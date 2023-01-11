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Блоги / Юлия Магера

Весна покажет

11.01.2023 16:42|ПсковКомментариев: 0

За сегодняшнее утро домашние собаки Пскова под присмотром своих хозяев сообща отложили на улицах города десятки килограмм дерьма. Отложат еще вечером. И завтра. И через неделю. Специалисты говорят, что один средних размеров друг человека за год выдает 40 кило этого продукта. Нам, неспециалистам, остается без конца вляпываться в собачьи какашки, тащить их домой на обуви, а по весне вдыхать подсохшие экскременты вместе с летающей по городу пылью.

 

Собачье «делишки» — колоссальных размеров проблема для экологии и для здоровья людей. Маленькие бомбочки заложены на всех зеленых пятачках города. Нормальным считается гулять с собакой, не прихватив с собой пакет для уборки последствий прогулки. В ранг героизма возводится простое действие по удалению с газона выпавших из собаки фекалий. По нынешнем временам акт и впрямь достойный особого уважения.

Собачники будто не понимают, что выглядят рядом с гадящим питомцем так, будто сами вот-вот спустят штаны и сядут рядом. Негативный эффект на окружающее пространство одинаковый. Тех, кто готов выдвинуть аргумент про органику и удобрение почвы, разочарую: собачьи «радости» — это не коровий навоз. А чистый яд. В нем вредоносные бактерии и личинки паразитов. Весной субстанция подсыхает и развеивается по ветру. Знаменитые псковские пылевые бури, вызывающие хруст на зубах, оседающие на лице и в волосах, содержат и собачье дерьмо тоже. Вместе со всем его содержимым. 

Вот только не надо про «моя собачка здорова». И про отсутствие площадок для выгула не надо.

Пусть их мало, и расположены они в местах удобных не для всех. Но кто мешает взять из дома пакетик и донести его потом до обычной урны.

Брезгуете? А остальные не брезгуют повсюду видеть следы ваших прогулок? Допустим, опасный отход нужно выкидывать в специальные урны и утилизировать потом особым образом. Так вы хотя бы до обычной мусорки донесите.

А то несколько лет назад на Завеличье частным образом поставили несколько специальных емкостей для сбора «урожая». Их быстро забили обычными фантиками и бутылками. Всяко там можно было найти, но только не то, для чего они были поставлены.

Показательный случай вышел прошлым летом в микрорайоны ДЭУ. Жителям было предложено по городской программе соорудить из пустыря площадку для выгула. Со всей положенной инфраструктурой. Поначалу жильцы были не против, но когда узнали, что специальными совками нужно будет пользоваться самостоятельно, проголосовали за воркаут площадку.

Судя по всему, в ближайшее время усилятся попытки найти источники для пополнения бюджета. Официальная информация для размышления: Минфин прогнозирует только в январе недополучение доходов от продажи нефти и газа на уровне 54,5 млрд рублей. Я сейчас с непрошеным советом к властям. Я знаю, где взять денег. Собаки — вот новая нефть. Брать и беспощадно штрафовать их владельцев за оставленные на газонах сюрпризы.

Сейчас механизм со штрафами тоже есть. Но он не работает, значит, должен быть сломан и заменен на более эффективный. Пока что неубранные собачьи экскременты — отдельное дело каждого конкретного поселения. Например, в Правилах благоустройства города Пскова записано: «В целях обеспечения соблюдения чистоты и порядка на территории города запрещается выгул домашних животных на пляжах, территориях школ, дошкольных и медицинских учреждений (кроме ветеринарных), детских игровых и спортивных площадок, рынков и кладбищ. Владельцы собак и кошек обязаны не допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров. Если собака или кошка оставила экскременты, они должны быть убраны владельцем животного. Выгул собак их владельцами должен осуществляться в наморднике и на поводке».

За нарушение Правил региональный закон предусматривает штраф в полторы — две с половиной тысячи рублей. Невеликие деньги, прямо скажем, но кому охота их платить? Если бы угроза штрафа была реальной, в руках каждого собачника мгновенно оказался бы пакетик. Но эта угроза эфемерная. И вот почему. Штрафы региональные, значит, полиция ими не занимается, нет таких полномочий. Они есть у городской администрации. Но реализовать их трудно. Почти невозможно. В отделе контроля правил благоустройства работает всего четыре человека. Предположим, они бросят всю остальную работу и займутся только собаками. По всем канонам зафиксируют нарушение. И что? Штраф-то кому выписывать? В здравом уме ни один владелец нагадившей собаки не покажет свой паспорт. Да еще и скажет, что собаку эту он впервые видит. Тузик, к ноге, возвращаемся домой, всего доброго.

Нет, тут нужны меры федерального реагирования. Как известно, если припекает, любой закон Госдума принимает в два дня. В первую очередь, нужен закон об обязательном чипировании собак. Давайте хотя бы начнем с них, попугаев и хомячков оставим пока в покое. Зоозащитники (они же — защитники людей от бродячих стай) весь язык про этот закон сбили. Основная польза будет в идентификации владельцев выброшенных на мороз животных (сколько их не забирают в приюты, бывшие домашние псы регулярно пополняют уличное поголовье). Эта же система свяжет гадящую собаку с конкретным владельцем. А нарушения пусть фиксируют камеры. Висят уже почти на каждом подъезде, в каждом сквере. Придумали же с этого года штрафовать по данным с видеозаписей водителей, выбрасывающих мусор из автомобилей. Может, и собачьим «мусором» получится так же лихо разобраться?

Вижу-вижу, как налились кровью глаза «какашечных благотворителей», бесплатно раскидывающих собачий продукт тут и там. Как полетела в мою сторону их ядовитая слюна. А пусть они теперь представят, как сильно бесят нормальных людей. Как раздражают адекватных владельцев собак, на которых косятся прохожие. Не видно же, лежит в кармане пакетик или нет. А тут еще новую моду взяли. Возьмут в руку пакетик и выгуливают его вместе с собакой. День выгуливают, два, неделю. Один и тот же пакетик. Он служит исключительно для реквизита. Эдакий целлофановый сын медицинской маски, спущенной на подбородок. Оберег от тех, кто может задать неприятный вопрос. Спрашивающих с каждым годом все больше. Как и недоумевающих: почему собаку бездумно завел один, а страдать вынужден весь город? Раз не можешь достойно за ней ухаживать, зачем брал (а то и покупал)? Что ж, если своих мозгов нет, значит, пока включать карательную машину. Тут как раз тот случай, когда общество (я сейчас про адекватных людей, осознающих масштабы проблемы) горячо поддержит.

Те, у кого сдают нервы, пока что берутся за лопату. Как житель Борисович, выложивший на праздниках видеообращение: «Я проживаю на Балтийской, 8. Скрывать нечего. Вышел на улицу с лопатой, но не чтобы разгребать снег, а потому что гуляю с собакой и наткнулся на фекалии. Предлагаю устроить флешмоб: будем держать город в чистоте и начнём со своих районов. Чем я сейчас буду заниматься и так понятно: дядя Толя погнал убирать за вашими собачками. С Новым годом! Чистый район - чистый город».

Однако один — точно не воин в огромном минном поле, в которое собачники превращают город. Спасет нас всех только битие рублем. Оно быстро наведет чистоту на улицах. Когда один мешает всем остальным, это должна быть его проблема.

Юлия Магера

Теги: #здоровье #штраф #экология #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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