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Акция на шринкфляцию

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера почувствовала себя обманутой после покупки шоколадки в супермаркете рядом с редакцией. Оказалось, что плитка за последнее время похудела на четверть. В Госдуме обсуждают на редкость полезную инициативу - вскрывать спрятанную в маленьких упаковках инфляцию через двойные «честные ценники» с указанием стоимости товара за стандартный вес или объем. Неожиданно против выступил Минпромторг. Якобы товары из-за этого подорожают. Но альтернативу предложили еще более затратную. Наш автор разбиралась с явлением шринкфляции в своей свежей колонке.

Купила тут в «Пятерочке» рядом с редакцией шоколадку. К чаю. Чтобы, значит, писать свои статьи и подбадривать мозг глюкозой. Взяла по акции. Выгодно взяла, так мне казалось, пока я не начала разворачивать обертку и не увидела, сколько эта шоколадка весит. Прописью: семьдесят пять граммов. Бывшая стограммовая плитка похудела на четверть. Выглядит при этом совершенно так же. Шоколадка пористая, пузырьки дали нужный объем, вот и весь секрет. То есть «щедрая душа» производителя натуральным образом продала мне воздух. И еще заставила радоваться большой удаче. Акция ведь!

По-научному то, с чем я столкнулась, называется шринкфляция. В таких случаях инфляция проявляется не через рост цены, а через уменьшение упаковки. Потребитель будто бы и не заметит разницы.

Но мы замечаем. По субъективным ощущениям явление приобрело массовый характер лет десять назад. С тех пор у вопроса «Сколько весит килограмм гречки?» может быть несколько вариантов ответа, как в известной телевикторине. С той разницей, что каждый ответ правильный.

Практика продавать девяток яиц не прижилась - слишком заметно, только курам на смех.

Убавлять граммовки производители начали потихоньку, как бы стесняясь. А потом вошли во вкус. В двадцатилитровке воды уже 18,5 литров, в литре молока — 870 мл, в пачке масла — 180 гр. И далее, далее до бесконечности. Порой вместо граммов ставят миллилитры, на зубной пасте, например. 100 мл по объему сильно меньше, чем 100 гр. Вертишь в магазине тюбик и не понимаешь, что не так. Вроде, в тот раз брал сотенную тару, но будто бы она отличалась.

При этом процесс идет в обе стороны. И упаковка делается меньше, и цены все равно растут.

Обмана в строгом смысле нет никакого. Но вот честно ли это? Понятно же, что таким образом потребителя пытаются аккуратно поводить за нос между магазинных полок. А в случае чего — сам дурак, на ценнике все написано, видели глаза, что покупали. Другое дело, что полжизни надо потратить, если ходить по супермаркету с калькулятором и пытаться высчитать, сколько в реальности стоит товар. На такие подвиги способна разве что черепаха Душнила.

Хорошие новости по этой теме на днях пришли, откуда никто не ждал. Из Госдумы. На фоне множества откровенно бредовых инициатив последнего времени там, наконец-то, предложили кое-что стоящее. Целый заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от ЛДПР Борис Чернышов написал законопроект о «честной цене». Он предложил указывать на ценниках не только стоимость за единицу товара, но и по эталонной мерке, то есть за килограмм, литр или штуку (например, в пачках подгузников).

Ей богу, хочется встать и зааплодировать. Инициатива полезная, важная и очень нужная. В случае ее реализации поход в магазин перестанет походить на урок математики. У покупателя уйдет перманентное ощущение, что его пытаются обмануть. Производители, того и гляди, оставят вредную привычку жонглировать цифрами. А то какая-то игра в наперстки получается: тут ужались, там цену чуть сдвинули, кручу-верчу, запутать хочу.

Тем более, это не какое-то новшество. Псковичи еще не успели забыть, как ездили в Прибалтику, как заглядывали там в магазины и видели двойные ценники: за конкретную палку колбасы и за нее же в пересчете на кг. Очень было удобно. Очень. Прямо сейчас можно за пару-тройку часов доехать до Беларуси и увидеть то же самое.

Получается, у соседей со сторон, разных в географическом и идеологическом смыслах, практика «честных ценников» давно внедрена и успешно работает. Вместо втюхивания — стандарты цивилизованной торговли. Неужели, наконец, их получит российский потребитель?

Нет, не получит. Во всяком случае, Минпромторг против. В министерстве написали отрицательное заключение на законопроект. Невероятно, но факт. Там посчитали, что нагрузка для торговых сетей окажется неподъемной. Придется же пересчитывать! Переписывать ценники! Издержки! Цены вырастут! А про жвачку кто-нибудь подумал? Ее что ли тоже на килограмм пересчитывать? То-то же!

Вместо этого в министерстве предлагают сразу сделать объемы упаковки унифицированными. Ввести единый стандарт фасовки для разных товарных категорий.

Честно говоря, позиция Минпромторга вызывает, как минимум, недоумение. Ведомство настолько погрузилось в организацию работы промышленности и торговли, что несколько оторвалось от реальных потребностей тех, для кого работают промышленность и торговля. Напомню, работают они для жителей страны. Производят для нас товары, а потом нам их продают. И любое государственное ведомство должно думать, в первую очередь, о благе живущих в государстве. Во главе углы должны стоять интересы «рядового гражданина», а не крупного магната.

Цены все равно вырастут, рисуй новые цифры на ценниках — не рисуй. Они всегда растут. А сейчас время такое, что национальная валюта обесценивается, и производители продуктов питания один за другим заявляют о скором росте стоимости всего вообще, от майонеза до суши. Печать новых ценников — точно главная проблема?

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Как высчитать стоимость килограмма, если знаешь, почем продают другую массу товара — этому учат в начальной школе. Простейшее уравнение решается через пропорцию в два арифметических действия. Программку, которая будет автоматически считать второй параметр для ценника, напишет любой начинающий программист. Кодерам из крупного ритейла такая задачка — что перекур. О каких вообще дополнительных затратах идет речь? У крупных продажников IT-шники в штате, новую фичу в программное обеспечение накатят сразу на всю страну. Дополнительные затраты на физическую печать ценников — кого вы хотите насмешить? Бирки на полках и без того меняют едва ли не ежедневно из-за разнообразных акций и их окончания. А мелкие ларечники — потому и мелкие, что товар в их точках умещается на нескольких полках. ИПшник потратит максимум день на «переучет».

Так что станет покупателю дороже? Переписывание ценников в магазинах? Или переход на стандартную фасовку? Уж он точно повлечет рост цен и не малый, потому что пищевики вынуждены будут перестраивать производственные линии, а затраты на их модернизацию, как обычно, заложат в цену товара.

Со жвачкой тоже как-то неудобно получается. Во-первых, кто бы к ней как не относился, она — такой же продовольственный товар, с ценой которого производитель выкидывает те же фокусы. Так почему бы и не пересчитать на килограмм? Во-вторых, в Госдуме уже заявили, что ко второму чтению в законопроект внесут поправку, предполагающую, что правительство создаст реестр товарных категорий, для которых магазины будут писать «честные ценники».

И тогда есть шанс, что здравый смысл восторжествует. Покупатель перестанет чувствовать себя второсортным «людишкой» по сравнению с заграничными соседями и вечным лошком, которому надо покрепче держаться за кошелек. От «рядового гражданина» большая просьба: не нужно нам рассказывать, почему вы не можете сделать. Лучше покажите, как вы делаете.

Юлия Магера