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Недолгая радость антиваксера

«А что, QR-коды совсем отменили?» - такую реакцию можно встретить на последние новости из Госдумы. Там и правда отказались вводить федеральные ограничения на транспорте и в общественных местах. Два законопроекта внесло правительство в конце прошлого года. Перед праздниками в урну полетел первый, после них - второй.

Антиваксеры пусть не радуются. Никто же не отменял региональные рестрикции. Проверки входящих в кафе и в театр никуда не денутся. А в автобусах да, как сидела половина пассажиров без масок, так и продолжит сидеть.

И вряд ли будет хоть какой-то эффект от петиции на change.org против введения QR-кодов в ПсковГУ с 7 февраля. Хотя среди прочего и ссылаются на то, что «само понятие "QR-код" не закреплено законодательно». Таких отсылок в ближайшее время можно ждать повсеместно.

Например, на Балтийском заводе в Петербурге неделя началась со стачки. Подзабытое старорежимное слово вновь обрело актуальность, стоило на проходной поставить сканеры QR-кодов. В Пскове же всплыла аббревиатура тоже столетней давности - РВС, но совсем не из книг Аркадия Гайдара.

Воду в нашем университете активно мутит федеральное объединение «Родительское всероссийское сопротивление». Вряд ли студенты, подписавшие петицию, изучали, чем промышляет РВС. Все-таки студенчество во все времена было наиболее прогрессивной частью общества. Увидели бы, что творит «сопротивление» - ужаснулись бы.

Некоторое время назад о поддержке организации заявляла сенатор Елена Мизулина. Сошлись они на почве декриминализации домашних побоев и отрицания необходимости защищать детей внутри семьи. В итоге домашние боксеры получили статус «первый раз - не Карабас», и уже через несколько месяцев жительнице Подмосковья Маргарите Грачевой муж отрубил кисти рук за попытку развестись. До происшествия женщина обращалась в полицию с нулевым результатом. Теперь по решению ЕСПЧ Россия выплатит Маргарите 30 млн рублей, судьи усмотрели в национальном законодательстве системную проблему беззащитности женщин против домашнего насилия. А в Костроме на прошедших новогодних праздниках два откинувшихся зека схватили на улице пятилетнюю девочку, притащили в общежитие, там изнасиловали и убили.

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Соседи слышали нечеловеческие крики терзаемого ребенка, но никто не шелохнулся. Подумали, что в одной из комнат родители наказывают ребенка. Подумаешь. Среди гигантской части нашего общества все еще нормальным считается физическое наказание детей. Жестокое в любой степени, вплоть до предсмертных всхлипов. Подправить ситуацию по принципу «не можешь - заставим» могло бы жесткое законодательство, защищающее детей от собственных родителей, и его строгое исполнение. Пока же понимание добра и зла внутри семьи сломано напрочь. Теперь эти мастера запускают свои руки в другую чувствительную сферу.

При всем этом парадоксально, что дочь Мизулиной Екатерина в «Лиге безопасного интернета» пытается искать и обезвреживать фейки о коронавирусе. Все смешалось в такой нажористый винегрет, что не разобраться и академику.

Не знаю, чему учат в нашей alma mater сейчас, но меня совсем недавно в тех же аудиториях преподаватели учили пользоваться головой по прямому назначению. Искать информацию, отделять псевдонауку от истины, сопоставлять данные из разных источников. Они пока что таковы, что ни один человек в трезвом рассудке не захочет столкнуться с нашей системой здравоохранения в момент пиковой нагрузки.

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Если же повезет, и молодой организм заборет вирус бессимптомно, можно стать переносчиком и причиной чужой смерти, в том числе, собственных пожилых родственников. Последствия для экономики еще более катастрофические. Многие студенты уже находятся на рынке труда (учеба в провинциальном вузе — недешевое удовольствие). Другим только предстоит на собственной шкуре прочувствовать, насколько в экономике все зависят друг от друга. И как губительны для бизнеса и рабочих мест ограничения во время подъема заболеваемости.

Для защиты ничего, кроме вакцины, пока не придумали. Отказавшиеся от нее без причин должны принять на себя ответственности за последствия. Но не примут. Как сказал сегодняшний юбиляр, японский режиссер Такеши Китано: «Мы давно потеряли баланс между правами и ответственностью. Сегодня все вокруг говорят о правах, но никто даже не заикается об обязанностях».

Понятно, что никакие студенты петицию не составляли. Иначе, хочется верить, разобрались бы в вопросе. И отправили бы свое воззвание не на пустышку change.org, где виртуальную подпись может оставить любой мимо проходящий, а весь выхлоп сводится к информационному шуму. А на roi.ru с авторизацией через «Госуслуги» и обязательным рассмотрением челобитной.

А еще понятно, что сомнительная и географически далекая братия имеет куда больше авторитета в студенческой среде, чем администрация вуза. Интересно, почему?

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова