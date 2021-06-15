Антипрививочник на мосту с ковид-крокодилами

Каждый день в Псковской области новые заболевшие. Каждый день в две-три семьи приходит самая горькая весть из возможных. На этом невеселом фоне многие и многие на вопрос о вакцинации отвечают: «Подожду». И рискуют дождаться встречи с аппаратом ИВЛ.
Год назад казалось, что спасение в вакцине. Ученые слали бодрые реляции. В лабораторных пробирках зрел антивирусный заградотряд. Как чуда, мы ждали коллективного иммунитета. Массовая вакцинация в России была объявлена в середине января. Через пять месяцев стало понятно: в чудеса верят не все.
«До 1 сентября необходимо привить 303 тысячи жителей или 60% населения. Если же сохранить нынешние темпы вакцинации, то коллективного иммунитета Псковская область достигнет только к осени 2022 года, и тогда масочный режим и ограничения сохранятся», - на совещании по вопросам вакцинации констатировал 10 июня псковский губернатор Михаил Ведерников.
Темп и во всей стране набран недостаточный, что признают федеральные власти.
«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, - считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры».
И вот уже посажена по домам Москва, ужесточены ограничения в Петербурге. То же самое вскоре ждет Псков.
Даже непосредственных подчиненных приходится уговаривать. Напоминать, что в администрациях были вспышки (и если повторятся после того, как вакцина стала доступной, совсем уж стыд какой-то). «Специалисты должны понимать, что мы на передовой и должны сохранить максимальную работоспособность, - тогда же, 10 июня, увещевал Михаил Ведерников. - Регион не может остаться без управления. Мы несем ответственность за жителей области, болезнь не должна стать препятствием этому».
Государственным и муниципальным служащим в Псковской области уже дают два выходных за прививку. И подумают, каким бы еще пряником заманить. Очевидно, что собственная жизнь ценным призом не является. Привитым жителям области обещаны лотереи и скидки. В столице вообще начинается розыгрыш пяти автомобилей в неделю среди привитых.
При желании и «на пеньках» много чего можно провернуть. У нашей страны в прошлом веке есть успешный опыт борьбы с холерой, оспой и чумой. В том числе, с развертыванием полевых пунктов вакцинации. Сейчас они называются «мобильными», объявлено, что в ближайшее время их число в Псковской области увеличится до 19.
Тем более удивительно, у нас же есть собственная вакцина. Три штуки на выбор, ассортимент уже и псковичам доступен. Серьезно, в поликлиниках спрашивают, чем изволит привиться посетитель. А в Израиле, где привили 75% взрослых и отменили масочный режим в помещениях, вакцина была импортная. Там настолько страстно желали поскорее расквитаться с вакцинацией и зажить прежней жизнью, что закупали ее по двойной цене, что гарантировало первоочередные поставки. Страна привыкла воевать, и прививочная кампания больше походила на спецоперацию. Кнут и пряник упаковали в одну обертку. Хочешь в кино? В ресторан? В спортзал? В театр? Покажи сертификат! Вакцинация - дело добровольное. Ты добровольно отказываешься от прививки. Мы добровольно решаем не пускать тебя за столик и на беговую дорожку.
То, что сейчас происходит в России, иначе чем разгулом мракобесия не назовешь. Если раньше антипрививочники сидели тихо, вредили своим детям, а в информационное поле попадали только отдельные всполохи, то сейчас горит настоящий пожар. И в его пламени сгинем все.
Про коллективный иммунитет и мутацию вируса при большом числе носителей не буду. Кто в «Гугле» не забанен, тот найдет. Давайте про бытовую сторону вопроса. Те, кто честно привились, вынуждены носить маски. А теперь еще и покатится волна локдауна. Кого не добила в тот раз, прихлопнет в этот. По цепочке заденет остальных, и очень больно, экономика так жестоко устроена. От прививки отказались одни, а голодать будем все.
Ситуация с вакциной, конечно, стала темой тонны мемов в интернете. Сегодня сеть принесла свежую шутку:
«Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами и пираньями.
Антипрививочник спрашивает у инженера:
- Безопасно ли проходить по этому мосту?
- Проходить по этому мосту безопасно на 99.97%.
- Хм. Тогда я лучше вплавь».
В комментариях ерничают: «Посмотрим на вас, привитых, через год». Посмотрите. Если доживете.
Юлия Магера