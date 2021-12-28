Экономика

Россияне потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства от коронавируса

Россияне в 2021 году, по данным единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», потратили более 64 миллиарда рублей на лекарства против коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Больше всего граждане истратили на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд рублей), иммуномодулятор интерферон-альфа-2b (7,2 млрд рублей), средство для лечения COVID-19 фавипиравир (2,9 млрд рублей), антибиотик дексаметазон (1 млрд рублей), а также метилпреднизолон (0,8 млрд рублей).

Наибольшие расходы понесли москвичи и жители Московской области (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд рублей). Всего в стране было продали 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.

В декабре Минздрав выпустил новые временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В новую версию включили данные об омикрон-штамме. Для лечения COVID-19 в стационарных условиях также впервые рекомендовали новый российский препарат «МИР 19». Его зарегистрировали в том же месяце. Лекарство разработано Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и предназначено для профилактики и лечения COVID-19. Это спрей для носа или жидкость для ингаляций.