Блоги / Юлия Магера

Вы звери, господа

Пришла весна, и повылезало из отдельных товарищей самое темное. Точнее, из господ, товарищей-то нет никаких уже давно. Господа крутят бюсты героев, как детский конструктор. Игнорируют ребенка, не имеющего возможность купить билет в автобусе. Вывозят надгробия советских воинов-освободителей на свалку. Расползаются миазмы гнили, только успевай уворачиваться.

Псковичка в соцсетях рассказала, что ее восьмилетняя дочь дважды за один день была вынуждена покинуть городской автобус. На электронном проездном не оказалось денег. Взрослые не уследили за балансом, бывает. Мама счет оперативно пополнила, но в следующем автобусе карточка снова не сработала. Девочка опять оказалась на улице. Доехать в пункт назначения удалось только с третьей попытки. В эмоциональном рассказе мамы поначалу фигурировало слово «высадили». Несмотря на то, что с недавних пор под страхом штрафа запрещено выставлять несовершеннолетних на улицу из транспорта. Позже ситуация немного прояснилась, мама заявила, что дочка, вероятно, растерялась и из автобусов выходила сама.

Интересно тут другое. Два автобуса, наполненных взрослыми людьми. Испуганный ребенок. Ситуация с картой, наверняка, привлекает внимание. Ни у одного пассажира не дернулась рука оплатить школьнице проезд. Крестовские пейзажи за окошком автобуса оказались интереснее, чем вид оробевшего ребенка.

Или вот еще два случая одного порядка, обнародованные в одно и то же время.

В Острове двое алкашей с утра пораньше шли мимо бюстов погибших в составе шестой роты земляков. Уж не знаю, как они додумались, но повернули на постаментах две фигуры на 90 градусов. Навели «красоту».

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А уже на следующий день рядом с деревней Ваулино местная жительница наткнулась на свалку из плит с братского захоронения. Оказалось, что еще осенью их привезли сюда из Ершова. Там поставили новые надгробия, а советский бетон с гранитной крошкой отправили на утилизацию. Почти весь раздробили и захоронили, как положено. А несколько плит выгрузили в лесу. То ли для мощения дороги, то ли ради пустого места в кузове - теперь это предстоит выяснить полиции.

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Есть понятия неприкосновенные по определению. Нельзя их трогать, критиковать, пытаться пересмотреть. Нельзя проводить опрос о сдаче Ленинграда немцам во время блокады. Нельзя и все.

Нормальным людям не надо объяснять, почему бюсты погибших - не игрушечные солдатики. И почему бетон с братской могилы с именами захороненных - не строительный мусор и не вторсырье.

Явных пострадавших тут как будто бы нет. А на самом деле - вся область. Мы вынуждены жить рядом с такими проходимцами. Если они священные для нормальных людей понятия равняют с куском камня - с нами-то как поступят в случае чего?

Открываешь ленту новостей: «79-летнего псковича отправили в психбольницу за убийство супруги», «Житель Середки угрожал убить мать кочергой», «Житель Пскова до смерти избил супругу за отказ приготовить ужин», «В Псковском районе женщина ударила сожителя ножом». Только на первый взгляд кажется, что речь идет о частных проявлениях маргинальщины. Случаи-то, может, и частные, а тенденция на нашу маленькую область одна. Тупое, животное существование. Деревенский орел с кочергой наперевес, желающий заработать копеечку на могильных плитах водитель грузовика и пассажир городского автобуса ведут себя абсолютно одинаково.

Смотришь на все это совершенно бессильно, только и остается повторить слова киногероини: «Господа! Господа, вы звери!»

На этом фоне самыми человечными выглядят сотрудники Следственного комитета. На днях они привезли на экскурсию в Псков трех девочек из Локнянского района и их бабушку. В управлении накрыли сладкий стол, рассказали о работе следователей и о том, как поступить в ведомственный вуз. Полагаю, что история этой семьи лично глубоко тронула руководителя регионального управления СКР.

Их беременная мама повесилась, не выдержав многолетних издевательств папы. Он заставлял женщину при собутыльниках залезать под стол и лаять, несколько раз вывозил ночью на кладбище копать могилу для самой себя, запрещал мыться, избивал. Дети отцовской любовью тоже не сильно были обласканы. Он мог на несколько дней оставить их одних голодными в холодном доме. Подробно об этой истории писали коллеги из «МК в Пскове». Почитайте, если психика покрепче. Я так и не набралась сил, для погружения в ад хватило новостных сообщений на ленте.

Представляю, как девушка в начале брака пыталась идти на «компромиссы», проявлять «мудрость». Жестокий чмошник от безнаказанности всякий раз борзел все сильнее. Вся деревня видела, что происходит. Кто-то же дал показания и описал со всеми подробностями годы и годы мучений несчастной женщины и измученных девочек. Где были все эти смельчаки с кочергой? И сколько слабых и беззащитных прямо сейчас мыкаются в других деревнях и в других районах под равнодушными взглядами окружающих?

Юлия Магера