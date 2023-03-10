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Блоги / Юлия Магера

Женщ по-псковски

10.03.2023 14:29|ПсковКомментариев: 0

Еще не все тюльпаны завяли, не все подарочные сертификаты отоварены. Но 8 марта уже позади, а значит можно подвести некоторые итоги и поговорить о том, что значит быть женщиной в Псковской области. Прошедший праздник дал для таких размышлений обширный материал.

 

Фото Александра Елисеева.

Женщин в Псковской области немногим, но все-таки побольше, чем мужчин. Об этом отрапортовал Псковстат аккурат в праздничный день. Статистика, как всегда, немного запаздывает, и данных на начало этого года еще нет. А на 1 января 2022 года в Псковской области жило 325 500 женщин – 54,5% от всего населения.

В городах обитают 70% псковских женщин. Но не потому, что в деревне остались одни мужчины, а потому что так в принципе расселились жители региона. Мы в конце прошлого года изучали цифры демографии, по ним как раз и выходило, что больше двух третий псковичей – горожане. Ну и горожанки, конечно.

Близость двух гендерных праздников накладывает отпечаток на их восприятие. Все еще остались несмирившиеся (или чрезмерно экономные?), использующие присказку «Не служил – не мужчина». Этой фразой оправдывают нежелание поздравлять мужчин без погон 23 февраля. Те придумали ответный ход и запустили мем «Не рожала – не женщина». Сколько среди псковичек соответствующих этому критерию «настоящих» женщин и какому числу новых людей они дали жизнь, эти данные служба статистики не раскрывает. Вероятно, цифры могли показаться мрачноватыми и испортить праздничное настроение. Зато мы знаем про псковичек, что в браке состоит 48% из них. Псковстат почему-то внес в это число окольцованных старше 16 лет, хотя официальный возраст вступления в брак в Псковской области такой же, как и в остальной стране – 18 лет. Под венец идут в 16 лет, по известно какой причине. Но псковички рожают попозже. Средний возраст роженицы – 29 лет. За первым в роддом идут в 22 года – 26 лет.

Учитывая, что средний возраст жительницы Псковской области равен 46 с хвостиком годам, ее вполне можно назвать бабушкой. Хотя до пенсии еще, ой, как далеко. Этим и объясняется активная позиция псковичек на рынке труда. Во-первых, мы образованные (31,5% работающих женщин имеют высшее образование, 32,1% - среднее профессиональное). Во-вторых, в прошлом году работали 141 600 женщин. Это почти половина (47,9%) от всех занятых. Так что работают женщины не меньше другой половины человечества.

Инфографика Псковстата.

Однако 8 марта отдыхали те и другие. Женщины радовались не только выходному дню, но и подаркам. Пресс-служба Wildberries накануне праздника рассказала, на какие товары вырос спрос. Интересно, что сравнивали не с предыдущими месяцами, а год к году. Ладно, продажи медленноварок (я ходила гуглить, что это такое и не надо ли мне) выросли на 496%. Все-таки продукт на рынке новый, женщины задаются теми же вопросами и идут пробовать. Но вот рост продаж более традиционных подарков кое-что говорит о наших женщинах. За год они оглянулись, решили, что жизнь продолжается, и выбрались из состояния запасливого хомяка. Начали тратить сами (думаю, никого не удивлю, если напишу, что женщины очень часто делают сами себе дорогостоящие подарки к 8 марта) и сподвигать к этому своих мужчин. Парфюм, смарт-часы, смартфоны, электросамовары (не путать с самокатами), кухонные комбайны, наборы продуктов, мясорубки, кремы, сковородки, миксеры, кастрюли, мягкие игрушки, конфеты – вот в порядке убывания список товаров, продажи которых на народном маркетплейсе подскочили или серьезно выросли.

И конечно, цветы. Областной комитет по сельскому хозяйству отчитался, что местные производители выгнали к празднику полтора миллиона тюльпанов! Получается по 3-5 цветков на сестру, что в целом соответствует праздничной картине. Были еще импортные поставки. Из Эквадора, Нидерландов, Кении, Колумбии, Турции, Израиля, Италии и Эфиопии везли не только тюльпаны, но и розы, альстромерии, хризантемы, гвоздики. Россельхознадзор впустил в Псковскую область во второй половине февраля 76 млн срезанных цветков из заграницы – в три раза больше, чем в начале месяца. Сколько из них достались псковичкам, а какая часть разъехалась дальше по стране, не сообщается.

Пока 7 марта мужчины метались, заказывая цветы, в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей стартовал опрос об идеальной женщине. Интересно, что варианты про заботливую домохозяйку и «лишь бы была красивая» почти никому не приглянулись. Зато примерно поровну распределились голоса между «интересным собеседником, другом», той, «что поймет и простит» и «никому ничего не должна». Последний вариант, надо думать, выбирали сами женщины.

Как видят женщин официальные лица? Ответ на этот вопрос можно найти в поздравлениях. Конечно, написанные спичрайтерами открытки имеют больше ритуальное значение. Но если отнестись к сказанному серьезно, поздравленные могут рухнуть под тяжестью непосильной ноши. Их хотят видеть умными, красивыми, добрыми, заботливыми, успешными на работе, терпеливыми, сопереживающими, хранящими домашний очаг, обладающими чувством прекрасного, мудрыми, милосердными, ответственными, воодушевляющими. Это далеко не все качества, которые в праздничный день хвалили мужчины, обличенные властью. Да хватит ли у обычной женщины силенок соответствовать?

Итоги опроса в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей.

Наверно, потому женщины и считают, что больше никому ничего не должны. Устали быть терпеливыми и ответственными. А хотят быть собой, даже если не вписываются в чьи-то представления. Международный женский день – он как раз про то, что можно запускать ракеты в космос или варить дома борщи. Выбирать только самой женщине.

Юлия Магера

Теги: #8 марта
Источник: Псковская Лента Новостей
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