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Юлия Магера Публикаций: 75
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Блоги / Юлия Магера

Семья за 83 рубля

12.05.2023 11:01|ПсковКомментариев: 0

Оплачивать россиянам время, проведенное в браке, - такое придумали в Госдуме. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера подсчитала, сколько будет «стоить» месяц семейных отношений. Она уверена, что желающих выйти из брака не остановят никакие суммы, и называет разводы одним из главных достижений общества за последние сто лет.

 

20 тысяч рублей за ношение обручального кольца - внедрить такую меру поддержки семейных россиян предлагают в Госдуме. В случае ее воплощения «двадцатник» получит каждый из супругов. Сначала за 20 лет, проведенных со штампом в паспорте. Далее выплату собираются повторять раз в пятилетку.

Если разделить сумму на прожитое вместе время, окажется, что к фарфоровой свадьбе муж и жена получат «зарплату» 83 рубля в месяц. Пятилетние выплаты будут уже погуще, по 333 рубля в пересчете на месяц.

Инициатива исходит из недр думской фракции ЛДПР. Наследники Жириновского пытаются нащупать грань реальности, на которой смогут удержаться в политическом поле. Выбран для этого метод пряника. Подзабытый «рядовыми россиянами», привыкшими за последнее время, что из стен Госдумы свист кнута раздается едва ли не ежедневно. Почти не осталось сфер, по которым еще не проехал каток запретительных мер.

Так и в этом случае. Могли бы и запрет ввести. А что? С завтрашнего дня никому не разводиться, печать, подпись. Тем более, что в отечественной истории такое уже было. В конце войны советским гражданам максимально усложнили процедуру развода, выход из брака стал возможен через двери прокуратуры. А сейчас нужные законы со свистом пролетают расстояние между первым чтением и вступлением в силу. Это повод для зубоскальства в соцсетях и реальность, которую сконструировали законотворцы вокруг жителей страны.

Однако последователи ВВЖ выбрали оригинальный способ выделиться на общем фоне. Помня, как дешифруется аббревиатура ЛДПР, либерал-демократы пошли по пути поощрения. Пока что это не закон, а предложение. Станет ли оно законом, во многом зависит от того, какое заключение вынесет правительство. С большой долей вероятности - отрицательное. Дело даже не в том, что в масштабах страны затея выльется в миллиардные расходы бюджета, распорядителям которого сейчас не до чужих фарфоровых свадеб.

И тот факт, что 83 рубля не хватит даже на кусок торта из кофейни - далеко не решающий. Инициатива опоздала лет на сто - вот в чем ее главный минус. За последний век российское общество стало нормально относиться к разводам и разведенным. От чего только выиграло.

Понятно же, что ни один психически здоровый человек, перешагивая порог ЗАГСа под звук марша Мендельсона, про развод вообще не думает. Хотя в псковском Дворце бракосочетаний намеки начинаются с порога. Когда мы с мужем несколько лет назад носили свое заявление на регистрацию, то сидели в одном зале ожидания с теми, кто принес заявления на развод. То есть будущие молодожены сразу видят момент завершения брачного цикла. Однако крушение чужих надежд на «долго и счастливо» еще никого от подачи заявления не остановило.

Если люди хотят пожениться, препятствий для них не существует. То же самое, если решили разойтись. Ни грядущий навар в 83 рубля, ни более существенная сумма роль тормоза не сыграет. Обычно, если дело дошло до расставания, разводящиеся сами готовы приплатить, лишь бы выбраться. Государство этим, кстати, научилось пользоваться. Пошлина за регистрацию брака составляет 350 рублей всего, за расторжение - 650 с каждого.

В Псковской области растет число разводов. За январь-февраль этого года 444 пары в Псковской области расторгли свои браки (368 разводов за тот же период годом ранее). Впрочем, жениться тоже стали чаще: 394 новых семьи в этом году против 360 регистраций в прошлом.

Не будем сейчас о причинах развода. Несть им числа. Лучше классика с его «каждая несчастливая семья несчастна по-своему» уже не скажешь. Кому жена гулящая досталась, у кого муж по дому ничего не делает, кого достала теща со своей дачей, а кому всю кровь выпила свекровь на тему неправильного воспитания детей. У двух взрослых дееспособных людей может быть тысяча причин создать семью и две тысячи - ее ликвидировать. Развод не зло. Зло - все, что ему предшествует. Не на ровном месте двое решают раскольцеваться обратно. Семье уже пришел карачун, а второй штамп в паспорте всего лишь юридически фиксирует состояние дел.

Легальная процедура цивилизованного расставания превращает потенциальную трагедию в обычную бытовую зарисовку. По историческим меркам совсем недавно появилась возможность на второй шанс (некоторым и десяти бывает мало). С установлением советской власти появилось понятие светских браков. И разводов. До того государство признавало только церковные союзы, расторгнуть такой не удавалось почти никому. В дворянской среде сильно не мучились, разъезжались по разным домам, всего и делов. Однако подавляющая часть населения, крестьяне, оказывались навечно пришиты друг к другу. Героиня некрасовской «Тройки» шла «за неряху мужика», бывала бита им и гнута в три погибели свекровью. На лице застывало «выраженье тупого терпенья», жизнь сводилась к триаде «нянчить, работать и есть». Выход из такой семейной жизни был только один, «в сырую могилу».

Да и скажем честно, семья веками нужна была для физического выживания. Одному в деревне и сейчас прожить сложно. Да сколько ее осталось, той деревни? А современный городской житель (таких в Псковской области - две трети от населения) с комфортом может обустроить свое одиночное существование. Одинокого мужчину никто не назовет бобылем, скорее, женатые товарищи нет-нет да и кинут завистливый взгляд на холостяка.

Одинокая женщина - больше не обуза для женатых братьев, а вполне себе экономически активный гражданин, приносящий пользу себе и обществу. Она сама в состоянии платить ипотеку и растить детей. С последним делом приходится справляться в одиночку не всегда добровольно, свидетельство тому - многомиллиардные долги по алиментам. Однако, если мужчина переводит в разряд бывших не только жену, но и собственных детей, с таким персонажем надо не то, что разрывать семейные узы, а даже на одном поле присаживаться не стоит. Впрочем, это тема для отдельного обстоятельного разговора.

Осталась только одна причина создать семью и оставаться внутри нее - тебе в семье лучше, чем без нее.

Все собираются прожить в браке 20 лет и дольше без всякого материального стимулирования. Это больше не подвиг, а исключительно собственное добровольное желание.

Может сложиться ощущение, что я тут развожу пропаганду антисемейных ценностей. Ничуть! Я - «самый яростный попутчик» и горячий сторонник семьи. Но семьи - нормальной, члены которой ежедневно облегчают быт, моральное и материальное состояние друг друга. Все прочее не стоит и чернил, которыми поставлена подпись в ЗАГСе, не то, что 20 тысяч рублей.

Семья - это место, где тебя принимают таким, каков ты есть. Семья - это ситуация, при которой пришлось выбросить что-то вкусное, потому что каждый старался оставить другому кусочек получше. Семья - это люди, которые не шумят, пока кто-то рядом спит. И далее этот ряд может продолжить каждый. Все мы знаем, что значит «семья». И если повезет прожить в ней 20 лет - это главный приз. Что ж, давайте тогда бонусом свои 83 рубля. А если не повезет - всегда можно попробовать еще раз. Земля от этого не налетит на небесную ось.

Юлия Магера

Теги: #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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