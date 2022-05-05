Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
«Истфакт» Найти Вороний камень
Денис Иванов о бюджете Пскова
Празднование Дня Победы
Больше, чем друг картинки с выставки собак
подготовка к свадьбе
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Господин Рейтингомер
«Моя История» за рамками стандартов
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Экономика 05.05.2022 16:400 Операция «Адаптация» 05.05.2022 16:400 Операция «Адаптация» 05.05.2022 16:260 РКО от Сбера подключили более 200 тысяч предпринимателей Северо-Запада 05.05.2022 14:080 Ярмарочные пространства для ремесленников и фермеров появятся в исторической части Пскова 05.05.2022 11:441 Псковская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню инфляции 05.05.2022 09:350 Россияне стали экономить на отпуске и походах в кафе - опрос
 
 
 
Самое популярное 05.05.2022 08:000 Бизнес начал избавляться от торговых центров 02.05.2022 14:4210 Псковский губернатор поделился снимками своей собаки 03.05.2022 23:190 В Пскове перекрыли движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной 04.05.2022 09:330 Дачников предупредили о штрафах, которых они не ждали 03.05.2022 12:036 В псковской больнице провели проверку после жалобы на неоказание помощи ребенку
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Операция «Адаптация»

05.05.2022 16:40|ПсковКомментариев: 0

Несколько предприятий в Пскове и Великих Луках объявили о сокращении рабочего времени, увольнении персонала или закрылись на простой. Псковская Лента Новостей узнала, в чем причины их бедственного положения, что положено работникам и как государство собирается их занять на территории родных заводов.

 

«Нужно готовиться»

В псковском «Макдоналдсе» 25-летний Михаил Буйлов работал со второго курса. Получив диплом учителя географии, другую работу искать не стал. Это по столичным меркам «Мак» — место подработки для студентов. А по псковским — вполне себе работа со вполне себе зарплатой. Сеть закрыла свои точки в середине марта, две закусочных в Пскове исключением не стали. Руководство компании обещало за время простоя продолжать платить сотрудникам зарплату. И обещание свое сдержало.

«Зарплата полностью сохраняется, платят среднюю за последние двенадцать месяцев. У меня около тридцати тысяч выходит, - рассказывает Михаил. - Но дома сидеть, так себе удовольствие. Сначала были мысли, что надо что-то найти. А потом подумал, мне еще сорок лет непрерывной работы предстоит, надо нынешним временем воспользоваться для отдыха».

Подобная щедрость - добрая воля работодателя. На днях госинспекция труда опубликовала для псковичей памятку о том, что полагается работнику во время простоя организации. Если дело встало по вине работодателя, то платить он должен две трети от средней зарплаты. Если работать мешают внешние обстоятельства - две трети от оклада.

Горячая линия Роструда 8-800-707-88-41.
Горячая линия госинспекции труда в Псковской области - 8 921 210 35 58.

Оклад - не вся зарплата, да и его платят не полностью. Именно две трети от оклада получают 600 сотрудников псковского подразделения компании «Йура Корпорейшн рус». Завод, собиравший запчасти для корейских автомобилей, остановил конвейер с начала марта. Пока до 31 мая. Три десятка человек уже забрали свои трудовые с предприятия.

«Все надеются, что скоро будем работать. Люди устали сидеть дома. Все зависит от геополитических факторов. У нас не восстанавливаются логистические цепочки, поставки компонентов, - сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе. - Нам нужно привезти из-за границы те же полупроводниковые чипы, которые под санкции попали. Пока нам не с чем работать».

Заместитель генерального директора завода «Элементум» Александр Куц в программе «Деловой понедельник» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) обнародовал данные о сокращениях в своей компании. Из 339 человек остаются 254. Возможно, что и эти цифры не окончательные.

«Экономическая ситуация говорит о том, - заявил Александр Куц, - что на данном этапе мы не можем содержать такое количество специалистов. Мы долгое время поставляли холодильное оборудование в федеральные торговые сети. Их развитие остановилось».

В особой экономической зоне «Моглино» в простой встал завод «Сибирский гостинец», сушивший ягоды для каш быстрого приготовления, чаев, кондитерки. Предприятие и до санкций не очень хорошо себя чувствовало, в публичном поле то и дело появлялись новости о задержках зарплаты или невыплате купонов по облигациям. Причинами заморозки производства и отправки по домам 30 сотрудников стали скачки цен на сырье и отсутствие расходников к импортному оборудованию.

«К сожалению, текущая экономическая ситуация оказала на нас куда более существенное влияние, чем ожидалось, - сказано в заявлении «Сибирского гостинца», распространенном перед майскими праздниками. - Беспрецедентный уровень санкционного давления уже привел к разрушению части логистических цепочек, крайне важных для нашей компании, а времени и, самое главное, средств для оптимизации требуется гораздо больше ввиду ежедневно меняющейся конъюнктуры».

По информации ПЛН, режим неполной занятости затронул 50 предприятий в Псковской области.

«Перестройка логистических цепочек, - сказал на апрельском оперштабе по экономике губернатор Михаил Ведерников, - валютные колебания и общая турбулентность новостной повестки не прошли бесследно для нашей экономики. Падение показателей как по производству, так и в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем нам удалось сделать все необходимое, чтобы не сбылись самые негативные прогнозы. Наша экономика достойно выдержала первые жесткие удары санкций. Более того, мы сделаем все, чтобы она динамично развивалась, адаптировалась к новым условиям, и постараемся часть падения снивелировать в работе в последующем. Наша общая задача - всеми силами способствовать адаптации экономики».

Лучик света

«Псковский электромашиностроительный завод» выпускает двигатели для тепловозов, электровозов, трамваев и троллейбусов. Потребители их продукции столкнулись с дефицитом импортных компонентов, выпускать вагоны не могут, а значит, и двигатели не нужны. Сейчас 530 сотрудников предприятия работают три дня в неделю. И от зарплаты получают три пятых части.

«К сожалению, увольняется молодежь, у всех дети, кредиты, - констатирует председатель правления ПЭМЗ Михаил Пахомов. - Есть лучик света. Докапитализируются федеральные программы по городскому электротранспорту и железнодорожному. Нужны будут поезда дальнего следования из-за непонятной ситуации в авиации, где на сервисное обслуживание собираются разобрать половину парка. Возможно, на какой-то период нас отбросит назад по модификациям, но мы сможем нарастить объемы производства. Вопрос, как быстро производители смогут заменить европейские компоненты на китайские и индийские. И есть проекты по импортозамещению продукции украинских компаний. Надеемся, что заказы вернутся».

На великолукский завод «Велмаш», выпускающий грузоподъемную технику, в начале апреля ездила и.о. председателя областного комитета по труду Алена Трунова. Служба занятости получила уведомление о возможном переходе завода на неполный рабочий день с мая. На вопрос Псковской Ленты Новостей о том, как сейчас дела на предприятии, директор завода по персоналу Наталья Егорова пояснила, что уведомление стало частью стратегии действий в случае наиболее негативного сценария.

«Мы спокойно работаем, но никто не знает, какие санкции могут прозвучать завтра. Мы говорим, что нужно к этому готовиться», - отмечает она.

Псковская область получила из федерального бюджета 130 млн рублей на поддержку безработных. Деньги пойдут в том числе на новое направление - временные работы. Список предприятий, где они будут организованы, еще формируется. В него могут войти компании в простое или на режиме неполного рабочего дня. Они смогут задействовать собственных работников на уборке территории или привлечь к мелкому ремонту, а платить им в это время будет государство - 13 890 рублей.

Не все заводы могут придумать, чем занять сотрудников за казенный счет. Та же «Йура» от участия в программе отказалась. Вокруг предприятия нет столько заборов, чтобы их бесконечно красить и занять 600 человек.

Начальник областной инспекции труда Геннадий Иойлев говорит о том, что вместе с прокуратурой в ежедневном режиме наблюдает за выплатами сотрудникам на предприятиях в простое или на неполной занятости.

«Массовых увольнений на сегодняшний день нет. И в ближайшие два месяца их не будет, - успокаивает он, - столько времени нужно для уведомления о расторжении договора».

Университет профсоюзов из Петербурга прогнозирует рост безработицы по итогам полугодия. Неполный рабочий день с легкостью может превратиться в простой, а он в сокращение. Аналитики говорят о возможности массовых сокращений в компаниях, связанных с экспортом и поставками из-за рубежа. У тех, кого не сократят, снизится зарплата, и исчезнут премии. Такой прогноз.

Юлия Магера

Теги: #рынок труда #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Средняя зарплата жителей Псковской области - 34 тысячи рублей. А сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать себя счастливыми?
В опросе приняло участие 211 человек
05.05.2022, 17:210 Рейтингомер: Точка Цецерского, запятая Милонаец и вопросительный знак Юрченко 05.05.2022, 17:200 К посевному периоду гдовские пенсионеры получили элитный картофель 05.05.2022, 17:100 Житель Острова совершил семь краж за год и попал на скамью подсудимых 05.05.2022, 17:040 Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине затянувшейся
05.05.2022, 16:480 Мотосезон откроют в Пскове 7 мая 05.05.2022, 16:450 Проезд в псковских автобусах можно будет оплатить без кондуктора 05.05.2022, 16:410 Гостей Изборско-Мальской долины предупредили о гадюках 05.05.2022, 16:400 Операция «Адаптация»
05.05.2022, 16:310 Похороны погибшего во время спецоперации рядового прошли в Псковской области 05.05.2022, 16:260 РКО от Сбера подключили более 200 тысяч предпринимателей Северо-Запада 05.05.2022, 16:200 Более 70 муниципальных и госуслуг перевели в электронную форму в Псковской области за год 05.05.2022, 16:150 Следователи помогли благоустроить братское захоронение в Псковском районе
05.05.2022, 16:090 Маршруты автобусов изменятся из-за ремонта Рижского проспекта в Пскове 05.05.2022, 16:020 Псковский театр драмы представил афишу на праздничные выходные 05.05.2022, 15:570 15-летняя девушка пропала в Пскове 05.05.2022, 15:540 Финляндия продлила антиковидные ограничения на границе с Россией
05.05.2022, 15:490 Подростки из Великих Лук отправились на первенство России по ММА 05.05.2022, 15:330 Преимущества покупки жилья с готовой отделкой назвал эксперт 05.05.2022, 15:300 Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области на выходных 05.05.2022, 15:260 В Пскове отремонтируют центр временного содержания иностранцев
05.05.2022, 15:190 Системы оповещения обновят в Псковской области до конца года 05.05.2022, 15:160 Экскурсию по улицам Героев Победы провели для псковских школьников 05.05.2022, 15:140 Граждан Узбекистана отправили в колонию за попытку сбыть наркотики в Пскове 05.05.2022, 15:120 Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Псковской области 6 мая
05.05.2022, 14:570 В Стругах Красных безработная украла у петербуржца 65 тысяч рублей 05.05.2022, 14:530 Политизация святого 05.05.2022, 14:380 Четырех жителей Псковской области осудили за контрабанду сигарет на полмиллиона рублей 05.05.2022, 14:320 «Сообразим на троих»: Кто пройдет в гордуму, от чего еще нас могут отлучить и сколько денег надо для счастья. ВИДЕО
05.05.2022, 14:310 «Танцплощадку» организуют для псковичей в День Победы 05.05.2022, 14:230 Более 93% жителей Псковской области обеспечили мобильной связью 05.05.2022, 14:211 В России вырос интерес к отечественным брендам одежды 05.05.2022, 14:140 Очередная проверка Россельхознадзора ожидает пушкиногорский «Зооград»
05.05.2022, 14:130 ПЛН-ТВ: Репетиция парада Победы в Пскове 05.05.2022, 14:080 Ярмарочные пространства для ремесленников и фермеров появятся в исторической части Пскова 05.05.2022, 13:500 Свыше 70% псковичей направляют маткапитал на улучшение жилищных условий 05.05.2022, 13:430 Педагогический состав новой школы в Великих Луках обнародуют в августе
05.05.2022, 13:300 Конкурс на лучший туристический бренд проведут в Псковской области 05.05.2022, 13:200 Участок дороги Псков — Гдов планируют реконструировать в 2024 году 05.05.2022, 13:150 В пыталовской деревне мужчина убил односельчанина и изуродовал другого 05.05.2022, 13:110 Псковская область занимает второе место в стране по числу таксофонов
05.05.2022, 13:100 Воспитанникам соцучреждений в Пскове рассказали о буднях солдата 05.05.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 05.05.2022, 12:580 В России усовершенствуют работу погранпунктов, чтобы ускорить ввоз товаров в страну 05.05.2022, 12:550 Грязную дорогу возле детсада на Запсковье приведут в порядок до 16 мая
05.05.2022, 12:430 Менее 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 05.05.2022, 12:390 «Беседка»: О доступной связи на территории Псковской области. ВИДЕО 05.05.2022, 12:320 Псковский областной суд не удовлетворил жалобы на приговор Милушкиным 05.05.2022, 12:290 Домклик от Сбера зафиксировал рекорд неипотечных сделок в марте
05.05.2022, 12:250 Историю становления искусства печатной графики представят на выставке в Пскове 05.05.2022, 12:210 Шесть человек погибли на водоемах Псковской области с начала года 05.05.2022, 12:110 Порховские спортсмены заняли призовые места на всероссийском турнире по карате 05.05.2022, 12:060 Участницы конкурса красоты в Великих Луках попробовали себя в роли радиоведущих
05.05.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о доступной связи в Псковской области 05.05.2022, 11:510 ПСБ запустил семейную ипотеку для военных по ставке от 4,3% годовых 05.05.2022, 11:460 Лауреат всероссийских конкурсов проведет вечер вокальной музыки в Пскове 05.05.2022, 11:441 Псковская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню инфляции
05.05.2022, 11:420 Группу иностранцев задержали в пыталовском лесу при попытке попасть в Латвию 05.05.2022, 11:410 Подписан контракт на нанесение дорожной разметки в Псковской области 05.05.2022, 11:340 Более 20 тысяч фронтовиков поздравит с Днем Победы «Единая Россия» 05.05.2022, 11:310 ЦИК согласовала увеличение числа избирательных участков в Псковском районе
05.05.2022, 11:150 Новые ФАПы построят в Псковском районе в этом году 05.05.2022, 11:090 В Великих Луках в апреле родились 90 детей 05.05.2022, 11:040 На час перекроют движение на автодороге Порхов – Дно 05.05.2022, 10:510 «Сообразим на троих»: Кто пройдет в гордуму, от чего еще нас могут отлучить и сколько денег надо для счастья
05.05.2022, 10:490 «Хендай» опрокинулся на дороге в Псковской области, водитель скрылся 05.05.2022, 10:481 Состояние переездов в Великих Луках привлекло внимание прокуратуры 05.05.2022, 10:370 Интерактив: Поворот не туда 05.05.2022, 10:330 Ярмарка «уДачный сезон – 2022» откроется в Пскове 6 мая
05.05.2022, 10:300 Сбившая пешехода псковичка оказалась начинающим водителем 05.05.2022, 10:291 Виктор Тамгин возглавит управление ЖКХ в Великих Луках 05.05.2022, 10:282 Дорого и сердито 05.05.2022, 10:221 «Черные копатели» нарушили культурный слой поселения эпохи викингов в Псковской области
05.05.2022, 10:200 Водоснабжение восстановили в доме на улице Металлистов в Пскове 05.05.2022, 10:150 Псковичка привезла медаль с чемпионата России по спортивному ориентированию 05.05.2022, 10:080 До 20 лет тюрьмы грозит псковичам за сбыт марихуаны через интернет-магазин 05.05.2022, 10:050 «Беседка»: О доступной связи на территории Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru