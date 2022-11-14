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Бабий век

Бабий век - так историки называют восемнадцатое столетие в России, когда страной, по большей части, правили женщины. Так, возможно, станут называть третье десятилетие века двадцать первого. Наше время, когда на хозяйстве остались женщины.

Фразу следует понимать буквально, «на хозяйстве» – не фигура речи. Мужчин забрали в армию. Не тотально, но в количестве, достаточном, чтобы зияющая пустота на месте выбитого звена стала заметной. И хорошо, когда в отдельных историях появляется небольшое облегчение. Вроде чистки колодца жене мобилизованного великолучанина с двумя детьми, организованной фондом «Земляки» депутата Госдумы Александра Козловского.

В соседних Новосокольниках история другого порядка. «МК в Пскове» на минувшей неделе опубликовал материал про мытарства матери четырех детей. В хозяйстве старенький домик, свиньи, куры и 14 тысяч рублей в месяц. Наталья Нефедова пытается добиться возвращения мужа из армии после приказа Генштаба от 4 октября. В нем сказано об отсрочке для отцов трех и более детей в возрасте до 16 лет. Старшая дочка Натальи уже взрослая, а остальные трое как раз попадают под критерии. Женщина объехала девять бюрократических кругов. Четыре раза ездила с документами в Тверь к мужу, где их благополучно теряли. Толку пока не добилась. Возможно, загвоздка в том, что старший из трех иждивенцев – не родной мобилизованному. Легче ли от этого станет их матери?

Широкий резонанс вызвала история получившего повестку «Учителя года» Ильи Казанцева. Если бы не обратила на нее внимание медиатяжеловес Маргарита Симоньян, еще неизвестно, чем бы закончилось для него уточнение данных в военкомате. К его случаю теперь апеллирует Марина Шишкина, жена другого педагога, единственного учителя физкультуры 5-11 классов из школы в Писковичах. Его в армию успели забрать. И теперь все. С Дона, ближе к берегам которого отправляют мобилизованных, выдачи нет.

С попавшими в зону СВО жены потеряли связь. Наталья Архипова пишет, что разговаривала с мужем последний раз 22 октября. Где он теперь, родным неизвестно. Жена другого мобилизованного, Виктория Прокофьева, пишет: «В военкомат ходила, они же должны знать, где их люди находятся, а они говорят, что они информацией не владеют, они их передали в Тверь, и дальше нет информации. Как быть родственникам? За что такие издевательства?» Вопросы не риторические. Понятно, что идут боевые действия. Но близким военных после их отъезда хватает бытовых неурядиц. Отсутствие известий о судьбе родного человека спокойствия не добавляет. Можно наладить нормальную систему связи? Или оповещения через командование хотя бы коротким словом «жив»? Неужели в двадцать первом веке надо снова заводить полевую почту и слать письма треугольником?

Понять, где находятся мобилизованные, хотели бы и женщины, чьи бывшие мужья не платили алиментов. Тема эта для страны болезненная, впору открывать тематический нацпроект. Ежегодно должники обновляют рекорды по суммам, не выплаченным на содержание детей. Долги российских алиментщиков перед детьми превышают 150 млрд рублей. После объявления частичной мобилизации матери массово выразили готовность сдать военкоматам отцов своих детей. Когда те все-таки оказались в армии, выяснились нюансы. У мобилизованных есть право на приостановку исполнительных производств в службе судебных приставов. В том числе, по алиментам. Как их будут выплачивать, ясности нет. Первые армейские зарплаты минимум в 195 тысяч рублей только начали падать на карточки. Каким образом дети получат законную часть денежного довольствия, не совсем понятно. Пока проясняется, женщины продолжают в одиночку растить общих потомков.

От тех, чьи мужчины остались дома, часто можно услышать фразы «лично выкопаю землянку в лесу», «своими руками ему ноги переломаю». И они же вместе с женами мобилизованных и контрактников шьют для бойцов балаклавы и вяжут носки. Самоорганизовались для сбора саперных лопаток, палаток и электрогенереторов. Закрывают дыры в тыловом обеспечении, коли уж остались на хозяйстве.

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В ритуальных поздравлениях с 8 марта часто можно услышать пожелания «оставаться такими же нежными и ласковыми, обаятельными и романтичными». Однако в пору, когда каждому, вне зависимости от гендера, выпали «тяготы и лишения», женщины проявляют свою мужественность и стойкость, несгибаемость и бесстрашие. Другого выхода у нас просто нет.

Юлия Магера