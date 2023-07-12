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Юлия Магера Публикаций: 81
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Блоги / Юлия Магера

Молчание пропагандят

12.07.2023 09:15|ПсковКомментариев: 2

О чем нам говорит бесконечный поток пенсионеров, отдающих накопления мошенникам? Не только о том, что бросается в глаза при первом взгляде на происходящее, то есть не о спрятанных под подушкой миллионах. Эта история — про провал госпропаганды, уверена обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Свою точку зрения она изложила в авторской колонке.

 

Сообщения о все новых эпизодах мошенничества не сходят с новостных лент долгие годы. Вероятно, еще в полуобезьяньем виде один homo пытался другого объегорить, обмишулить, кинуть, запудрить, обжулить, причесать, обуть, наколоть и окрутить. Иными словами, взять на арапа, подцепить на крючок, заполоскать мозги и оставить на бобах. Насколько язык богат словами и фразами, описывающими явление, настолько оно древнее, укоренившееся, распространенное и привычное.

Но! Если совсем недавно мошенникам надо было вступать в прямой контакт с жертвой, ходить по квартирам и объезжать богом забытые деревни с просьбой «попить водички», то цифровая эпоха помогла делу развиться до размеров поистине невиданных. Во-первых, облегчила доступ к жертве, сделав его дистанционным. Во-вторых, помогла распространению информации о происшествиях, картина видна практически целиком во всем своем устрашающем масштабе.

За прошлый год дистанционные мошенники выманили у жителей Псковской области около 220 млн рублей. Сумма сопоставима с годовым бюджетом среднего муниципалитета. Только вдумайтесь: целый год можно платить зарплаты учителям и дворникам, ремонтировать дороги, воинские захоронения и школы, подавать в дома тепло, стричь газоны, высаживать цветы и монтировать новые скамейки, выжигать ядом борщевик и делать все остальное, чтобы не останавливалось нормальное течение жизни.

Кажется, все знают, как это происходит, потому что звонят вообще всем. Даже начальнику областного УМВД Алексею Овсянникову умудрились позвонить два раза за одни сутки. Тот взялся взывать к совести звонивших и сразу услышал в трубке «отбой». Совести там нет и не предвидится.

Как правило во время звонков фигурируют «товарищ майор», «служба безопасности банка», «безопасный счет», куда срочно надо перевести накопления, а если таковых нет — не менее срочно взять кредит и таки пополнить чужой счет. В последнее время звонящие еще взялись спрашивать, есть ли рядом кто-то, кто может услышать разговор, а то он весь такой важный и секретный (на самом деле пытаются выяснить, найдется ли рядом человек, способный уберечь близкого и его деньги).

Зачем я об этом рассказываю, если схема всем известная? Всем — да не всем. Иначе, откуда берется статистика облапошенных? Не проходит недели, чтобы СМИ не публиковали новости об очередном мошенничестве. Я посмотрела публикации по теме, вышедшие только за это лето, которое не перевалило даже за половину. И осталась, мягко говоря, в шоке. Чтобы не пребывать там в одиночестве, сейчас и вас погружу в глубину глубин. Пробежимся по заголовкам.

«Псковские пенсионерки поддались на уловки мошенников и лишились почти 600 тысяч рублей». «Мошенники обогатились за счет жителей Пскова и Великих Лук еще на 2 млн рублей». «1,5 млн рублей выманили телефонные мошенники у жителей Псковской области».«Псковские пенсионерки вместо прибыли на бирже лишились 700 тысяч рублей». «Еще около миллиона рублей получили мошенники от псковских пенсионерок». «Более 5 миллионов рублей похитили мошенники у жителя Пскова». «Около семи миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области». «Два пенсионера из Псковской области отдали мошенникам девять миллионов рублей».

Это далеко не все, так, выбранные места. Каждый случай, как по нотам. Одних увещевают, что кто-то получил доступ к счету, и деньги нужно перепрятать — в чужой карман. Других пугают происходящим оформлением кредита на их имя — и в процессе «защиты» этот самый кредит как раз и оформляют. Нетленная классика все еще в ходу: родственник попал в ДТП. Из свежего, модного: покупка супер-пупер-прибыльных акций.

Что обращает на себя внимание, так это возраст потерпевших. Не всегда, но часто жертвами становятся пенсионеры. И тут мы возвращаемся к вопросу из начала статьи. Что это значит? Как правильно интерпретировать происходящее?

Первым делом, конечно, мелькает мысль: ни фига себе у пенсионеров под подушкой спрятано! Архетипический образ российского пенсионера включает не видевшую ремонта квартиру, пальто тридцатилетней давности, скудный рацион. Откуда взялись миллионы, если не хватает на необходимое? Потом понимаешь, что одно другого не отменяет. Наши добрые, горячо любимые бабушки во многом готовы себе отказать, чтобы отложить совсем не лишнюю копеечку. Помочь внукам с образованием и жильем. Собрать «гробовые». Да и просто так копят, без всякой цели. Черных дней они в своей жизни навидались.

Но вот даже не приходит, а звонит некое «прожорливое брюшко» и накладывает лапу на отложенное не от изобилия. Честное слово, плакать хочется. Обманутые лучше купили бы себе дополнительный пирожок к чаю.

А теперь к тому, о чем на самом деле говорит происходящее. Нет, не о том, что наши пенсионеры зажрались и пора бы их раскулачивать. Не зажрались и не пора. Вся эта история — она о тотальном провале государственной пропаганды. Которая занимается чем угодно, только не тем, что находится под самым носом и требует срочного вмешательства, битья в набат и рева изо всех труб.

Тут вот какое дело. Это мы с вами умные, сидим в интернетах, знаем самые распространенные схемы и, скорее всего, на них не погорим. Старшее поколение информацию черпает, преимущественно, из телевизора. И никому не верит так, как коллективной Екатерине Андреевой. Если та в девять вечера скажет, что не существует безопасных счетов, не существует товарища майора, доступ посторонних к счету — тоже блеф, то ни один мошенник через эту брешь не пробьется. При всей своей уродливости и порой смехотворности госпропаганда по ТВ обладает в глазах старшего поколения весомым авторитетом.

Влияние это не способен заместить смартфон в кармане пенсионера, которым дети и внуки научили пользоваться, показали, как заходить в банковское приложение. Такой гаджет скорее поможет мошеннику нагреть пенсионера, чем его владельцу найти информацию о преступных действиях и ею вооружиться. Предупреждения родственников тоже действуют не всегда, быстро вылетая из второго уха, потому что «я жизнь прожила». Совсем другое дело, если на главных федеральных каналах каждый день в выпусках новостей между сюжетами про представленную на «Иннопроме» полностью отечественную «Ласточку» и про заседание российско-китайской межпарламентской комиссии начнут показывать очередного обставленного бедолагу и рассказывать, на какой развод он купился. Подчеркиваю — каждый день. А раз в месяц посвящать дневную говорильню не судьбам мира, а делам более приземленным — судьбе собственных граждан.

Если госпропаганда озаботится, эффект будет невероятный! Опять же, вот он шанс доказать свою эффективность, вера в которую значительно пошатнулась за последнее время. Но телевизор молчит, хотя и включен. Федеральные каналы вещают о чем угодно, только не о том, что по-настоящему заботит людей.

Пенсионеров у нас не просто много — очень много. В Псковской области старше трудоспособного возраста треть населения. И наши люди нуждаются в срочной защите.

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky 2.1

Теги: #мошенники #телевидение #пропаганда
Источник: Псковская Лента Новостей
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