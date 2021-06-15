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Блоги / Юлия Магера

Антипрививочник на мосту с ковид-крокодилами

15.06.2021 17:01|ПсковКомментариев: 7

Каждый день в Псковской области новые заболевшие. Каждый день в две-три семьи приходит самая горькая весть из возможных. На этом невеселом фоне многие и многие на вопрос о вакцинации отвечают: «Подожду». И рискуют дождаться встречи с аппаратом ИВЛ.

 

Год назад казалось, что спасение в вакцине. Ученые слали бодрые реляции. В лабораторных пробирках зрел антивирусный заградотряд. Как чуда, мы ждали коллективного иммунитета. Массовая вакцинация в России была объявлена в середине января. Через пять месяцев стало понятно: в чудеса верят не все.

«До 1 сентября необходимо привить 303 тысячи жителей или 60% населения. Если же сохранить нынешние темпы вакцинации, то коллективного иммунитета Псковская область достигнет только к осени 2022 года, и тогда масочный режим и ограничения сохранятся», - на совещании по вопросам вакцинации констатировал 10 июня псковский губернатор Михаил Ведерников.

Темп и во всей стране набран недостаточный, что признают федеральные власти.

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, - считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры».

И вот уже посажена по домам Москва, ужесточены ограничения в Петербурге. То же самое вскоре ждет Псков.

«Друзья! К сожалению, эпидситуация остается напряженной, - обратился Михаил Ведерников через свой «Инстаграм». - На прошлой неделе в Псковской области был зафиксирован рост числа новых случаев: на 11,5% больше, чем на предыдущей. В Москве и Санкт-Петербурге ужесточаются ограничения, наблюдается очередной подъем заболеваемости. Как мы знаем на своем опыте, до нашего региона эта тенденция, скорее всего, дойдет недели через две».

Даже непосредственных подчиненных приходится уговаривать. Напоминать, что в администрациях были вспышки (и если повторятся после того, как вакцина стала доступной, совсем уж стыд какой-то). «Специалисты должны понимать, что мы на передовой и должны сохранить максимальную работоспособность, - тогда же, 10 июня, увещевал Михаил Ведерников. - Регион не может остаться без управления. Мы несем ответственность за жителей области, болезнь не должна стать препятствием этому».

Государственным и муниципальным служащим в Псковской области уже дают два выходных за прививку. И подумают, каким бы еще пряником заманить. Очевидно, что собственная жизнь ценным призом не является. Привитым жителям области обещаны лотереи и скидки. В столице вообще начинается розыгрыш пяти автомобилей в неделю среди привитых.

При желании и «на пеньках» много чего можно провернуть. У нашей страны в прошлом веке есть успешный опыт борьбы с холерой, оспой и чумой. В том числе, с развертыванием полевых пунктов вакцинации. Сейчас они называются «мобильными», объявлено, что в ближайшее время их число в Псковской области увеличится до 19.

Тем более удивительно, у нас же есть собственная вакцина. Три штуки на выбор, ассортимент уже и псковичам доступен. Серьезно, в поликлиниках спрашивают, чем изволит привиться посетитель. А в Израиле, где привили 75% взрослых и отменили масочный режим в помещениях, вакцина была импортная. Там настолько страстно желали поскорее расквитаться с вакцинацией и зажить прежней жизнью, что закупали ее по двойной цене, что гарантировало первоочередные поставки. Страна привыкла воевать, и прививочная кампания больше походила на спецоперацию. Кнут и пряник упаковали в одну обертку. Хочешь в кино? В ресторан? В спортзал? В театр? Покажи сертификат! Вакцинация - дело добровольное. Ты добровольно отказываешься от прививки. Мы добровольно решаем не пускать тебя за столик и на беговую дорожку.

То, что сейчас происходит в России, иначе чем разгулом мракобесия не назовешь. Если раньше антипрививочники сидели тихо, вредили своим детям, а в информационное поле попадали только отдельные всполохи, то сейчас горит настоящий пожар. И в его пламени сгинем все.

Про коллективный иммунитет и мутацию вируса при большом числе носителей не буду. Кто в «Гугле» не забанен, тот найдет. Давайте про бытовую сторону вопроса. Те, кто честно привились, вынуждены носить маски. А теперь еще и покатится волна локдауна. Кого не добила в тот раз, прихлопнет в этот. По цепочке заденет остальных, и очень больно, экономика так жестоко устроена. От прививки отказались одни, а голодать будем все.

Ситуация с вакциной, конечно, стала темой тонны мемов в интернете. Сегодня сеть принесла свежую шутку:

«Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами и пираньями.
Антипрививочник спрашивает у инженера:
- Безопасно ли проходить по этому мосту?
- Проходить по этому мосту безопасно на 99.97%.
- Хм. Тогда я лучше вплавь».

В комментариях ерничают: «Посмотрим на вас, привитых, через год». Посмотрите. Если доживете.

Юлия Магера

Теги: #здравоохранение #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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