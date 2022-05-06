Блоги / Юлия Магера

Слава труду, а не четырехдневке

Манит Емелю обратно на печь мечта о четырехдневной рабочей неделе. Мечта не только глупая, но и вредная, в первую очередь, для самого Емели.

Время от времени умы трудового народа будорожат разговорами о четырехдневке. Говорят, мол, вопрос недалекого будущего — три выходных еженедельно. Майские праздники круглый год — с ума сойти можно от таких перспектив. Вот и сейчас в высоких властных кабинетах на федеральном уровне обсуждают эту тему Чтобы россияне остались в уме, попробуем расставить точки над «ё». Усилия наши будут почти напрасными, сладкая мечта всегда перевесит суровую реальность, но мы попытаемся.

Хотите сенсацию? Прямо сейчас в Пскове уже введена трехдневная рабочая неделя. Правда, сотрудники от такого блага забирают трудовые книжки и несут их туда, где рабочая неделя нормальная, пятидневная. Пока есть, куда нести. Вчера на ПЛН вышла статья о предприятиях, которые уже ощутили на себе последствия новой экономической реальности. Одни в простое и платят две три от оклада (не от средней зарплаты, чувствуете разницу?). Другие сократили рабочее время, гудок звучит три дня в неделю, и зарплата стала такой же — три пятых от прежнего.

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Так и до нулевой рабочей недели недалеко. Лежишь на диване и никуда не ходишь. Но тогда смску от банка два раза в месяц ждать не стоит. Тьфу три раза через левое плечо от лихой напасти.

Ладно, сейчас такие времена. Черные лебеди скачут по экономике, как на батуте. Не успевает один взмыть вверх, как уже приземляется следующий. Чтобы окончательно решить вопрос о четырех рабочих днях, представим, что стало, как раньше. Сейчас у многих есть такое желание: закрыть глаза, открыть глаза, а ничего этого не было, все приснилось. Уже и лучше не надо, верните хотя бы, как было. Когда понятно, как жить свою маленькую жизнь. Например, в 2019 году было понятно. Чтобы ответить себе на вопрос, будет ли в мирное время работодатель платить за четыре дня, как за пять, проведем мысленный эксперимент. Отправимся в 2019-м в магазин за картошкой. Возьмем килограмма четыре. Можем себе позволить так шикануть, ценники на борщевой набор черные лебеди еще не переписали. Предположим собственную реакцию, когда на кассе пробьют наши четыре кило, а оплатить попросят пять. Что говорите? «Неправильная акция»? «Дайте жалобную книгу»?

Для работодателя время сотрудников — та же картошка. Борщ сварить и добавленную стоимость получить можно только из чего-то, а оплачивать пустоту никто не будет.

Сказки про автоматизацию, которая позволит высвободить рабочее время, оставим фантастам. Потому что если «вкалывают роботы, а не человек», зарплату он тоже не получает. Работодатель покупает компьютер, а машинистку вместе с ее печатной машинкой без сантиментов выставляет за дверь. Или проводит на предприятие центральное отопление, а истопник идет в баню. Или пакует молоко в пластиковые пакеты, и молочник остается дома спать до обеда. Разве что извозчики не остались на обочине. Сменив узду на руль, они продолжают возить начальственные тела. Но «это другое», а в остальном можете поупражняться и продолжить очень длинный ряд утраченных профессий. Ни разу еще не было, чтобы прогресс забрал у работника обязанность трудиться, а право на получение зарплаты оставил. За ничего и платят так же — ничего. Нет причин думать, что будет как-то по-другому.

А еще можно рассказать про четырехдневку тем, кто работает на себя. Можно, но не нужно. Все равно не поймут. Мастера маникюра, экскурсоводы, фотографы, плиточники, держатели ларьков с хлебом и колбасой — ИПшники и самозанятые лучше других знакомы с принципом «как потопаешь, так и полопаешь».

Топают они порой вообще без выходных. Схема называется «Раньше я работал на дядю по 8 часов, а теперь на себя 24/7».

Есть и другая категория, которая работает много и тяжело. Работает сменами и знает, что значат слова «сутки через трое» и «день, ночь, отсыпной, выходной». Ей четырехдневка тоже не светит даже в теории. Как не касаются ее сейчас выходные в дни праздников. Магазины, хлебозаводы, экстренные службы, транспорт, дойка коров и забой свиней, производство новостей находятся на планете, где не празднуют Новый год и Первомай. Уже существующие «лишние» выходные касаются, преимущественно, работников учреждений. Ей богу, непонятно, где они так сильно устали. В этом году праздников набирается 26 дней. Подумать только! 26! Дополнительный полноценный отпуск размазан по году. Еще один выходной каждую неделю? Ничего не треснет?

Можно было бы понять, если бы идеи о четырехдневке витали где-нибудь в китайском воздухе. Первая экономика планеты, почти 19% мирового ВВП. Могут себе позволить отдохнуть. Но не станут, потому и первые. Россия дала миру 3% ВВП. Было это в прошлом году, а что будет в нынешнем, лучше и не гадать. В отечественной экономике происходят процессы слома и перестройки, во время которых лежание на печи может обойтись дорого во всех смыслах. Речь даже не о плакатных лозунгах про помесь нового НЭПа с новой индустриализацией. Не про высокие устремления помощи родной стране в трудную минуту. А про кусок хлеба на собственной тарелке.

Труд сделал из обезьяны человека. Глядишь, и нам пропасть не даст.

Юлия Магера