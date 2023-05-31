Блоги / Юлия Магера

Под знаком «Р»

«Земля наша велика и обильна...» - однажды такое положение дел зафиксировал летописец. Почти через тысячу лет к его словам хочется добавить: «...а машину поставить негде». Парковок не хватает столько же лет, сколько на днях исполнится современной России. Как только машины стали относительно доступны большому числу россиян, тут-то и выяснилось, что города наши к обилию транспорта совсем не приспособлены. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке живописует парковочные ужасы нашего городка.

Сразу важное уточнение: в крайности впадать не будем. Я не собираюсь призывать к превращению города в автобан. Но и не планирую становиться адептом превращения Октябрьского проспекта исключительно в прогулочный бульвар. Такими фантазиями пусть развлекают публику те, кто на этом зарабатывает свой кусок хлеба. Мы же, исходя из тезиса «город для людей», признаем, что людям свойственно, нет-нет, да и сесть в автомобиль, а потом куда-нибудь на нем поехать. Проблемы начинаются ровно в тот момент, когда поездка заканчивается.

С утра во всевозможные учреждения стекаются сотрудники и посетители. И кружат, кружат, кружат, коршунами высматривая, куда бы втиснуть свой капот. Дело обычно происходит в центре или на ближнем Завеличье. Где, может быть, кружили вы. И чертыхались, мой читатель. Забито все. Не только крошечные служебные парковки, но и близлежащие улицы.

Самое главное, непонятно, что со всем этим делать. Новые парковки вот так вдруг не материализуются. Несмотря на заверения властей еще двадцатилетней давности, что как-то эта проблема будет решена, уже тогда было понятно, что это утопия. Центр города складывался в такие времена, когда слова «автомобиль» еще не существовало. Максимум, что было в конце пути, проделанном не на своих двоих, - коновязь и мешок овса.

Если ввести платную парковку в центре, то вой достигнет Полистовских болот. А исключений из общего правила (работники разных контор, жители окрестных домов, многодетные, инвалиды, ликвидаторы, ветераны и т. д. и т. п.) наберется столько, что вся затея потерпит неминуемый крах.

С пересадкой автомобилистов на транспорт попроще тоже сплошной затык. Велосипедисты так и не нашли своего пространства на улицах. На проезжей части, где им самое место по ПДД, откровенно опасно. От тротуаров пару лет назад отпилили немножко, нарисовав велодорожки. С тех пор линии разметки почти истерлись, очевидно, по причине постигшей затею неудачи. Во-первых, такого финта не поняли пешеходы, продолжающие занимать всю ширину тротуаров. Во-вторых, даже при желании освободить велосипедам часть своего пространства, не каждый пеший пскович в силах понять, что тут велодорожка, а что оставили ему.

Несколько лет назад казалось, что самокаты на электротяге способны несколько разгрузить улицы, что это будет компромисс между размером транспортного средства и его скоростью. Показалось. Спустя короткое время выяснилось, что такой транспорт - самый настоящий двухколесный убийца. И вот уже в Совете Федерации и Следственном комитете высказываются за ограничения для электросамокатов на городских улицах, а глава Пскова Борис Елкин заявляет о разработке нормативного акта, который разделит город на зоны, и в части из них «средства индивидуальной мобильности» окажутся под запретом.

Смотрите также Электросамокаты в городе: как обезопасить пешеходов от отдыхающих с ветерком

Есть вариант сделать центр совсем пешеходным. Во времена не столь отдаленные в Пскове часто можно было услышать ссылки на опыт прибалтийских городов. Например, центр Таллина очистили от машин. Там же отменили плату за общественный транспорт. Однако спустя время местные транспортные власти признали, что эксперимент удался с социальной точки зрения. А вот число передвигающихся по городу на автомобиле только выросло. За девять лет с 42% до 48%. Да и мы не в Таллине. Первый вопрос: за чей счет банкет? Полностью покрывать расходы автопарка - дело затратное. Можно сколько угодно становиться в позу и говорить, что лучше бы на транспорт потратились вместо того и этого, но мы живем в реальном мире. И даже если в фантастической вселенной все псковичи разом сядут в автобусы, те просто треснут по швам. Там и так биток. Исключение - три летних месяца, когда затихает студенческая активность, а дети перестают ездить в школы и кружки.

Со школами тоже та еще задачка. Не все туда добираются на автобусе, большое число учеников привозят родители. По утрам рядом со школьными воротами воплощается кошмарный сон гаишника. Родители не просто подвозят детей, но считают своим долгом проводить их до порога, пока машина стоит, затрудняя движение остальным. Впору у каждого образовательного учреждения ставить инспектора, который будет разруливать поток, а в школах нанимать специальных людей, которые будут встречать младших учеников. Всем бы стало легче. Я такую схему не придумала, а подсмотрела у русскоязычных блогеров, живущих в американской глубинке, где уровень автомобилизации куда выше, а проблем с утренним подвозом куда меньше - за счет организации процесса. Могу ответственным лицам скинуть ссылку для ознакомления с передовым опытом.

Проблем с парковками добавляют новые школы. Их начали строить в Пскове после тридцатилетнего перерыва, соответственно, в уже сложившейся застройке. Жители стоящих рядом домов после появления новостей о грядущем строительстве думают, в первую очередь, не о том, как здорово будет посадить ребенка за парту в новеньком классе. А о том, что домой теперь будет не пробиться из-за потока родительских машин, заполоняющих все утром, вечером и в дни собраний.

Старые спальники строились уже после войны, но машина была все-таки роскошью, на нее копили, за ней стояли в предлинной очереди. Про такую вещь как парковка при планировке территории вообще не думали. Однако и новые кварталы ничуть не лучше, возводят их по все тем же нормам.

Пожалуй, только в сфере многоквартирной застройки есть реальный шанс как-то улучшить ситуацию. Я об этом уже упоминала в другой колонке. Но буду говорить снова и снова, пока что-то не изменится. То есть еще очень долго. Как может быть, что застройщикам выделяют землю под многоквартирник от девяти до шестнадцати этажей, а рядом - вот такусенький, малюсенький клочок земли? Ну вот просто - как? Застройщики берут минимально возможный квадратик, на котором только-только вписываются в норматив по обустройству парковочных мест и детской площадки. Порой весьма формально. Видели когда-нибудь рядом с новостройкой крошечную горку на голой земле и рядом с ней песочницу? Они не являются детской площадкой, а только символизируют ее, обозначают потенциальное место. Однако приемочной комиссии этого оказывается довольно. При этом каждому здравомыслящему человеку понятно, что ситуация ненормальна. Что в человеческом дворе должно быть вдоволь парковок, нормальный игровой городок для детей и зеленый тенек для взрослых. Почему всего этого нет, тоже каждый понимает.

Это только так называется, «выделяют» и «берут». На самом деле, городские или районные власти землю продают, а девелоперы покупают. Понятно, что если будет увеличен норматив, и застройщики вынуждены будут покупать участки в разы больше тех, что оформляли раньше, их стоимость будет заложена в цену квадратного метра. Как будто бы остается только развести руками, мол, ничего не поделаешь. Иначе, цена за метр улетит в космос.

Однако это извращенная логика. Отмазка, лишь бы не решать проблему. Во-первых, цена псковского метра недавно уже улетела к звездам. Прошу заметить, без всякого улучшения в качестве возводимого жилья. Во-вторых, нет ни одной причины, чтобы не выделять участки больше за те же деньги. Чтобы на них, наконец, все поместилось. Фактически, это участок не для застройщика. А для нас же, для жителей города и пригорода. Псков уже давно шагнул за границы самого себя, новостройки, в основном, растут на районной территории. Земли - завались. Если со старой застройкой уже ничего не сделаешь, одни только мучения до скончания века, то можно хотя бы новоселов освободить с этой каторги. Но нет, застройщики год за годом упихивают свои метры на лоскутке от нормального двора, проблема множится, решения все также нет.

Неожиданно, но пока что ближе всех к успеху подошли хозяева дворов у самых оживленных улиц. Там, где земля отмежевана, и собственникам оказалось по силам провести общее собрание, непременный элемент благоустройства - шлагбаум. Горизонтальная палка в несколько метров, а какой эффект! Скинувшись разик по несколько тысяч рублей, жильцы догоняют всех зайцев разом. Во-первых, берегут свои парковочные места. Во-вторых, изгоняют чужаков. И подозрительные личности пореже во дворе оказываются, и лишние машины с риском кого-нибудь сбить не появляются. В-третьих, берегут покрытие двора: если его недавно отремонтировали, следующего ремонта при жизни можно не дождаться.

Однако, закрывая свой двор, жильцы решают проблему конкретно для себя, умножая ее для всех остальных.

Проблема с парковками, если ковырнуть как следует болячку на этой ссадине, как нельзя лучше отражает происходящие в обществе процессы. В первую очередь, атомизацию. Каждый по отдельности пытается решить свою часть общей проблемы. При этом глобально не меняется вообще ничего. Так и живем.

Юлия Магера