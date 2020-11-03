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Псков для богатых

В Пскове на один день сделает остановку поезд для миллионеров. Отделанный синим бархатом «Золотой орел» даст возможность обеспеченным людям из столицы посмотреть через окошко на настоящую Россию. Среднему псковичу понадобился бы год на воде (без хлеба!), чтобы накопить на самый дешевый билет в роскошный состав. А потому другие хрустнут французской булкой, а мы будем играть на этом празднике жизни роли статистов, аборигенов, на которых любопытно глянуть и от которых приятно будет умчаться подальше.





Еще как жива советская традиция обдирать гостей как липку. Пока в стране обитал платежеспособный интурист, за валюту продавали билеты на маршрут Москва-Владивосток. Цена поездки начиналась от 1 300 000 рублей, то есть без малого с однушки в Пскове. Границы закрыли, и организаторам туров пришлось подстраиваться под внутренний рынок. Маршрут для российских богатеев придумали покороче, некое «Северное кольцо», пролегающее из Москвы в Москву через несколько точек на Северо-Западе. Полноценный взрослый билет можно купить за 355, 455, 645 или 855 тысяч рублей. Уровни роскоши: императорский люкс, люкс гранд, золотой люкс.

В отделке купе российский двуглавый орел (тот самый, золотой) соседствует с французскими королевскими лилиями. Чтоб уж дорого-богато получилось наверняка. Реклама тура описывает поездку в выражениях «три невероятно роскошных люкса», «уникальный салон», «уникальный комфорт», «уникальный вид». И прямым текстом: «На самом деле, стоимость этого путешествия как минимум в 2-2,5 раза ниже, чем была бы, если бы границы России были открыты и в поезде ехали бы иностранные путешественники».

Первая остановка — Псков. «Сказочный отель на колесах» (цитата из рекламы тура) простоит на нашем вокзале с утра и до вечера. Гостей повезут на автобусе смотреть город, потом обедать в интерьерах XVII века (угадайте, дети, с одного раза название ресторана), потом на автобусе отвезут в Изборск и Печоры.

Представим, что пассажиры в наших краях еще не бывали. В Псков их заманивают тем, что «когда-то про него говорили: "Какой большой город, прямо, как Париж". Псков - старинный город с более чем 1200-летней историей. А в XVI веке наряду с Лондоном, Парижем, Москвой и Новгородом входил в пятерку крупнейших европейских городов». Вот так, и годочков добавили, и главную характеристику из уст осаждавшего врага вынули. Чем славен Псков? Он, как Лондон и Париж! А в Печорах вообще «путешественники познакомятся с крепостными сооружениями XVI века и историей Псково-Печорского монастыря, расположенного на территории крепости». Понимаете? Монастырь у них на территории крепости стоит.

По Псковстату, средняя зарплата в области — 30 838 рублей. Чтобы купить на «Золотого орла» хотя бы дешманский билет за 355 тысяч, средний пскович должен ровно год не есть, не пить, за коммуналку не платить. Такой возможности у нас, конечно, нет, а из всех богатств осталась одна история. Вся надежда на то, что организаторам поездки хватит денег, и гидов они закажут местных, а не повезут с собой в техническом вагоне. И не только в Пскове, а и дальше. А то в описании Выборга рассказывают, как у горожан «текли слюньки». Мерзкая картина.

Когда же ждать это диво на нашем вокзале? Поезд прибудет в Псков утром 30 декабря, а вечером отправится дальше. Поедет, между прочим, через Санкт-Петербург. Но остановку в Северной столице делать не станет. Сказало же руководство города, что туристы на праздниках — нежелательное явление. Никого Питер не зовет, не ждет, никому рад не будет. Значит, может себе позволить чуть-чуть прикопать туристическую отрасль. Мы — нет. Пытался министр здравоохранения Михаил Мурашко на эту тему высказаться: «Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции».

То есть призвал дома сидеть, по стране не раскатывать. Но в от же день был одернут пресс-секретарем №1 Дмитрием Песковым: «Нет необходимости».

Так что милости просим, во всех смыслах дорогие гости.

Яркой мечтой о другой жизни пронесется этот поезд мимо псковичей. Вжух — и столичный экспресс увезет обеспеченных пассажиров обратно в их сытую и теплую жизнь. Никакие они не богатеи, москвич умственного труда может себе позволить билет в поездку, во время которой его будут восемь дней кормить и развлекать. А у нас очень многие могут купить билет разве что на городской автобус. И то, пока не подорожал.

Юлия Магера