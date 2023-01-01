Общество

Пскович вышел на прогулку с лопатой и решил устроить флешмоб. ВИДЕО

Пскович вышел на прогулку с лопатой и решил устроить флешмоб. Видеообращение к местным жителям он выложил в группе микрорайона Борисовичи в социальной сети «ВКонтакте».

«Я проживаю на Балтийской, 8. Скрывать нечего. Вышел на улицу с лопатой, но не чтобы разгребать снег, а потому что гуляю с собакой и наткнулся на фекалии. Предлагаю устроить флешмоб: будем держать город в чистоте и начнём со своих районов. Чем я сейчас буду заниматься и так понятно: дядя Толя погнал убирать за вашими собачками. С Новым годом! Чистый район - чистый город», – отметил мужчина.

Он также призвал не бросать с балконов бычки от сигарет. «Бычки, бутылки и мусор не так быстро растворяются», – добавил горожанин.