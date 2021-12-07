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Блоги / Юлия Магера

Побочные эффекты

07.12.2021 14:21|ПсковКомментариев: 0

Не лязг железного занавеса, но тихий шорох рулонной шторы едва слышен в новостном потоке, но различим. Шестеренки, не смазанные тридцать лет, проворачиваются пока со скрипом. Процесс почти незаметный, размытый в общей информационной картине, но как будто приближающий страну к самоизоляции под видом импортозамещения. Однако каждый раз веревочку, вращающую механизм, дергают кривые руки невпопад.

 

Сейчас не даю оценок явлениям, а только их констатирую. «Вы находитесь здесь». Я уж точно не из секты «свидетелей пармезана», не склонна заламывать руки в тоске по сыру, с которого все началось. Ну, сыр и сыр. Тем более, что статью за фарцовку продуктами еще не ввели, и любой желающий все еще может заполучить на свой стол каперсы из Италии или что-то более экзотическое, вроде лярд-ойля из Лихтенштейна (хочешь, на хлеб мажь, хочешь шестеренки смазывай).

Итак, фиксируем, кто без какого «сыра» остался за последнее время или рискует остаться в недалеком будущем. Все это про реальный заработок, здоровье или даже жизнь россиян.

В мерцательном режиме Роскомнадзор заблокировал, а потом сразу разблокировал сайт Etsy, где рукодельники продают плоды творчества по всему миру. В том числе, российские умельцы. Поводом для блокировки стало обнаружение страницы с подделками Gucci. Надо же, модный дом такие мелочи не волнуют, а цензурное ведомство — очень даже. Страница была удалена, ресурс вернулся в Рунет. Если доступ российским ремесленникам будет окончательно перекрыт, останутся местные площадки. Думаю, не надо говорить, что за одно и то же изделие ручной работы покупатели за границей готовы платить совершенно иную цену из-за отличающегося взгляда на стоимость ручного труда.

Летом похожие процессы происходили с iHerb, дамоклов меч над ресурсом все еще угрожающе раскачивается. Американский сайт торгует витаминами, БАДами, специями, косметикой. Российский пользователь его любит, верит, что покупает товары качеством выше, а ценой ниже, чем в российский аптеках. Несмотря даже на то, что прямо на главной странице красуется предупреждение «Отказ от ответственности. Заявления, сделанные через сайт iHerb.com, и продаваемые там товары не подвергались проверке Управления по контролю за продуктами и лекарственными препаратами США. Они не могут быть использованы для диагностики, лечения или профилактики заболеваний». То есть не проверяют их ни в стране отправки, ни в стране получения.

Вроде бы, все логично, должен быть контроль. А то помрешь от «витаминов», а скажут — от прививки. Но остается осадочек, когда атака на чужеродный ресурс совпадает с разрешением для родных маркетплейсов продавать в интернете безрецептурные препараты. Совпадение?

Есть новости и пожестче. Пока что в виде предложения существует инициатива отказаться от закупок за госсчет зарубежных жизненно важных препаратов, если аналоги производятся в странах Европейского экономического союза (то есть в России, Казахстане, Беларуси, Армении, Киргизии). Препараты не зря называются жизненно важными, без них буквально — смерть. Принимающие их пациенты могут многое рассказать про то, как организм совершенно по-разному реагирует на одно и то же действующее вещество с разных заводов. Нормальный врач ведет кропотливый подбор лекарства. Если инициатива будет претворена в жизнь, альтернативы заметно поубавится. Выбор останется между «ешь, что дадено» и покупкой импортных таблеток за свой счет. То есть никакого, потому что серьезные заболевания и безденежье — практически синонимы.

А что на счет бесконечных попыток создать «убийцу ...» — подставьте название любого иностранного сервиса. Беспрестанно пытается запуститься и перезапуститься RuTube. Очередная попытка состоялась нынешней весной. Поднимите честно руки, кто с тех пор его включал? Самые отважные с воплем «Больше никогда!» сообщают, что реклама перед роликами заканчивается тестом на ее усвоение. Что это мы сейчас показывали? Про колбасу или про средство для мытья посуды? За неправильный ответ заставляют смотреть еще одну рекламу. Жадность сгубила очередного фраера. Возможно, это правило уже отменили, но сообщить об этом некому, потому что пользователей на платформе не осталось.

Все затевалось ради единственной цели — прикрыть, наконец, столь раздражающий YouTube. Я думаю, давно бы уже его заблокировали, да страшно. Выйдет, как с Telegram, только мир смешить. Россияне отлично найдут возможности смотреть ролики и лить контент на платформу, дающую неплохой заработок.

Свою лепту в процесс огораживания вносит коронавирус. По всему миру логика принятия коронавирусных ограничений настолько хаотична, что хочется взять в руки калькулятор и понять, за что мы платим взносы в Всемирную организацию здравоохранения. Последний раз засылали 9 млн долларов в прошлом году на защиту материнства и детства. Лучше бы мы эти 657 млн рублей пустили на квартиры для сирот, то-то бы эффективная защита детства получилась. Потому что ВОЗ «Спутник V» наш одобрить не может, внятные рекомендации по ограничениям выпустить не может, авторитета у нее тоже не хватает, чтобы к таким рекомендациям прислушались мировые лидеры и придерживались бы какой-то единой концепции. Нет, буквально лепят, кто во что горазд. Для политика в любой стране пандемия — не только вызов системе здравоохранения, но и сладкий подарок. Под эту лавочку можно рисовать любые запреты внутри собственной страны и ограничивать перемещения через границу своих и чужих граждан. Повод — коронавирус, а причина может быть любой. Поругался с султаном в соседней стране, все, у него разгул заболеваемости, а мы о своих гражданах заботимся, на султаньи курорты не отпустим. В это опускание шлагбаумов можно играть бесконечно. Уже играли: тут у нас соцлагерь — можно побольше туристов отпустить, тут капстраны — с осторожностью, а с теми мы авиасообщение перекроем, да и дело с концом. Того и гляди, вернется в повседневную практику аббревиатура ОВИР, за которой прячется учреждение, где государство разрешало покинуть страну и ставило выездные визы. Как там у классика: «В ОВИРе эта сука мне и говорит...»

Заодно сумбур со списком открытых стран прикрывает небольшое окно для заработка копейки на разведении и продаже за границу породистых котят и щенков. Заводчики рассказывают, что иностранный покупатель платит не в пример больше отечественного. Но в начале пандемии вынуждены были продавать малышню дома за бесценок. Хвостатые с каждым днем приближались к статусу взрослых, к тому же, хотели есть, писать и прочего затратного ухода. Пока что владельцы собак и кошек предпочитают вообще не устраивать вязки. Это все побочный эффект от постоянного хлопанья дверьми на границе, но на благосостоянии конкретных людей он сказывается вполне ощутимо.

Вообще-то правильно иметь собственную крепкую фармакологию, торговую площадку для рукодельников, ресурс по продаже биодобавок, видеохостинг, рынок сбыта котят, курорты и все остальное в таком роде. Экономику хорошо развитую, короче говоря. Но для этого ее надо развивать, а не оставлять отечественный продукт единственным безальтернативным вариантом.

И все-таки из РФ получается СССР 2.0 (сколько ни подставляй последние цифры в нумерацию от 00 до 21), как из омоновца Прилепина — командарм Троцкий. Никак не получается, а выходит все какой-то лярд-ойль. Обмельчал угнетатель.

Прямолинейные скажут, что исполнители криворукие. Там, где раньше «рядового гражданина» с легкостью лишали простых потребительских радостей (точнее, до них и не допускали), сейчас не могут закрыть заграничный сайт с витаминами. Так что не надо трогать Ленина на площади, пусть стоит немым укором для тех, которые «не шмогла».

Более хитрые решат, что это специальный такой план. Никто всерьез и не собирался никого щемить. Все это средство пропаганды. Хороший ответ тем, кто спрашивает, где у великой державы мобильник и холодильник собственного производства. Мы, дескать, и тут импортозаместились, и здесь, всего-то у нас хватает, можем существовать в автономном режиме.

Появляется простор для политических манипуляций. Захотим — и не пустим к себе ваши помидоры, а к вам — наших туристов. У нас свои огороды и пляжи о-го-го! Трудно судить, насколько это работает, но ощущения собственной важности и значимости добавляет.

Все это политика и не более. Политика, похожая на мерзкую и зловонную навозную кучу, вокруг которой жуки катают шарики. Гордятся друг перед другом, чей комок больше. Навозной от этого куча быть не перестает.

И где-то в стороне от нее происходит реальная жизнь, в которой «рядовой гражданин» заказывает в Америке витамины, отправляет в Австралию посылку со своими поделками, ищет французский сыр к новогоднему столу, покупает на свои деньги положенное бесплатно лекарство, а вечером засыпает под ролик на YouTube. Он всегда в тонусе, бодренький, готовенький к любым превратностям бюрократии. По сравнению с ними снегопад с заметенными дорогами и отключенным электричеством — тьфу, и не такое видали.

Так и получается рулонная штора из фольги вместо железного занавеса. Пальцем ткни — не порвется, так сомнется. На то и надежда.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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