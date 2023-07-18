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Блоги / Юлия Магера

Ценовая понытика

18.07.2023 14:46|ПсковКомментариев: 0

За ростом цен с удивлением наблюдает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Она считает, что причин для подорожания нет и призывает антимонопольщиков оценить ценники на свинину и морковку. Своими выводами от созерцания происходящего она делится в авторской колонке.

 

А что у нас такое с ценами происходит? Сахар, лук, бензин, курица, морковка, свинина, авиабилеты — дорожает все вокруг. Можно было бы списать происходящее на сложную обстановку и перманентный кризис. Но на этот раз не выйдет. Причин для подорожания просто нет. Сейчас покажу конкретнее.

В конце прошлой недели Псковстат официально зафиксировал то, что покупатели и так видят в магазине — цена на сахар не просто выросла, а подскочила. По данным ведомства на 8,1% от мая к июню, на 11,34% за полгода.

По данным с ценников в магазине у моего дома, картина еще более безрадостная. У меня сохранился чек в приложении. Самый обыкновенный килограмм песка в марте я брала за 50 рублей. Сегодня он стоит по 70. Получается рост на 40%.

Рост этот ничем не обусловлен, кроме одного обстоятельства. Сахар, лежавший в магазинах полгода назад, и сахар, лежащий на полках сейчас, — это один и тот же сахар. Произведен он из урожая прошлого года. Новый урожай даже не начали собирать, случится это только перед зимними холодами, когда концентрация сахара в свекле достигнет максимальных величин. Можно было бы предположить, что на повышении цена отражаются тревоги по поводу будущего урожая. Но опять мимо, тревожиться не о чем, посевная прошла нормально, недорода не ожидается, виды на урожай самые обычные.

Уже упомянутое единственное обстоятельство, повлиявшее на повышение, — жадность. В разгаре сезон заготовок. Сахар нужен не только тем, кто «варит варенье в июле», даже в банку с маринованными огурцами нужно добавить пару ложечек. В итоге россияне за лето отправляют по своим погребам тонны сахара внутри домашних консервов. Как тут не нажиться?

В происходящем видится жирный повод для работы антимонопольной службы. Правда, может статься, что ее выводы последуют уже по холодку, когда сахар сам собою вернется в привычную ценовую вилку. Делаю такое предположение на основе того, что еще в начале июня ФАС взялась проверять ценообразование в молочной отрасли.

Там происходит затоваривание рынка, молока много, перерабатывающие заводы стали меньше платить за него фермерам. Но на цене на полке это никак не отразилось. То ли производители набивают карманы избыточной прибылью, то ли это делают торговые сети — но кто-то явно наживается на ровном месте. Свои выводы антимонопольная служба не обнародовала до сих пор.

Такая же жажда наживы усматривается в ценниках на курицу. В конце весны были короткие перебои с поставками курятины в розницу. Не так, чтобы она совсем пропала, но хочешь крылышек, а приходилось брать бедрышки — не подвезли крылышки. Объяснялось это неспокойной обстановкой в Черноземье, где расположено большое количество птицефабрик. Но! Поставки быстро возобновились. Правда, с новыми ценниками. К удивлению покупателей, подорожала и местная птичка. С чего бы? А так, за компанию.

И свинина из этой же компании. Совсем недавно свиной окорок, как и курогрудь, можно было купить по 240 рублей за килограмм. Сейчас в псковских магазинах оба эти вида мяса дешевле 280 рублей не найдешь. Чаще и того дороже, но я рассказываю про те тропы, которыми хожу сама, как самый что ни на есть рядовой обыватель. И у этого обывателя есть вопросики. Псковская область — одна из столиц российского свиноводства. И что? И где?

Иногда на тропах рядового обывателя возникает потребность в луке и морковке. Видели, что с ценой? По 70-80 рублей эти овощи. Тут ситуация обратная той, что сложилась с сахаром. Тому дорожать не с чего, потому что изготовлен из старого урожая. Лук с морковкой, напротив, идут уже свеженькие, прямо с грядки. И снова догнали цену на экзотические бананы. Привезенные из-за семи морей, они все еще доступнее отечественных корнеплодов.

Незаметно для себя мы почти составили пресловутый «борщевой набор». Кто только не брался за последние пару лет контролировать цену на него! Пока получается не столько контролировать, сколько наблюдать, как растет цена на базовые продукты.

Но не «пожрать» единым. Есть у человека и другие потребности. В отдыхе, например. В июне, я летала в Калининград. И очень радовалась покупке билетов за 9 тысяч туда-обратно на человека. Считала, что «урвала», потому что на соседние даты вылет стоил уже 16 тысяч. Но вот моя подруга, летавшая в Калининград пару лет назад, сделала круглые глаза, узнав, почем мне обошелся перелет. Потому что она не так давно потратила на него что-то в районе трех с половиной тысяч. Но таких цен уже нет. Мои 9 тысяч и даже 16 — еще не предел. Сейчас тот же билет висит уже по 18.

Про то, что цены на авиабилеты будут расти, понятно стало сразу. Самолеты импортные, с запчастями будет беда, значит, авиакомпаниям придется «каннибалить» — разбирать на комплектующие одни самолеты, чтобы сколько-то еще смогли полетать другие. Все издержки будут заложены в цену билета.

И снова «но». Из Пскова в Калининград летают SSJ-100. Самолет заявлен как отечественный, но таковым является не до конца, западные поставщики тоже поучаствовали в его создании. Однако с запчастями все-таки полегче. Да и самолеты эти новенькие, не успело там ничего обноситься до такой степени, чтобы цену в пять раз поднимать.

Объяснение и в этом случае все то же. На прошлой неделе совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» (той, что летает из Пскова в Калининград) выдал прогноз. По нему, в этом году перелеты по стране подорожают на 15-30%, цена на международные перевозки вырастет на 40%.

«Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании, охреневшие, пользуются ситуацией. Со стороны это может так выглядеть, но все на самом деле иначе», - уверил публику Виталий Ванцев.

Однако пассажиры восприняли его слова именно в том ключе, которого он пытался избежать. И не только пассажиры. ФАС в этом случае сработала быстро и выписала предостережение (погрозила пальцем, говоря простыми словами), потому что «подобные заявления могут быть восприняты компаниями как побуждение к действию по повышению цен».

Однако это вряд ли поможет. Авиационный начальник всего-то назвал вслух то, что уже происходит. В его отрасли и во всех прочих реализуется самосбывающееся пророчество. Все ждут роста цен? Нате!

Цены растут просто потому, что могут расти. Нынешний виток произошел еще до колебаний курса доллара. А теперь россияне с тревогой изучают биржевые таблицы.

Разные аналитики на зарплате пытаются приводить аргументы в пользу того, что по поводу изменений курса нечего волноваться тем, кто зарабатывает и тратит в рублях. Как же! Именно потому потребитель и волнуется. Рублевая зарплата остается на месте, а цены на самое необходимое устремляются взапуски. Он много раз видел, как процесс скачков ценников бывает запущен скачками курсов. Если цены растут без всяких на то причин, то чего ожидать, когда причина появилась?

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky 2.2

Теги: #Цены
Источник: Псковская Лента Новостей
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