно подходят к исполнению депутатских обязанностей.

Максим Костиков: Все-таки насколько эти работы были проведены…

Александр Братчиков: Они еще проводятся, есть определенные проблемы.

Максим Костиков: Все средства будут освоены?

Александр Братчиков: Помимо этого, была экономия по ремонту дворов, мы ее тоже торговали, заключены контракты. Я уверен, что по-другому не может быть. Единственно, хотелось бы, чтобы окончание работ было не в ноябре - декабре, а хотя бы в октябре. Я считаю, что асфальтобетонное покрытие должно укладываться в оптимальные для этого сроки. Безусловно, оно может укладываться и в декабре, но тогда должна быть немного другая технология. Должно быть оборудование, которое подогревает асфальт перед укладкой, иначе он не так долговечно служит, потому что он не очень хорошо может быть укатан.

Радиослушатель: Здравствуйте, у меня вопрос такого плана. Благоустройством занимаемся, дорогами занимаемся, а вот бы еще сухие деревья, которые, в частности, на площади Ленина. Вроде благоустроенная такая площадь наша, но вот эти сухие деревья портят абсолютно весь вид, и не только здесь. Вообще по городу очень много сухих деревьев, которые портят внешний вид. Как бы это устранить, чтобы все соответствовало? Я вчера смотрела по каналу по псковскому - вы говорили по поводу благоустройства площади Ленина и по сухому фонтану. Мне кажется сухой фонтан и памятник Ленина не будут сочетаться. Во-первых, это же оживленная улица. Как там можно отдыхать будет? Мне кажется, это неразумно ставить. Лучше было бы, если бы на Четырех углах вот этот сухой фонтан поставить, может быть, немножко подальше. А тут такое движение со всех сторон, кто там будет гулять?

Максим Костиков: Спасибо, ваше мнение понятно. Здесь фактически два вопроса, две темы. Одно - сухие деревья, второе - сухой фонтан на площади. Давайте разберемся.

Александр Братчиков: Спасибо за вопрос. На самом деле, в проекте предусмотрен сухой фонтан, но мы разделили реконструкцию площади Ленина на две части. Сухого фонтана в реконструкции первой части не будет пока. Мы заложим в реконструкцию все необходимые сети, чтобы фонтан там можно было смонтировать. Опять же, сделаем без сухого фонтана, посмотрим, какое будет отношение наших жителей к этому. Если все-таки будет потребность сухой фонтан сделать, мы всегда сможем сделать его следующим этапом. Опять же мы понимаем, что площадь Ленина - это не сквер. Она больше не для прогулок, а для встреч и еще чего-то. Мы понимаем, что есть разница между сквером, где большое количество деревьев, и площадью, где больше открытого пространства. Это открытое пространство и большее количество мощения. Количество мощения мы на площади увеличиваем. Проект реконструкции прошел одобрение Градостроительного совета. Высказали специалисты-архитекторы свое мнение. Мы его учли, проголосовали и определили совместно, как должна выглядеть площадь Ленина.

Что касается сухих деревьев, я, безусловно, согласен с нашей радиослушательницей, потому что они очень опасны с точки зрения любых ветров. Второе - они не украшают город. Большое количество деревьев мы выпиливаем в городе, а в этом году у нас разыгран контракт на проведение проектных работ и обследование по центру города, какие деревья можно оставить, а какие - снести. И мы разово этот проект разработаем, примем. Депутаты его разово согласуют, и мы сможем в рамках этого проекта спокойно, больше ни с кем ни согласовывая, привести деревья в соответствие. Молодые будут дальше продолжать расти, а деревья, которые подлежат лечению, будут вылечены. Те, которые уже не подлежат лечению, соответственно, придется спилить.

Радиослушатель: Добрый день. Александр Николаевич, женщина сказала про сухие деревья на площади Ленина, но я там нигде их не наблюдала, тем более, перед институтом - там ели зеленые. Это где «Малыш», может быть, я не знаю. Я хочу сказать, что фонтан у нас и так один в Ботаническом саду.

Александр Братчиков: Два. Около гостиницы «Рижская» еще.

Радиослушатель: А сколько грязи! Не надо это делать - это раз. Второй вопрос насчет рубки. Вы это любите и не спрашиваете окружающих, которые там живут. Да, сухое надо. Понимаете, липовые деревца были, где школа, ремонт идет на Советской - все выпилили! А надо было оставить, как есть и облагородить.

Максим Костиков: Вопрос нашей радиослушательницы сразу же в ход. Спиливать сухие, понятно, надо…

Александр Братчиков: Максим, я же поэтому сказал, что мы заказали целый проект обследования.

Максим Костиков: А новые-то сажают? Меня интересует, сколько новых деревьев вы сажаете в год.

Александр Братчиков: Мы делали оценку. В разные годы в городе высаживалось от 500 до 1000 деревьев.

Максим Костиков: А сколько из них погибает на стадии посадки в процентном отношении?

Александр Братчиков: Немного. Потому что они все гарантийные, как и все остальное. Если оно погибло, не прижилось, на следующий год его подрядчик за свой счет обновляет.

Максим Костиков: По поводу спила деревьев у многих людей существует мнение, что есть определенный норматив. Разыграли конкурс - и надо столько спилить. И подрядчику в принципе все равно, что пилить. Вместо того, чтобы выбирать какие-то конкретные позиции, они пилят все подряд. Это то, что называется общественное мнение.

Александр Братчиков: Приведите пример.

Максим Костиков: Вот вам только что радиослушательница рассказывала про липы около школы. Там точечно определяется, смотрят за этим чиновники?

Александр Братчиков: Точечно. И, опять же, они не погибли. Сейчас я объясню, почему они были спилены. Потому что музыкальная школа - это объект культурного наследия. Прежде чем его восстанавливать, нам надо было сделать раскопки вокруг фундаментов. Если вы помните, вокруг всей музыкальной школы были откопаны фундаменты, сделали гидроизоляцию, укрепление, и работали археологи. Они все обкапывали и смотрели на нахождение исторических ценностей. Поэтому эта траншея достаточно широкая, и были повреждены корни. Мы были вынуждены спилить эти липы, их не так много было на самом деле.

Максим Костиков: Понятно. Каждый раз решение по каждому дереву принимается индивидуально.

Александр Братчиков: Безусловно. Если есть возможность оставить деревья, мы их оставляем.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня Игорь зовут, я из Пскова. Года три или четыре назад проходило общественное слушание с эскизами памятников князю Довмонту. После этого я не слышал особых решений и проектов, где его будут и будут ли вообще устанавливать. Видите ли вы в этом необходимость? Если да, то когда и где.

Максим Костиков: Спасибо, отличный вопрос, у меня он тоже есть в схожем варианте. Псков - один из самых обделенных городов по поводу так называемых малых архитектурных форм. В принципе, кроме бедного Скобаря, на которого барышни теперь филейными местами присаживаются, у нас больше ничего и не было фактически за последнее время. Две Ольги - и на этом все. Куча была предложений - и исторических деятелей: Довмонт, Ордин-Нащокин и так далее.

Александр Братчиков: Памятник Савве Ямщикову сейчас установят.

Максим Костиков: Ну, дай бог. Есть много почетных граждан. Это нам кто-то подарил. А почему муниципальные власти не выходят с такой инициативой, даже хотя бы со сбором пожертвований в городе? У нас много великих людей, которым можно было поставить памятник.

Александр Братчиков: Максим, мы как-то тут с вами давно уже обсудили вопрос по площади Ленина: нужен там памятник Ленину или не нужен. Помните, чем вся эта история закончилась и сколько там негатива было высказано?

Максим Костиков: Криков, воплей.

Александр Братчиков: И, причем, я не говорил, что надо снести или не надо. Я сказал только - на усмотрение жителей.

Максим Костиков: Но коммунисты закусили удила.

Александр Братчиков: Безусловно. И, опять же, я говорю о том, что всегда есть два мнения. Приведу отвлеченный пример. Есть двор, идет ремонт двора. Половина жителей двора хочет, чтобы там была парковка, а вторая половина принципиально не хочет, потому что это всегда вызывает конфликт. По поводу памятников. Да, безусловно, мы рады, но городской бюджет не подразумевает установку памятников. Если кто-то выходит с инициативой, и она принимается на том же Архитектурном совете, мы с удовольствием готовы и рассматривать, и помогать.

Максим Костиков: Понятно, вот я задам вопрос.

Александр Братчиков: Подождите. Вот я что-то озадачился, а как у нас вообще скверы называются. Например «Кораблик», потому что он около садика «Кораблик». Или Четыре угла, потому что на Четырех углах. У нас даже объективно у скверов нет названий.

Максим Костиков: Интересная тема. Ответьте радиослушателю потом.

Александр Братчиков: А знаете, как называются около «Октября» напротив два сквера? «Сквер с гномиками» и «сквер около кинотеатра "Октябрь"» . Это так, чтобы было немножко повеселее.

Максим Костиков: Вообще очень интересная тема топонимики города.

Александр Братчиков: А по поводу памятника Довмонту, я на самом деле готов встречаться, обсуждать, если кто-то выходит с инициативой.

Максим Костиков: Вы не знаете про судьбу этого памятника?

Александр Братчиков: Я не знаю про судьбу памятника Довмонта, потому что я в этом не участвовал. Если в этом есть необходимость и желание восстановить, события, я готов. Надо, чтобы написали мне письмо. Пускай обращение напишут, и мы этим вопросом непосредственно озадачимся.

Радиослушатель: Здравствуйте, я бы сразу прокомментировал с названием скверов. Наверное, должны быть таблички.

Александр Братчиков: Должны быть названия сначала, а потом таблички.

Максим Костиков: А вопрос у меня по поводу рынка на Четырех углах. «Магеллан» решили убрать, а тут?

Максим Костиков: Спасибо вам большое, очень хороший вопрос. Давайте сразу и про «Магеллан» и про рынок на Четырех углах, который просто, на мой взгляд, - дикое уродство с точки зрения туризма.

Александр Братчиков: Это не дикое уродство, это памятник 90-х.

Максим Костиков: Отличный ответ.

Александр Братчиков: Он показывает, как мы жили в те далекие годы, как это все происходило.

Максим Костиков: Не очень далекие, но тем не менее.

Александр Братчиков: Немножко поколение уже сменилось. Наверное, для многих они далекие, они не имели возможности жить. Вы знаете, что на Градостроительном совете было принято решение о том, что его там быть не должно. Но есть несколько нюансов. Первый - то, что он есть на данном этапе в схеме размещения объектов нестационарной торговли, он таковым является. И у них заключен договор на размещение до 2025 года. Но все об этом говорят. Я уже говорил об этом в комментариях, о том, что да, это правда. Но вторая часть договора - они должны были в течение 2018 года привести объект в соответствие с нормативами, тем внешним обликом, который принят в городе Псков, что они тоже не сделали. Вот так взять и снести его, конечно, не хотелось бы. Хотелось бы с ними договориться обоюдно. Думаю, они тоже понимают, что время «лихих 90-х» прошло. Немножко по-другому это должно быть. Мы там предлагаем возможность обмена на другие участки земли, чтобы они могли в другие места переехать. Потому что это те же рабочие места, люди, которые там работают

Максим Костиков: Они не должны пострадать.

Александр Братчиков: Они не должны пострадать, и тот же покупатель, который к ним приходит, тоже не должен пострадать. Они должны переехать на другое место, получить те же возможности: одни - работу, другие - возможность приобретать товары. Поэтому этот вопрос на контроле, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем о нем договориться.

Максим Костиков: Ближайшее время это сколько? Год, два, пять, десять?

Александр Братчиков: У нас в 2025 году в любом случае это будет закончено, это плохой вариант развития событий, плохая история, он просто будет снесен. Или будет предписание на снесение, или приедет бульдозер и его просто снесет. В лучшем варианте, в ближайший год-два мы можем договориться по обоюдовыгодному согласию. Они смогут освободить территорию, что-то сами разобрать, если им нужно для дальнейшего использования, получить территорию, которую мы им предоставим, и там построить соответствующий торговый центр.

Максим Костиков: А что там будет на этом месте? Потому что госпожа Полонская на этот же вопрос рассказывала там про какие-то кафешечки со сладостями.

Александр Братчиков: Нет, кафешечки со сладостями не могут находиться в территории охранной зоны дороги.

Максим Костиков: Может быть, я неправильно выразился. Может, какие-то там сувениры.

Александр Братчиков: Никакой торговый объект в полосе отвода дороги - а это у нас проспект - находиться не может. Там могут быть просто пешеходные дорожки в виде тротуаров и зеленая зона. Потому что вспомните, как стоит «Магеллан», он стоит в принципе на проезжей части. Так нельзя.

Максим Костиков: Построен по беспределу.

Александр Братчиков: Так просто нельзя. Это у нас Рижский проспект, у него есть полотно, есть пешеходные дорожки, и в рамках полотна и автомобильных дорог построено не может быть ничего, кроме озеленения благоустройства. Там ничего не будет. Что касается Четырех углов - это наша боль. Часть рынка принадлежит частному инвестору, мы пытались с ним сложить отношения. Как один из возможных вариантов, мы обсуждали с Михаилом Юрьевичем размещение парка «Россия моя история». Не совсем нам все удалось, понятно, говорили.

Максим Костиков: Не договорились.

Александр Братчиков: Не договорились. Вот один из вариантов который я считал очень хорошим. Поэтому парк «Россия - моя История» будет на бывшем «Электроне» на Кузбасской Дивизии. Здесь соответственно тоже часть участка, половина примерно принадлежит государственным органам власти муниципальным там в частях. Мы просматриваем всевозможные инвестиционные проекты, чтобы его привести в надлежащий вид. Это может быть или торговый центр, или выставочные павильоны, или, может быть, какое-то здание государственного и муниципального назначения. На данном этапе решение не принято. Там еще есть охранные зоны.

Максим Костиков: Там раскопки надо проводить?

Александр Братчиков: Раскопки надо проводить - и этажность ограничена, потому что в охранную зону кремля, получается, они попадают. Поэтому вот еще раз подтвержу: это моя боль, боль города, но вот решения на сегодняшний момент нет.

Максим Костиков: А какая доля участка принадлежит инвестору?

Александр Братчиков: Не инвестору, а частному собственнику. Там порядка 5000 квадратных метров частной территории. Примерно половина от всей площади.

Максим Костиков: Примерно пополам. А с частным собственником не договориться?

Александр Братчиков: Не получается пока сложить отношения, потому что не совсем они готовы инвестировать на данном этапе. Мы видим, что ситуация в стране тяжелая…

Максим Костиков: В этой стране или в той, в которой живет собственник?

Александр Братчиков: Послушайте, я думаю, что у нас во всем мире ситуация не очень простая. Поэтому теперь уже не принципиально, где ты живешь.

Максим Костиков: Понятно, у нас очередной звонок. 56-73-72 - наш телефон студии. У нас сегодня глава администрации Александр Братчиков, задавайте свой вопрос.

Радиослушатель: Алло, здравствуйте! К Александру Николаевичу у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему у нас в городе в параллель идет столько работ? Раньше такого не было, это как у семи нянек дитя без глазу. Вот, в частности, улица Леона Поземского. У меня дача на Гдовской дороге, я там езжу почти каждый день, там нет рабочих. Так никто не работает. Дорога уже скоро год ремонтируется. Осень наступает, там еще конь не валялся, на полгода.

Максим Костиков: Понятно, спасибо. Мы услышали, частично мы уже отвечали, но давайте все-таки еще раз: почему одновременно проходят работы по нескольким дорогам? Помню, что мы уже на эту тему говорили, но повторение - мать учения.

Александр Братчиков: Мы понимаем: федеральные деньги дали - надо их осваивать. Если освоим в этом году, в следующем точно не дадут. Поэтому вынуждены их осваивать по мере поступления. Но, опять же, мы стараемся, чтобы все-таки Леона Поземского была сделана по всем градостроительным нормам. А чтобы правильно делать, ее надо было просто перекрыть. По ней не должен двигаться транспорт вообще. Но мы понимаем, что если бы мы ее перекрыли полностью, то в городе был бы совсем коллапс. Вот как раз на эти выходные мы практиковали. Ольгинский мост был закрыт, был коллапс в городе, хотя это были выходные.

Что касается скорости производства работ, безусловно, я согласен с нашей радиослушательницей. Безусловно, не все идет, как хочется. Уровень работ нашего подрядчика тоже оставляет желать лучшего. Но там есть ряд объективных факторов. По всей улице Поземского, особенно ближе к улице Волкова, улице Труда к церкви Косьмы и Дамиана, везде раскоп. Там было старинное поселение. Может, там рабочих нет, но вы обратите внимание, что на дне как раз археологи производят свои раскопки. Понятно, что это представляет безусловную ценность для нас. Любая находка - это наша история и наследие. Я, с одной стороны, понимаю, что это правильно, это круто, но, с другой стороны, у меня вызывает такой страх, что опять месяц... Вот нашли что-то - значит, месяц будут работать археологи, и мы не сможем там работать экскаватором.

Максим Костиков: Имеется в виду какой-то фундамент, часть мостовой.

Александр Братчиков: Своды, колонны, малые формы - это памятники истории. Мы не можем, у нас работы все стопорятся. Если вы обратите внимание, вся улица Поземского состоит из раскопок. Помимо раскопок, мы еще там меняем все сети. В том числе и ливневую канализацию.

Максим Костиков: Александр Николаевич, город состоит не только из автомобилистов. Большинство из них - все-таки пешеходы. Очень много люди возмущались в социальных сетях, что невозможно пройти, так как все перекопано, тротуары сокращены до минимума.

Александр Братчиков: А где тротуары сокращены до минимума? Мы наоборот очень много в этом году сделали тротуаров, которых не было ранее.

Максим Костиков: Есть определенное движение протеста со стороны городских пешеходов. В частности, сокращается число пешеходных переходов. Решение принимается на комиссии по безопасности дорожного движения. Вместе с тем эти пешеходы уже жалуются губернатору в социальных сетях. Люди жалуются, что на тротуарах лежит строительный мусор, куски асфальта, и пройти невозможно. Приводили пример, что здесь вообще сократили тротуары как таковые. Может быть, это временное было явление. Наконец, последнее в этом комплексе вопросов: у нас, кроме пешеходов и автомобилистов, есть еще и велосипедисты, которым тоже ездить некуда, негде и они постоянно возмущаются. Как в условиях современного города, имеющегося у вас бюджета, все три стороны потенциального конфликта разрешить?

Александр Братчиков: Поделить на три. Треть велосипедистам, треть автомобилистам и треть - пешеходам.

Максим Костиков: Получается?

Александр Братчиков: Нет. Ну потому что у всех разное количество, это я пошутил. Безусловно, каждый по-своему важен на дороге, важна дорога для них. Я согласен с тем, что количество пешеходных переходов мы сокращаем, потому что многие из них просто опасны. Любой пешеходный переход должен иметь смысл. По нормативу, если по пешеходному переходу в час переходит менее 100 человек, он там не нужен, можно дойти до соседнего. И мы понимаем, что, опять же, любой пешеходный переход, если взвесить все «за» и «против», очень снижает скорость потока, особенно нерегулируемые, и вызывает опасность того, что там может быть сбит пешеход. Поэтому я обращаюсь к жителям города Пскова: если кто-то не согласен с тем или иным переходом, они могут обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения. Там есть и общественники, и жители, и представители ГИБДД, депутатского корпуса, администрации. Любые решение принимаются по голосованию. Там нет такого, что кто-то решил - и решение принято. Только по голосованию. Многие решения там не проходят, а что-то принимается. Поэтому я посоветовал бы: если кто-то уверен, что пешеходный переход нужен, обратиться в комиссию.

Что касается тротуаров, мы в этом году делаем очень большое количество тротуаров, в том числе и дополнительно. Например, Народная. Там будут с обоих сторон тротуары от Рижского проспекта фактически до улицы Юбилейной. Такого там никогда не было. То, что где-то не доделано, камни брошены - безусловно, это есть. Но у нас еще есть проблема с тем, что наши подрядчики с таким понятием как «культура производства работ» не очень дружат. Каждый раз прихожу на площадку, говорю подрядчику: так же нельзя работать, вы когда работаете, можно чтоб вокруг чисто было? Ну нельзя копать и тут же рядом мусор бросать! Понятно, вы потом уберете. Но уберете через неделю, через месяц. Месяц это будет валяться здесь. Зачем, если можно сразу взять и убрать. Такие элементарные вещи как культура производства работ надо воспитывать в подрядчике. Это везде должно быть, это с детства должно быть.

Максим Костиков: Нельзя это в норматив на конкурсе заводить?

Александр Братчиков: Нет такого понятия «культура производства работ». Это внутри у нас.

Максим Костиков: Управление федеральной антимонопольной службы сразу пистон вставит за это?

Александр Братчиков: Хорошая аллегория. Понимаете, когда пистон вставляют за дело, не обидно, а если вставляют просто потому, что кто-то "галочку" хочет себе поставить или очередную дырку в погоне сделать, это на самом деле обидно и действительно мешает работать. А культуру производства должны прививать на уровне школ, учебных заведений, в семье. Многие же понимают, как дома живут. Есть у вас культура - дома будет чисто, нет культуры - и дома будет то же самое. Также должно быть и на объекте. Если подрядчик зашел, на объекте должно быть чисто.

Максим Костиков: Нас там ждет радиослушатель. Если коротко по велосипедным дорожкам, планируются где-то еще велосипедные дорожки в этом году?

Александр Братчиков: Нет, в этом году мы не планировали велосипедных дорожек по городу. Мы обсуждали этот вопрос. Ширина проезжей части не сильно позволяет. В общем-то, мы тоже много обсуждали, есть целые проекты городов по комфортности жилья, чтобы центр сделать пешеходным, часть улиц. Мы даже обсуждали вопросы, чтобы делать какие-то дни пешеходными, мы тоже об этом думали. Допустим, какие-то выходные летом делать пешеходными, чтобы люди могли спокойно гулять по улице Пушкинской, по улице Ленина. Там какие-то мероприятия проходят, событийные…

Максим Костиков: Городские ярмарки.

Александр Братчиков: Может, даже больше не ярмарки, а какие-то выступления, продажа картин, каких-то предметов искусства. Мы пытаемся это обкатывать. Что касается велосипедных дорожек, пока я не готов до конца ответить на этот вопрос. Но считаю, что в них тоже есть необходимость.

Максим Костиков: Вот вы сейчас же, допустим, делаете новые улицы и планируете продолжение улицы Кузбасской дивизии до Народной.

Александр Братчиков: Да.

Максим Костиков: Вот почему при планировании туда не заложить велосипедную дорожку?

Александр Братчиков: Хороший вопрос. А вот я даже не очень готов ответить, есть она там или нет. Там большие проблемы у нас получились с ограничением по ЛЭП. Потому что на продолжение Кузбасской дивизии очень серьезные ограничения накладываются по ЛЭП, по-моему 100 киловольт. Я уточню, Максим, и я скажу, что у нас с дорожками. Я бы порекомендовал Финский парк и набережную у бани. Очень на них удобно кататься. А также Летний и Ботанический сады.

Радиослушатель: Добрый день, здравствуйте. Хочется два вопроса задать. Вернемся к сухим деревьям. Скоро уже зима, опять начнется залив реагента. Все эти сухие деревья появляются в результате воздействия хлора. Мы отравляем окружающую среду, мы загрязняем реки, дети наши болеют аллергией, это все уже в мире доказано.

Александр Братчиков: Подождите, а хлор откуда взялся? Мы посыпаем песчано-соляной смесью.

Радиослушатель: Даже соль у вас на столе - это отрава. Что будем делать?

Александр Братчиков: Мы не льем реагенты, мы посыпаем песчано-соляной смесью.

Радиослушатель: А что такое соль?

Александр Братчиков: Натрий хлор.

Радиослушатель: Посыпьте солью любое растение.

Максим Костиков: А если не посыпать, то как? Ну вот вы говорите "не поливать".

Радиослушатель: В Советском Союзе не убирали снег?

Александр Братчиков: То же самое. Посыпали песчано-соляной смесью, потом убирали. Снег не убирать, ни ума, ни...

Радиослушатель: Не в таком количестве, когда идет заливка такая, что проехать три квартала - и вся машина в этой г... Ну, понятно.

Александр Братчиков: Второй вопрос, пожалуйста.

Радиослушатель: При реконструкции Кузбасской дивизии предусматривается мост через реку Великую в сторону улицы Ипподромной?

Александр Братчиков: Спасибо, вопрос на самом деле правильный. Да, абсолютно прав слушатель, когда поднимал вопрос. Я поднимал изначально планы советского периода 70-х годов, когда делался проект. Там был мост и улица Кузбасской дивизии соединялась с Ипподромной в районе… Забыл как кафе называется, неважно. На данном этапе мы не проектируем ее полностью, мы проектируем только до улицы Киселева, до улицы Петровской. От Народной до Петровской дальше в проекте у нас нет. Пока мы эту часть проектируем и будем, соответственно, ее строить. То, что слушатель говорит, что он необходим, я абсолютно согласен. Но там очень большие проблемы с выкупом частной территории. Потому что он должен пройти по территории частично радиозавода, частично по территории кладбища. Я очень сильно сомневаюсь, что нам общественность позволит «пройти» по территории кладбища. Думаю, очень будет непросто и дорого выкупить территорию завода радиодеталей.

Максим Костиков: Как вообще в целом идет согласование проекта реконструкции Улицы Кузбасской дивизии с людьми, которые там проживают? Что там будет, насколько люди довольны и спокойны?

Александр Братчиков: Мы встречались с губернатором и обсуждали этот вопрос. Сама территория музея «Россия - моя история» будет региональной, а все, что остается за пределами территории, в том числе сам стадион и Степановский лужок, передается муниципалитету. Сейчас готовится документ, это будет муниципальная территория в виде стадиона. Мы ее закрепим за стадионом «Машиностроитель», так как у нас одно муниципальное учреждение, которое будет отвечать за все стадионы, в том числе и «Локомотив», «Машиностроитель», и как раз будет «Электрон». В дальнейшем там предполагаются спортивные площадки, спортивное ядро, непосредственно на самом Степановском лужке дорожки пешеходные для велосипедных прогулок. Это большое спортивное ядро в рамках муниципалитета - города Пскова, наша муниципальная земля.

Максим Костиков: Я надеюсь, реализация этого проекта слегка снимет общественный накал, который был в последние годы. Пожалуй, у меня последний вопрос. Александр Николаевич, неоднократно в последние десятилетия областные и городские власти намеревались создать автоматизированную систему «Безопасный город». Обещали так называемые «зеленые волны» в час пик для светофоров, развитие альтернативного транспорта и прочее. Движение по этой теме вообще идет, такая программа готовится?

Александр Братчиков: Да, программа готовится в рамках концепции развития города Пскова до 2030 года. Разрабатывает ее питерский институт, мы можем как-то более подробно поговорить - очень интересные вещи предполагается сделать. В этой программе ставится главным в городе пешеход. Вся инфраструктура и общественный транспорт подстраиваются под пешехода. Опять же, если говорить про «зеленые волны», я все больше ратовал бы за строительство объездной дороги. Потому что у нас получается так, что площадь Ленина является основной транспортной артерией и все основные потоки идут через нее. Хотелось, чтобы площадь Ленина была как основа туристических маршрутов, а не транспортных. Концепция как раз и предполагает строительство дороги вокруг города Пскова, что разгрузит в целом движение по центру. Тогда мы можем обсуждать пешеходные дорожки, увеличение количества велосипедных дорожек, потому что часть дорог в центре мы можем, опять же, перекрыть и перевести в пешеходные дорожки. Сейчас мы видим, что в час пик по городу уже не проехать, даже исключая реконструкцию улиц. Потому что у нас количество автомобилей растет ежедневно.

Максим Костиков: Понятно. Дай бог, программа будет реализована раньше чем в 2030 году. У нас был сегодня глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Спасибо, что были с нами, всегда к вам масса вопросов, масса звонков. Приходите почаще.