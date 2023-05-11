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Общество

Электросамокаты в городе: как обезопасить пешеходов от отдыхающих с ветерком

11.05.2023 15:51|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ограничения движения электросамокатов. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

С приходом теплых солнечных дней в Пскове активизировались любители так называемых средств индивидуальной мобильности. К данному виду транспорта относятся моноколеса, сегвеи и гироскутеры, но наиболее популярны электросамокаты. Дети, подростки и взрослые перемещаются на электрических самокатах как по дорогам общего пользования, так и по тротуарам. Для их удобства после зимовки в городе вновь появились пункты кикшеринга — проката электросамокатов.

Однако инфраструктуры для езды на них или четких правил использования до сих пор нет, и уже появляются новости о происшествиях с участием электросамокатчиков. Не так давно в Пскове на площади Победы ребенок на электросамокате попал под легковую машину. Юноша пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

На фоне подобных событий сенатор Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках. Такую инициативу поддержал и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он признал, что ранее принятые меры не достаточно эффективны, и в регионах растет уровень происшествий с электросамоткачиками. При этом он добавил, что такие случаи нельзя исключать и в парках, поэтому целесообразнее будет обязать владельцев сервисов кикшеринга технически ограничить максимальную скорость электросамокатов.

Пешеходы, водители автомобилей, велосипедисты и сами электросамокатчики обеспокоены сложившейся ситуацией. Кто-то согласен с тем, что нужно запретить езду на электросамокатах в оживленных местах. К этому мнению добавляют целый букет аргументов: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

Естественно есть и те, кто не поддерживает такую идею. На их взгляд, достаточно отрегулировать правила дорожного движения и создать соответствующую инфраструктуру. К тому же 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам. В поправках довольно четко указаны скорость и место передвижения, зависящие от массы электротранспорта, а также возрастное ограничение.

Нужно ли ограничить места использования электросамокатов? Стоит ли запрещать сервисы кикшеринга? Или нужно развивать инфраструктуру и пересмотреть правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Каким образом будет регулироваться использование электросамокатов с учетом правил дорожного движения, которые начали действовать с 1 марта, рассказал глава города Пскова Борис Елкин. По его словам, нововведения в первую очередь направлены на обеспечение безопасности пешеходов.

«Нужно урегулировать взаимоотношения с собственниками самокатов. У нас в городе много пунктов проката, есть каршеринговая компания, которая предоставляет краткосрочную аренду электросамокатов. Новые правила вступили в силу. Конечно, возникает много вопросов по регулированию взаимоотношений, по ограничению движения данного транспорта. Должен сказать, что есть ограничения по их предельному весу. Мы уже начали работу со специализированными пунктами проката, чтобы исключить те, которые нарушают установку по предельной допустимой массе самоката. Также в законодательстве есть определенные изменения по ограничению предельно допустимой скорости движения. Этот момент с пунктами проката также можно отработать. Электросамокаты представляют достаточно серьёзную опасность для пешеходов, особенно это актуально в Финском парке. Все мы знаем, что в парке бывает большое скопление людей с детьми, с большим количеством пунктов проката. Конечно, необходимо регулировать скорость и передвижение электросамокатов. Уже нормативный акт о зонировании использования электросамокатов и ограничения скоростного режима на финишной стадии, дорабатываем его и будем выпускать. Это позволит урегулировать наши отношения с прокатными организациями, ограничить скорость электросамокатчиков и ввести зоны, где самокаты не будут работать, технически это возможно, также ввести альтернативные маршруты движения. Кроме того, будет вводится контроль за передвижением владельцев частных электросамокатов».

Не поддерживает запрет передвижения по городу на электросамокатах заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь. На его взгляд, вместо ограничений нужно создавать инфраструктуру и усиливать информационную работу с водителями средств индивидуальной мобильности.

«Надо инфраструктуру строить, а не запрещать. Что плохого в самокате? И экология, и людям удобно передвигаться. Лучше проводить разъяснительную работу. Запрещать у нас умеют, а создать инфраструктуру не очень хотят. Что плохого, если электросамокат поедет по велодорожке? Пусть едет. Есть же четкие правила: пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу, велосипедист перед пересечением дороги по переходу должен спешиться. То же самое и на самокате. В чем проблема спешиться? Может, надо просто ГАИ поработать, организовать разъяснительную работу, а не ограничивать?».

Регулирование движения на электротранспорте запретительными мерами вряд ли будет эффективно, предполагает заместитель председателя Псковского областного Собрания, член городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пскове Юрий Сорокин. Нужно набирать опыт и принимать взвешенные решения.

«Есть легкие электросамокаты, а есть тяжелые с толстыми колесами, которые могут нестись со скоростью 40 километров в час. Люди наслаждаются такой высокой скоростью и представляют реальную опасность для пешеходов. Вы прекрасно знаете, что у нас на набережных гуляют мамы с колясками, маленькие дети на ножных самокатах, конечно, для них это все представляет угрозу. Вопрос: только как? Это большой рынок: продается огромное количество электросамокатов, бизнесмены занимаются их раздачей в аренду, идет товарооборот, при импорте платят пошлины за перевозку, налог на добавленную стоимость. Для государства это, казалось бы, благо. Получается, что нужно или запрещать этот вид техники и приравнять к средству перемещения, которое должно использоваться только на дорогах общего назначения, тогда на него должны распространяться правила для мопедов и мотоциклов, то есть полный запрет по пешеходным и велодорожкам. Или следует воспитывать ответственность водителей самокатов, которые должны понимать, что едут на средстве, которое представляет повышенную опасность для окружающих. У меня нет точного решения, поскольку запретительные методы дают слабый эффект. Видимо, необходимо набирать опыт и регулировать их передвижение. Просто на самотек бросить это нельзя, поскольку их становится невероятное количество. В Москве с ними борются более эффективно, а у нас - ничего не меняется, только успевай уворачиваться».

Певица Елена Васильчикова в прошлом была владельцем сервиса проката электромопедов в Пскове, и на своем опыте подтверждает, что от происшествий из-за использования средств индивидуальной мобильности никто не застрахован, даже если использовать их в парках. Поэтому, на ее взгляд, нужен комплекс мер: строгое ограничение скорости электротранспорта и запрет их использования в оживленных местах.

«Безопасность людей превыше всего. Нужно кататься только в определенных местах и с ограничением скорости. Это все здорово, молодёжи очень интересно, но небезопасно. Как я это вижу: по Пушкинским Горам можно прокатиться, где не так много людей. А когда это оживленный поток людей на улицах, а навстречу несутся электросамокатчики, конечно, это не дело. Как бизнес - это хорошая тема. Положа руку на сердце, скажу, опираясь на свой опыт, что это рентабельный бизнес, который прямо заполонил город. Когда я привезла в Псков электрические мопеды, они зашли очень хорошо, потому что наша область с ними была не знакома. Тоже произошел не очень хороший случай, после которого я решила, что не хочу участвовать в этом. Зацепили девочку, она упала и разбила руку. Сейчас я от этого далека и никому не советую».

По словам активиста движения «Убитые дороги Пскова» Николая Мелькова, арендодатели электросамокатов технически могут ограничить скорость на конкретных участках города и даже на определенное время суток. При этом важна заинтересованность городских властей, чтобы с их стороны была договоренность с сервисами кикшеринга и контроль.

«С арендодателем самокатов можно договориться, чтобы он в некоторых зонах парка их скорость понизил. Я считаю, чтобы и на улицах они тоже не разгонялись условно до скорости 15-20 километров в час. Ближе к центру города, в том числе на Ольгинском мосту, нет ограничений по скорости передвижения, а работает пешеходная часть моста. Администрация города с учетом мнения ГИБДД должна договориться с организациями аренды самокатов, например, настроить время ограничения скорости - в высокую транспортно-пешеходную нагрузки, в час пик. Так это уже сделано в Санкт-Петербурге».

Как люди привыкали к автомобилям, так сейчас мирятся с электросамокатами, считает депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. По его мнению, возможно, следует ограничить движение электрического транспорта в некоторых местах, например, около детских площадок, но лучше сделать специальные дорожки.

«Как ограничивать? Аварии и с велосипедистами происходят, и с автомобилистами, почему выделяем именно самокатчиков? Если есть транспортное средство, то все может случиться. Какие-то жесткие ограничения в отношении данного вида транспорта считаю нецелесообразными. Может, ограничить движение в каких-то местах, где большой трафик - в парках. Запретить их для велосипедистов и самокатчиков, например. Возьмем наш Финский парк, где большая детская площадка, там не надо ездить, где может выбежать ребенок и случайно попасть под колеса. Чем больше электрического транспорта в городе, тем меньше трафика, пробок и выбросов в атмосферу, это более здоровый вариант. Было бы отлично, если бы появились специальные дорожки. Чтобы и пешеходы, и самокатчики с велосипедистами могли передвигаться в безопасности. Но на всё нужны деньги, надеюсь, что у города когда-то будет целевая программа. Сейчас выделены велодорожки, но население до сих пор не привыкло, что по ним ходить нельзя. Многие по привычке идут по ним, тут опасность и подстерегает. На дороги же никто не выходит, все прекрасно знают, что собьют. У многих нет понимания, что на тех же дорожках могут сбить, и пешеход будет абсолютно не прав. Как автомобилями люди меряются, так сейчас и самокатчики. Зачеркнуть мы их уже не можем, это глупость, необходимо нормально вписать в нашу жизнь. Тем более, что наш город располагает именно к такому передвижению».

В очередной раз можно убедиться: запретить что-либо проще всего, но это не выход из ситуации. Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на кикшеринг вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза, а распространение сервисов аренды на Северо-Западе увеличилось вдвое. К таким выводам можно прийти, если проанализировать данные о скачивании приложений кикшеринга.

Безусловно, в теплый сезон псковичи рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси или личным автомобилям. Так как электротранспорт является экологичным и разгружает дорожное движение, стоит позаботиться о том, чтобы водителям электросамокатов было комфортно перемещаться по городу, а у пешеходов и автомобилистов была возможность уживаться с ними. Проблема, действительно, решается путем создания инфраструктуры и четких правил. К счастью, городские власти уже взялись за решение этого вопроса. Будет ли после нововведений снижено количество происшествий с электросамокатами — покажет время.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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