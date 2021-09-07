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Общество

iHerb: коноплю отправят в бан

07.09.2021 13:04|ПсковКомментариев: 0

В России под угрозой блокировки оказался популярный американский сайт iHerb («айхерб»), продающий товары для красоты и здоровья. Сторонники блокировки напирают на наркотические составы, отсутствие должной проверки препаратов даже в США и полный вакуум в контроле товаров со стороны России. Поклонники сайта заявляют о недоверии к российским производителям и аргументируют свой выбор более чистыми составами. Псковская Лента Новостей узнала, почему псковичи не отказываются от покупок за океаном даже после аллергических реакций, как в Пскове устроены совместные закупки с iHerb и что по поводу взрывной популярности витаминов думает официальная медицина.

 

Вопросы веры

Пользователи выгребают с виртуального прилавка таблетки чеснока, капсулы рыбьего жира, шампуни, инструменты для макияжа, орехи, кофе, пищевые и косметические масла, детское питание, приправы, корма для животных и бесконечное количество пищевых добавок и витаминов.

«С сайтом познакомилась, еще когда жила в Швеции, лет десять уже пользуюсь, - рассказывает псковичка Анастасия Степанова. - Буквально сегодня заказала витамины для старшего сына. Наше все — витамин D, учитывая климатические условия. Себе беру касторовое масло для волос, бровей и ресниц, маме витамины для укрепления костей и памяти, детям витамин С. Раз в три месяца трачу пять-семь тысяч рублей. Отечественным производителям не доверяю, даже не знаю, почему. Не удивлена, что у нас может завтра закрыться, что угодно. Ну что ж, когда-то перешли на белорусские сыры вместо западных, и появились достойные аналоги, хоть и не сразу. Может быть, наши фармацевтические компании тоже выйдут на какой-то другой уровень?»

Суд в Барнауле в конце августа постановил ограничить работу российской версии iHerb. Ранее блокировке уже подверглось мобильное приложение, теперь речь идет о запрете на работу в России десктопной версии. Иск подавала прокуратура на основе данных «Народного контроля». Организация насчитала две тысячи позиций, нарушающих российское законодательство, по мнению ее членов. Речь идет о товарах, содержащих наркотические вещества, о незарегистрированном в России спортивном питании и о гомеопатии под видом БАД. В силу решение суда еще не вступило, российское представительство iHerb намерено его оспаривать.

Действительно, если развернуть меню на главной странице, глаз сразу резанет пункт «конопля». Однако внутри ждет страница «Товары не найдены». Для российских пользователей раздел, вероятно, уже почистили.

Но и с товарами со вполне легальными названиями дело мутновато.

На сайте можно найти фразу: «Отказ от ответственности. Заявления, сделанные через сайт iHerb.com, и продаваемые там товары не подвергались проверке Управления по контролю за продуктами и лекарственными препаратами США. Они не могут быть использованы для диагностики, лечения или профилактики заболеваний». То есть должной проверки не было и в Штатах, каждый потребитель использует препараты на собственный страх и риск, а случись что — концов не найдешь.

Что именно идет к нам через океан, соответствует ли содержимое баночек составу, так ли уж сильно он отличается от российских аналогов со всеми документами — исключительно вопросы веры. А она у псковского потребителя сильна.

Псковичка Ангелина Тихонова несколько лет назад после использования крема с iHerb получила аллергическую реакцию в виде устрашающих высыпаний на щеках. Но даже это не подорвало ее убеждение в качестве заграничных препаратов. Тот случай она связывает с индивидуальной непереносимостью компонентов крема и после него заказывать из США не перестала.

«Из принципа, - поясняет она, - там лучше, поэтому беру. Мое мнение, сайт не столько про выгоду, сколько про качество. Про возможную блокировку слышала, так что назаказывала сейчас кучу всего впрок».

«В России вообще не выпускают»

Концепция сайта хорошо ложится на тренд ведения ЗОЖ. В описании множества товаров можно найти слово «органический», то есть произведенный без пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста. Не чуждо течение и россиянам. «Ведомости» пишут, что в 2020 году жители страны стали покупать на 15-18% больше органических продуктов, чем годом ранее. Неудивительна популярность онлайн-магазина, готового удовлетворить потребительскую нужду.

«Пользуюсь сайтом пару лет, - делится своим пользовательским опытом печерянка Екатерина Белых. - Заказываю где-то раз в полгода тысяч на пять сразу. Покупаю витамины, считаю, что они лучше наших. Дешевле наших за тот же объем точно. В составах я мало понимаю, но у меня есть «помешанная» подруга. Она общается с нутрициологами, те рекомендуют айхерб, говорят, состав препаратов почище».

Минимальный чек для бесплатной доставки в Россию — 2900 рублей, а со второго заказа еще выше. Не каждый готов собрать столь внушительную корзину, а потому процветают совместные закупки. В соцсетях можно найти несколько сообществ, объединяющих покупателей из Пскова. Участникам закупки предлагают бесплатную доставку и товары по ценам сайта, организаторы получают свою выгоду от использования промокодов.

«Заказы оформляю два раза в месяц. Для себя беру витамины. Те же фирмы есть в российских аптеках, но дороже. А, например, метилкобаламин и аденозилкобаламин — это две формы витамина В12, которые усваиваются лучше — в России вообще не выпускают. Это же относится и к хелатным формам железа, к легко усвояемой форме фолиевой кислоты. Совместные закупки организовала, чтобы не платить за доставку, цели заработать нет, - уверяет Елена Ананьева, создавшая одно из таких сообществ. - В среднем чек на одного человека около тысячи рублей, покупают в основном БАДы. В наших аптеках те же наименования некачественные, дорогие, нет нужных форм выпуска. Если айхерб заблокируют, найду другой зарубежный сайт с тем же функционалом».

Врачи к препаратам с iHerb относятся без негатива. Но призывают с осторожностью самостоятельно назначать себе витамины.

«Некоторые едят БАДы, как конфетки, - сокрушается участковой терапевт Псковской межрайонной поликлиники Елена Лунгу. - Я не сторонник такого подхода, считаю, что БАДы — те же лекарства, назначать их должен врач».

Что до разницы в составах, то доктор сравнивает отечественный и заграничный препараты с маминым борщом и борщом из ресторана.

«Да, действительно, западные препараты более очищенные, крупные фармкомпании могут себе позволить большие вложения при выпуске лекарства на рынок. Но ингредиенты те же и главное действующее вещество то же», - поясняет Елена Лунгу.

Любопытно вот что. Атака на iHerb совпала с разрешением для российских маркетплейсов продавать онлайн безрецептурные препараты. И вот уже отечественный Wildberries 6 сентября запустил такие продажи. Тот самый Wildberries, который несколько недель назад пошел против иностранных платежных систем Visa и MasterCard, объявив о скидках для держателей карт «Мир». Люди, склонные видеть во всем теории заговора, нашли бы в последних событиях связь. Но это, конечно, простое совпадение.

Юлия Магера

Теги: #здоровье #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
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