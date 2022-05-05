Экономика

Операция «Адаптация»

Несколько предприятий в Пскове и Великих Луках объявили о сокращении рабочего времени, увольнении персонала или закрылись на простой. Псковская Лента Новостей узнала, в чем причины их бедственного положения, что положено работникам и как государство собирается их занять на территории родных заводов.

«Нужно готовиться»

В псковском «Макдоналдсе» 25-летний Михаил Буйлов работал со второго курса. Получив диплом учителя географии, другую работу искать не стал. Это по столичным меркам «Мак» — место подработки для студентов. А по псковским — вполне себе работа со вполне себе зарплатой. Сеть закрыла свои точки в середине марта, две закусочных в Пскове исключением не стали. Руководство компании обещало за время простоя продолжать платить сотрудникам зарплату. И обещание свое сдержало.

«Зарплата полностью сохраняется, платят среднюю за последние двенадцать месяцев. У меня около тридцати тысяч выходит, - рассказывает Михаил. - Но дома сидеть, так себе удовольствие. Сначала были мысли, что надо что-то найти. А потом подумал, мне еще сорок лет непрерывной работы предстоит, надо нынешним временем воспользоваться для отдыха».

Подобная щедрость - добрая воля работодателя. На днях госинспекция труда опубликовала для псковичей памятку о том, что полагается работнику во время простоя организации. Если дело встало по вине работодателя, то платить он должен две трети от средней зарплаты. Если работать мешают внешние обстоятельства - две трети от оклада.

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Горячая линия госинспекции труда в Псковской области - 8 921 210 35 58.

Оклад - не вся зарплата, да и его платят не полностью. Именно две трети от оклада получают 600 сотрудников псковского подразделения компании «Йура Корпорейшн рус». Завод, собиравший запчасти для корейских автомобилей, остановил конвейер с начала марта. Пока до 31 мая. Три десятка человек уже забрали свои трудовые с предприятия.

«Все надеются, что скоро будем работать. Люди устали сидеть дома. Все зависит от геополитических факторов. У нас не восстанавливаются логистические цепочки, поставки компонентов, - сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе. - Нам нужно привезти из-за границы те же полупроводниковые чипы, которые под санкции попали. Пока нам не с чем работать».

Заместитель генерального директора завода «Элементум» Александр Куц в программе «Деловой понедельник» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) обнародовал данные о сокращениях в своей компании. Из 339 человек остаются 254. Возможно, что и эти цифры не окончательные.

«Экономическая ситуация говорит о том, - заявил Александр Куц, - что на данном этапе мы не можем содержать такое количество специалистов. Мы долгое время поставляли холодильное оборудование в федеральные торговые сети. Их развитие остановилось».

В особой экономической зоне «Моглино» в простой встал завод «Сибирский гостинец», сушивший ягоды для каш быстрого приготовления, чаев, кондитерки. Предприятие и до санкций не очень хорошо себя чувствовало, в публичном поле то и дело появлялись новости о задержках зарплаты или невыплате купонов по облигациям. Причинами заморозки производства и отправки по домам 30 сотрудников стали скачки цен на сырье и отсутствие расходников к импортному оборудованию.

«К сожалению, текущая экономическая ситуация оказала на нас куда более существенное влияние, чем ожидалось, - сказано в заявлении «Сибирского гостинца», распространенном перед майскими праздниками. - Беспрецедентный уровень санкционного давления уже привел к разрушению части логистических цепочек, крайне важных для нашей компании, а времени и, самое главное, средств для оптимизации требуется гораздо больше ввиду ежедневно меняющейся конъюнктуры».

По информации ПЛН, режим неполной занятости затронул 50 предприятий в Псковской области.

«Перестройка логистических цепочек, - сказал на апрельском оперштабе по экономике губернатор Михаил Ведерников, - валютные колебания и общая турбулентность новостной повестки не прошли бесследно для нашей экономики. Падение показателей как по производству, так и в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем нам удалось сделать все необходимое, чтобы не сбылись самые негативные прогнозы. Наша экономика достойно выдержала первые жесткие удары санкций. Более того, мы сделаем все, чтобы она динамично развивалась, адаптировалась к новым условиям, и постараемся часть падения снивелировать в работе в последующем. Наша общая задача - всеми силами способствовать адаптации экономики».

Лучик света

«Псковский электромашиностроительный завод» выпускает двигатели для тепловозов, электровозов, трамваев и троллейбусов. Потребители их продукции столкнулись с дефицитом импортных компонентов, выпускать вагоны не могут, а значит, и двигатели не нужны. Сейчас 530 сотрудников предприятия работают три дня в неделю. И от зарплаты получают три пятых части.

«К сожалению, увольняется молодежь, у всех дети, кредиты, - констатирует председатель правления ПЭМЗ Михаил Пахомов. - Есть лучик света. Докапитализируются федеральные программы по городскому электротранспорту и железнодорожному. Нужны будут поезда дальнего следования из-за непонятной ситуации в авиации, где на сервисное обслуживание собираются разобрать половину парка. Возможно, на какой-то период нас отбросит назад по модификациям, но мы сможем нарастить объемы производства. Вопрос, как быстро производители смогут заменить европейские компоненты на китайские и индийские. И есть проекты по импортозамещению продукции украинских компаний. Надеемся, что заказы вернутся».

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На великолукский завод «Велмаш», выпускающий грузоподъемную технику, в начале апреля ездила и.о. председателя областного комитета по труду Алена Трунова. Служба занятости получила уведомление о возможном переходе завода на неполный рабочий день с мая. На вопрос Псковской Ленты Новостей о том, как сейчас дела на предприятии, директор завода по персоналу Наталья Егорова пояснила, что уведомление стало частью стратегии действий в случае наиболее негативного сценария.

«Мы спокойно работаем, но никто не знает, какие санкции могут прозвучать завтра. Мы говорим, что нужно к этому готовиться», - отмечает она.

Псковская область получила из федерального бюджета 130 млн рублей на поддержку безработных. Деньги пойдут в том числе на новое направление - временные работы. Список предприятий, где они будут организованы, еще формируется. В него могут войти компании в простое или на режиме неполного рабочего дня. Они смогут задействовать собственных работников на уборке территории или привлечь к мелкому ремонту, а платить им в это время будет государство - 13 890 рублей.

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Не все заводы могут придумать, чем занять сотрудников за казенный счет. Та же «Йура» от участия в программе отказалась. Вокруг предприятия нет столько заборов, чтобы их бесконечно красить и занять 600 человек.

Начальник областной инспекции труда Геннадий Иойлев говорит о том, что вместе с прокуратурой в ежедневном режиме наблюдает за выплатами сотрудникам на предприятиях в простое или на неполной занятости.

«Массовых увольнений на сегодняшний день нет. И в ближайшие два месяца их не будет, - успокаивает он, - столько времени нужно для уведомления о расторжении договора».

Университет профсоюзов из Петербурга прогнозирует рост безработицы по итогам полугодия. Неполный рабочий день с легкостью может превратиться в простой, а он в сокращение. Аналитики говорят о возможности массовых сокращений в компаниях, связанных с экспортом и поставками из-за рубежа. У тех, кого не сократят, снизится зарплата, и исчезнут премии. Такой прогноз.

Юлия Магера